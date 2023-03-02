Незвично одягнена. Джулія Фокс у червоному з голови до ніг з'явилася на модному показі

Модель вибрала вбрання з латексу.

Related video

33-річна італійська акторка та модель Джулія Фокс вирішила затьмарити гостей паризького Тижня моди. На заході МАС вона з'явилася у червоному з голови до ніг. Для виходу Джулія обрала ефектну латексну максісукню з високим коміром, доповнивши її таким самим пальто в підлогу, взуттям у колір і рукавичками. У руках вона тримала сумочку.

Довге руде волосся Фокс було розчесане на прямий проділ, а макіяж їй зробили з акцентом на очі та губи, підібравши яскраву червону помаду. Брови вона залишила знебарвленими.

[ + – ] Джулія Фокс у драматичному червоному Фото: Getty

За перші дні модного тижня акторка приміряла вже другий неймовірний образ. Перше її вбрання було куди відвертішим, що значно звичніше для епатажної моделі. На показ жіночого одягу Courrèges Fall Winter 2023-2024 Джулія одягла прозору чорну максісукню, вирішивши залишити вдома бюстгальтер. Вбрання мало крихітний круглий виріз на талії, щоб показати пірсинг пупка Джулії, а зверху вона одягла чорну шкіряну надзвичайно вкорочену куртку і доповнила ансамбль чорною сумочкою.

[ + – ] На одному з показів модель показала себе у всій красі Фото: Getty

Останнім часом вбрання Джулії стають все більш обговорюваними. То вона хизувалась у рожевій сукні з величезним пуделем спереду, то в ансамблі з кінським хвостом і голими сідницями. Отримавши путівку у світ слави та популярності від Каньє Веста під час їхнього нетривалого роману, Фокс зуміла максимально використати це для власного просування, закріпившись у сонмі найцікавіших медійних особистостей.

Вона не боїться показувати своє життя поза камерами і влаштувала підписникам румтур по невеликій квартирі, де живе разом із сином. Щоправда, ця витівка обернулася критикою, оскільки не всім сподобалася захаращеність у її оселі.

Раніше Фокус писав, що Джулія з'явилася на показі із дворічним сином Валентино на руках.