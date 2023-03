Netflix представив трейлер документального фільму про закулісся PornНub

Фільм вийде в ефір на стрімінговій платформі 15 березня.

Стрімінговий сервіс Netflix представив перший трейлер документального фільму "Дорослий бізнес: історія PornHub" (в англ. варіанті Money Shot: The PornHub Story), який розповість про один із найвідоміших порнографічних сайтів у світі, повідомляє Evening Standart.

Money Shot: The PornHub Story від режисерки Totally Under Control Сюзанни Хіллінджер досліджує історію платформи відвертого відео і заглиблюється в моральні протиріччя, пов'язані з порнографією, що завантажується користувачами. Глядачам покажуть інтерв'ю із зірками індустрії та її ветеранами, журналістами та корпоративними співробітниками Pornhub. Автори розкриють закулісся цієї фактично імперії, представивши різні погляди на те, що являє собою порноіндустрія.

В описі майбутнього фільму від Netflix йдеться:

"У 2020 році The New York Times опублікувала авторську статтю, куди увійшли історії кількох неповнолітніх жінок, яких експлуатували, розміщуючи повідомлення про сексуальні домагання на PornHub, одному з найпопулярніших сайтів із контентом для дорослих на планеті. Стаття стала вірусною. З того часу компанія зіткнулася із судовими позовами від жертв нападу та від активістів, які стверджують, що сайт займається торгівлею дітьми з метою сексуальної експлуатації".

За інформацією видання, PornHub залучає 3,5 мільярди відвідувань на місяць, більше, ніж Netflix, Yahoo або Amazon. PornHub заробляє гроші майже на трьох мільярдах показів реклами на день. В одному з рейтингів PornHub посідає 10-е місце серед вебсайтів, які найбільше відвідують у світі.

"Але є й інша сторона компанії: її сайт кишить відео зі зґвалтуваннями", — зазначили у статті. Після виходу статті понад 72% роликів було заблоковано. Так ресурс вирішив боротися з можливою наявністю на своїх серверах дитячої порнографії.

Хіллінджер, яка працювала над серією документальних відео The Weekly для The New York Times — одна з перших, хто вирішив розкрити закулісся PornHub.

Документальний фільм "Дорослий бізнес: історія PornHub" виходить в ефір на Netflix 15 березня.

Раніше Фокус писав, що десятки жінок звинуватили Pornhub у публікації порносайтом контенту, отриманого внаслідок торгівлі людьми та зґвалтувань. Вони стверджували, що відверті відео за їх участю були оприлюднені на сайті без їхньої згоди.