Модель plus-size Ешлі Грем порвала шкіряні штани під час сальто (відео)

Кар'єра гімнастки точно не чекає на знамениту модель у майбутньому.

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35-річна американська супермодель Ешлі Грем опублікувала в TikTok відео, де продемонструвала свої акробатичні навички. Однак у результаті у моделі стався конфуз із штанами.

"Так, я роблю всі свої трюки сам", — підписала ролик Грем.

"Моя мама сказала мені просто бути собою і я буду подобатися людям!", — сказав закадровий голос.

Для виконання сальто мама трьох дітей одягла сексуальний чорний шкіряний комбінезон із блискавкою спереду. Перевернувшись і впавши з краю дивана, Грем стає на коліна на підлозі з враженим виразом обличчя, а потім дивиться вниз і бачить, що вона розірвала штани.

Її пыдписникам у TikTok сподобалося кумедне відео.

"Той факт, що ти виглядала наляканою, але гордою собою", — написав один.

"Твоє вбрання надто схвильоване, перебуваючи так близько до тебе! Між іншим, це ШИКАРНО!", — зазначив інший шанувальник Грем.

Знаменита модель не соромиться своїх пишних форм, часто оголюється перед камерами і показує своє життя таким, яким воно є.

Ешлі Грем Фото: Instagram @ashleygraham

Нагадаємо, Ешлі Грем в епізоді "Milk Drunk: The Podcast" розповіла, що її 32-річний чоловік, продюсер Джастін Ервін зробив вазектомію. Пара, яка одружилась в 2010 році, вже має трьох дітей — 3-річного Ісаака, а також однорічних хлопчиків-двійнят Малахи та Романа.

Також Фокус писав, що шанувальники похвалили Ешлі Грем за "надихаючі" фото у бікіні.