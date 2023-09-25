Модель plus-size Эшли Грем приняла участие в показе Dolce Gabbana (видео)

Знаменитость произвела фурор на Недели моды в Милане.

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35-летняя американская супермодель Эшли Грэм продемонстрировала свою фигуру на Неделе моды в Милане. Самая сексуальная женщина мира по версии журнала Maxim прошла по подиуму на показе мод Dolce & Gabbana весна/лето 2024. Об этом пишет The Sun.

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Модель появилась на модном шоу в полностью прозрачном черном наряде с корсетом и юбке, подхваченной поясом с подвязками. На ней был соответствующий черный бюстгальтер и черное нижнее белье с высокой талией. Она дополнила ансамбль черными туфлями-лодочками и клатчем, который держала в руке.

Модель plus-size выставила напоказ пышное декольте, а ее темные волосы были собраны назад в тугую прическу, чтобы полностью продемонстрировать откровенный образ дизайнера.

Эшли Грэм Фото: Getty Images

Напомним, Эшли Грэм сходила на вечеринку в блестящем мини-платье с декольте.

Также Фокус писал, что модель plus-size Эшли Грэм сходила на вечеринку в мини-платье с декольте.