"Все в диму": українка з Болгарії – про те, чи готові там до Євробачення (фото)

Болгарія сенсаційно перемогла на Євробаченні 2026. Отже, наступного року пісенний конкурс проходитиме саме там. Киянка Олена М., яка цьогоріч переїхала до Болгарії, поділилась власними враженнями від цієї країни, людей, їхнього менталітету, визначних місць та кухні.

Чи готова Болгарія до Євробачення?

Що стосується Варни, то для мене стала несподіванкою архітектура міста. Якщо пройтись вуличками, то можна побачити вплив як Туреччини, так і "совка". Перший час я навіть жартувала, що морська столиця Болгарії – це суміш Стамбула і Воронежа.

Типовий старий будинок у Варні

Нещодавно святкували міжнародний день музеїв, тож вхід був безкоштовним. Я люблю музії. У Києві, напевно, обійшла всі й не раз! Спойлер: із запланованих шести не встигла лише в один – археологічний. За годину до закриття туди була неймовірна черга, бо він дійсно чудовий і саме звідти я почала дізнаватись про вплив Римської імперії на Болгарію.

Римські терми у Варні дивують Фото: Ліза Сидоренко

Дивують і римські терми, де була неодноразово. Дуже вразив їхній розмір, хоча це не перший мій візит до терм в різних країнах, але там точно найбільші, які я бачила.

Болгарська кухня

Раніше чула тільки про болгарський перець (який насправді зовсім не болгарський). Це моя помилка, бо тут неймовірна кількість смачних страв (і це я ще рибу і морепродукти не чіпатиму!) На море можна з собою взяти декілька кюфт – щось на кшталт котлет. Якщо їх немає, можна взяти кебабче – ковбаски з фаршу на грилі. Вони смакують з баницею – це пиріг зі слойоного тіста з сиром. Прекрасний варіант для перекусу.

Болгарська кухня Фото: Visitbulgaria

До речі, щодо сирів. Класичний творог тут продається не всюди, бо не дуже розповсюджений. Але загалом вибір сирів там – неймовірний. Ще й називаються вони по-різному – поки розібралась, минуло чимало часу.

Пів холодильника у мене завалено так званим "сирене" – це сир, що легко намазується на хліб, з нього ще дуже зручно робити бутерброди. А от твердий сир тут називають страшним словом "кашкавал".

Щодо напоїв, то мені сподобалась буза (боза) – його готують із зерна. На смак схожий на солодкий квас. Айран любила і раніше, а до алкоголю під назвою "ракія" ще не добралась.

Історичний контекст

Декілька сторіч Болгарія перебувала під османським ігом і під час російсько-турецької війни в 1877-1878 рр. Росія звільнила країну. 3 березня відзначають там як День визволення Болгарії від османського ярма (національне свято і вихідний). Відтоді Росія в уявленні болгар дійсно є "асвабадітєлєм" і це відчувається всюди.

На прикладі мого орендодавця Дімчо можу сказати, що їм подобається російська культура. Існує думка, що російську мову знають лише старші люди, які ще застали "совок". Але ні. Я знаю декількох доволі молодих людей, які вивчають її й зараз. При цьому маючи в анамнезі декілька інших мов.

З перших днів я чула від Дімчо, як він наспівував пісні з радянських мультфільмів і передавав слова мами, "як в савєцком союзе біло безопасно жить". На перших порах він дуже часто задавав питання про російську мову в Україні. Я пояснювала, що до повномасштабного у нас було складно знайти українську книжку і дуже рідко було чути пісні рідною мовою. Але він не розумів. Наші суперечки закінчились моїм запитанням, чи хотів би він другу мову турецьку.

Загалом можна було б сказати, що це поодинокий випадок. Звісно, Болгарія надає прихисток українцям (але фінансової допомоги немає). Звісно, я часто зустрічаю людей, які підтримують нас. Але засмучує факт, що дуже часто, зокрема, у мене на роботі, надписи дублюються також російською. І це при тому, що більшість мігрантів-колег — з України.

Звісно, зараз Дімчо перевиховується і я вже чую питання, як буде те чи інше слово українською, а не російською. Вдома готується борщ в котлета по-київськи і разом з болгарською звучить українська музика. Але чи може змінити один випадок глобально вплинути на стратегію держави?

Специфіка мови

Виникнення кирилиці пов'язують саме з Болгарією. Чомусь думала, що проблем з мовою у мене не буде, позаяк знаю українську, російську й розумію білоруську… Але так я ще ніколи не помилялась!

Болгарська мова суттєво відрізняється від української Фото: Visitbulgaria

В болгарській є деякі слова, які схожі на українську. Але деколи я фізично відчуваю, що мій мозок вибухає, бо мама болгарською – "майка", наречена – "булка", ліс – це "гора", а гора – це "планіна". От як тут запам'ятати!?

Все в диму

Здивувала кількість людей, які палять. Болгари, а особливо жінки, палять всюди: на вулицях, зупинках, в кафе і парках. Від диму не сховаєшся ніде.

Насправді про Болгарію можна говорити довго. Комусь вона подобається, хтось вважає її бідною і брудною. Але море, гори, кюфте і кашкавал завоюють серце кожного.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.