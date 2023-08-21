57-летняя Синди Кроуфорд примерила мини-шорты (фото)

Знаменитость завершает "еще одно лето на озере".

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57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд примерила мини-шорты во время отдыха на озере. Снимками со своего августовского уикенда мама двоих детей делится в Instagram.

Кроуфорд предстала в белых ультракоротких шортах с ремнем, синей рубашке и топе. Волосы знаменитости были распущены.

"Завершаем еще одно лето на озере", — отметила культовая модель.

На других фото появились друзья Синди и ее муж, 61-летний предприниматель Рэнди Гербер. Он позировал на судне в белой футболке и джинсах. К летнему образу мужчина добавил солнцезащитные очки-авиаторы.

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Отдых Синди Кроуфорд на озере

Звездная пара поженилась в 1998 году и воспитывает двух общих детей — дочь Кайю и сына Пресли. Наследница Синди Кроуфорд пошла по ее стопам в модельной карьере. Сейчас 21-летняя Кайя встречается с актером Остином Батлером.

Кайя Гербер Фото: kaiagerber

До брака с Рэнди Гербером модель была замужем за актером Ричардом Гиром.

Напомним, Синди Кроуфорд показала, как отдыхает топлес в бассейне на фоне озера и леса.

Также Фокус писал о ярком образе Синди Кроуфорд с намеком на Barbiecore.