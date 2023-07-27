Дочь Арнольда Шварценеггера показала фигуру в нижнем белье (фото)

Кэтрин Шварценеггер поделилась в своей соцсети очень редким кадром.

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33-летняя американская писательница и дочь голливудской суперзвезды Арнольда Шварценеггера, Кэтрин, опубликовала редкое фото. На снимке, который девушка разместила в своем Instagram-аккаунте, она позирует в нижнем белье.

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В кадре она продемонстрировала фигуру в черном бюстгальтере без косточек и трусах с высокой талией. Ее волосы были небрежно собраны в пучок и на зеркальном селфи она предстала без макияжа. Шварценеггер слегка улыбнулась, когда подняла свой телефон в чехле с цветочным принтом.

На фото видно, что она находилась в ванной с мраморной стойкой, черной сантехникой и бежевыми стенами.

Девушка – старшая дочь Арнольда Шварценеггера и его бывшей жены Марии Шрайвер. У нее есть младшая сестра Кристина и два младших брата, Патрик и Кристофер, а также единокровный брат по отцу Джозеф Баэна.

Летом 2019 года она вышла замуж за звезду "Стражей Галактики" Криса Пратта, а уже в августе 2020-го родила ему дочь. В декабре 2021 года пара объявила, что ждет второго ребенка, а уже 21 мая 2023-го на свет появилась Элоиза Кристина Шварценеггер Пратт.