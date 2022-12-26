Одягнена і не у ванній: чоловік Брітні Спірс опублікував нові кадри з дружиною

Сем Асгарі рідко публікує фотографії зі своєю дружиною, тому кожен подібний пост стає серйозним інфоприводом.

Related video

28-річний ірано-американський актор, модель, фітнес-тренер та чоловік співачки Брітні Спірс Сем Асгарі нечасто публікує фотографії зі своєю дружиною на сторінці в Instagram. Остання публікація була 2 грудня, на день народження артистки, і ось майже місяць, він поділився знімком і відео з Брітні, привітавши всіх шанувальників з Різдвом.

У кадрі пара сидить один напроти одного в горах і цілується, а також разом медитує. На відміну від публікацій в акаунті співачки, де вона вважає за краще виставляти відео своїх божевільних танців або "голі" фотографії на пляжі, чи у ванній, на сторінці свого чоловіка вона виглядає більш ніж пристойно. На ній – спортивний костюм для йоги, а очі сховані за сонцезахисними окулярами. Сам Асгарі – у майці та шортах.

"Невеликий похід та невелика медитація на Різдво мають велике значення. Моя дружина дійсно стає гуру медитації, і мені це подобається. Щасливою вам усім Брітні від Samta & Britney!" – підписав публікацію чоловік зірки".

Своїм постом Сем обнулив припущення прихильників теорій змови, що Брітні, можливо, вже немає в живих, а її сторінку веде інша людина. Такі чутки з'явилися після того, як артистка почала публікувати однотипні фото та відео, які, до того ж, важко було назвати адекватними. Так, вона розмістила фото, де позує у ванній у мікробікіні, прикривши груди руками.

Певний час співачка утримувалася від такого контенту, оскільки хотіла реабілітуватися в очах синів-підлітків. Хлопчики соромляться спілкування з матір'ю через її надто відверті і часто агресивні пости. Проте вистачило Брітні ненадовго, а в її Instagram знову з'явилися неоднозначні пости.

Нагадаємо, Брітні Спірс знову видалила сторінку в соцмережі, що робила вже неодноразово.

"