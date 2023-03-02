Непривычно одетая. Джулия Фокс в красном с головы до ног появилась на модном показе

Модель выбрала наряд из латекса.

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33-летняя итальянская актриса и модель Джулия Фокс решила затмить гостей парижской Недели моды. На мероприятии МАС она появилась в красном с головы до ног. Для выхода Джулия выбрала эффектное латексное макси-платье с высоким воротником, дополнив его точно таким же пальто в пол, обувью в цвет и перчатками. В руках она держала сумочку.

Длинные рыжие волосы Фокс были расчесаны на прямой пробор, а макияж ей сделали с акцентом на глаза и губы, подобрав яркую красную помаду. Брови она оставила обесцвеченными.

[ + – ] Джулия Фокс в драматическом красном Фото: Getty

За первые дни модной недели актриса примерила уже второй невероятный образ. Первый ее наряд был куда откровеннее, что значительно привычнее для эпатажной модели. На показ женской одежды Courrèges Fall Winter 2023-2024 Джулия надела прозрачное черное макси-платье, решив оставить дома бюстгальтер. Наряд имел крошечный круглый вырез на талии, чтобы показать пирсинг пупка Джулии, а сверху она надела черную кожаную чрезвычайно укороченную куртку и дополнила ансамбль черной сумочкой.

[ + – ] На одном из показов модель показала себя во всей красе Фото: Getty

В последнее время наряды Джулии становятся все более обсуждаемыми. То она щеголяла в розовом платье с огромным пуделем спереди, то в ансамбле с конским хвостом и голыми ягодицами. Получив путевку в мир славы и известности от Канье Уэста во время их непродолжительного романа, Фокс сумела максимально использовать это для собственного продвижения, закрепившись в сонме самых интересных медийных личностей.

Она не боится показывать свою жизнь вне камер и устроила подписчикам румтур по небольшой квартире, где живет вместе с сыном. Правда, эта затея обернулась критикой, поскольку не всем понравилась захламленность в ее жилище.

Ранее Фокус писал, что Джулия появилась на показе с двухлетним сыном Валентино на руках.