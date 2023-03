Netflix представил трейлер документального фильма о закулисье PornНub

Фильм выйдет в эфир на стриминговой платформе 15 марта.

Related video

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер документального фильма "Взрослый бизнес: история PornHub" (в англ. варианте Money Shot: The PornHub Story), который расскажет об одном из самых известных порнографических сайтов в мире, сообщает Evening Standart.

Money Shot: The PornHub Story от режиссера Totally Under Control Сюзанны Хиллинджер исследует историю платформы откровенного видео и углубляется в моральные противоречия, связанные с загружаемой пользователями порнографией. Зрителям покажут интервью со звездами индустрии и ее ветеранами, журналистами и корпоративными сотрудниками Pornhub. Авторы раскроют закулисье этой фактически империи, представив разные взгляды на то, что собой представляет порноиндустрия.

В описании предстоящего фильма от Netflix говорится:

"В 2020 году The New York Times опубликовала авторскую статью, куда вошли истории нескольких несовершеннолетних женщин, которых эксплуатировали, размещая сообщения о сексуальных домогательствах на PornHub, одном из самых популярных сайтов с контентом для взрослых на планете. Статья стала вирусной. С тех пор компания столкнулась с судебными исками от жертв нападения и от активистов, которые утверждают, что сайт занимается торговлей детьми в целях сексуальной эксплуатации".

По информации издания, PornHub "привлекает 3,5 миллиарда посещений в месяц, больше, чем Netflix, Yahoo или Amazon. PornHub зарабатывает деньги почти на трех миллиардах показов рекламы в день. В одном из рейтингов PornHub занимает 10-е место среди самых посещаемых веб-сайтов в мире.

"Но есть и другая сторона компании: ее сайт кишит видео с изнасилованиями", – отметили в статье. После выхода статьи свыше 72% роликов было заблокировано. Так ресурс решил бороться с возможным наличием на своих серверах детской порнографии

Хиллинджер, которая работала над серией документальных видео The Weekly для The New York Times, – одна из первых, кто решил раскрыть закулисье PornHub.

Документальный фильм "Взрослый бизнес: история PornHub" выходит в эфир на Netflix 15 марта.

Ранее Фокус писал, что десятки женщин обвинили Pornhub, в пуликации порносайтом контента, полученного в результате торговли людьми и изнасилований. Они утверждали, что откровенные видео с их участием были обнародованы на сайте без их согласия.