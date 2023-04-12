Модель plus-size Эшли Грэм порвала кожаные штаны во время сальто (видео)

Карьера гимнастки точно не ждет знаменитую модель в будущем.

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35-летняя американская супермодель Эшли Грэм опубликовала в TikTok видео, на котором продемонстрировала свои акробатические навыки. Однако в итоге у модели случился конфуз со штанами.

"Да, я делаю все свои трюки сам", — подписала ролик Грэм.

"Моя мама сказала мне просто быть собой и я буду нравится людям!", — сказал закадровый голос.

Для выполнения сальто мама троих детей одела сексуальный черный кожаный комбинезон с молнией спереди. Перевернувшись и упав с края дивана, Грэм становится на колени на полу с потрясенным выражением лица, а затем смотрит вниз и видит, что она разорвала штаны.

Ее подписчикам в TikTok понравилось забавное видео.

"Тот факт, что ты выглядела напуганной, но гордой собой", — написал один.

"Твой наряд слишком взволнован, находясь так близко к тебе! Между прочим, это ШИКАРНО!", — отметил другой поклонник Грэм.

Знаменитая модель не стесняется своих пышных форм, часто обнажается перед камерами и показывает свою жизнь такой, какая она есть.

Эшли Грэм Фото: Instagram @ashleygraham

Напомним, Эшли Грэм в эпизоде "Milk Drunk: The Podcast" рассказала, что ее 32-летний супруг, продюсер Джастин Эрвин сделал вазэктомию. У супругов, которые в браке с 2010 года, уже есть трое детей — 3-летний Исаак, а также годовалые мальчики-двойняшки Малахи и Роман.

Также Фокус писал, что поклонники похвалили Эшли Грэм за "вдохновляющие" фото в бикини.