"Все в дыму": украинка из Болгарии — о том, готовы ли там к Евровидению (фото)

Болгария сенсационно победила на Евровидении 2026. Итак, в следующем году песенный конкурс будет проходить именно там. Киевлянка Елена М., которая в этом году переехала в Болгарию, поделилась собственными впечатлениями от этой страны, людей, их менталитета, достопримечательностей и кухни.

Готова ли Болгария к Евровидению?

Что касается Варны, то для меня стала неожиданностью архитектура города. Если пройтись по улочкам, то можно увидеть влияние как Турции, так и "совка". Первое время я даже шутила, что морская столица Болгарии — это смесь Стамбула и Воронежа.

Типичный старый дом в Варне

Недавно праздновали международный день музеев, поэтому вход был бесплатным. Я люблю музеи. В Киеве, наверное, обошла все и не раз! Спойлер: из запланированных шести не успела только в один — археологический. За час до закрытия туда была невероятная очередь, потому что он действительно замечательный и именно оттуда я начала узнавать о влиянии Римской империи на Болгарию.

Римские термы в Варне удивляют Фото: Лиза Сидоренко

Удивляют и римские термы, где была неоднократно. Очень поразил их размер, хотя это не первый мой визит в термы в разных странах, но там точно самые большие, которые я видела.

Болгарская кухня

Раньше слышала только о болгарском перце (который на самом деле совсем не болгарский). Это моя ошибка, потому что здесь невероятное количество вкусных блюд (и это я еще рыбу и морепродукты не буду трогать!) На море можно с собой взять несколько кюфт — что-то вроде котлет. Если их нет, можно взять кебабче — колбаски из фарша на гриле. Они вкусные с баницей — это пирог из слоеного теста с сыром. Прекрасный вариант для перекуса.

Болгарская кухня Фото: Visitbulgaria

Кстати, относительно сыров. Классический творог здесь продается не везде, потому что не очень распространен. Но в целом выбор сыров там — невероятный. Еще и называются они по-разному — пока разобралась, прошло немало времени.

Пол холодильника у меня завалено так называемым "сыреном" — это сыр, который легко намазывается на хлеб, из него еще очень удобно делать бутерброды. А вот твердый сыр здесь называют страшным словом "кашкавал".

Что касается напитков, то мне понравилась буза (боза) — его готовят из зерна. На вкус похож на сладкий квас. Айран любила и раньше, а до алкоголя под названием "ракия" еще не добралась.

Исторический контекст

Несколько столетий Болгария находилась под османским игом и во время русско-турецкой войны в 1877-1878 гг. Россия освободила страну. 3 марта отмечают там как День освобождения Болгарии от османского ига (национальный праздник и выходной). С тех пор Россия в представлении болгар действительно является "асвабадителем" и это чувствуется повсюду.

На примере моего арендодателя Димчо могу сказать, что им нравится русская культура. Бытует мнение, что русский язык знают только пожилые люди, которые еще застали "совок". Но нет. Я знаю нескольких довольно молодых людей, которые изучают его и сейчас. При этом имея в анамнезе несколько других языков.

С первых дней я слышала от Димчо, как он напевал песни из советских мультфильмов и передавал слова мамы, "как в савецком союзе бело безопасно жить". На первых порах он очень часто задавал вопросы о русском языке в Украине. Я объясняла, что до полномасштабного у нас было сложно найти украинскую книжку и очень редко было слышно песни на родном языке. Но он не понимал. Наши споры закончились моим вопросом, хотел бы он второй язык турецкий.

В целом можно было бы сказать, что это единичный случай. Конечно, Болгария предоставляет приют украинцам (но финансовой помощи нет). Конечно, я часто встречаю людей, которые поддерживают нас. Но огорчает факт, что очень часто, в частности, у меня на работе, надписи дублируются также на русском. И это при том, что большинство мигрантов-коллег — из Украины.

Конечно, сейчас Димчо перевоспитывается и я уже слышу вопрос, как будет то или иное слово на украинском, а не на русском. Дома готовится борщ в котлете по-киевски и вместе с болгарским звучит украинская музыка. Но может ли изменить один случай глобально повлиять на стратегию государства?

Специфика языка

Возникновение кириллицы связывают именно с Болгарией. Почему-то думала, что проблем с языком у меня не будет, так как знаю украинский, русский и понимаю белорусский... Но так я еще никогда не ошибалась!

Болгарский язык существенно отличается от украинского Фото: Visitbulgaria

В болгарском есть некоторые слова, которые похожи на украинский. Но иногда я физически чувствую, что мой мозг взрывается, потому что мама на болгарском — "майка", невеста — "булка", лес — это "гора", а гора — это "планина". Вот как здесь запомнить!?

Все в дыму

Удивило количество людей, которые курят. Болгары, а особенно женщины, курят везде: на улицах, остановках, в кафе и парках. От дыма не спрячешься нигде.

На самом деле о Болгарии можно говорить долго. Кому-то она нравится, кто-то считает ее бедной и грязной. Но море, горы, кюфте и кашкавал завоюют сердце каждого.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.