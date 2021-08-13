Политики "не той системы". Что нужно Порошенко для успешного реванша и почему он этого не делает

Каждый раз, когда я случайно включаю Прямой канал, я понимаю причины поражения Порошенко и фундаментальные факторы, которые не позволят ему вновь прийти к власти.

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И каждый раз, ошибочность его стратегии вызывает у меня недоумение. Объясню почему.

В идеологическом плане, Порошенко — классический политик правого толка: Армия, Мова, Вира. В таком случае, логично формировать экономическую доктрину развития страны на базе экономического национализма. Так делали все лидеры, которые в своих странах претендовали на роль "отца нации".

Понятно, что в реал-политик действия Порошенко в 2014-2019 годах были диаметрально противоположны доктрине экономического национализма — он осуществил полную сдачу экономического суверенитета.

Кто-то скажет, что это цена поддержки Запада. А я тогда в ответ замечу — а как же история Пак Чон Хи в Южной Корее? Лидера, создавшего феномен "корейского экономического чуда".

Он и с США дружил, и с коммунизмом боролся, и с Северной Кореей воевал, и войска во Вьетнам в поддержку американских марионеток посылал, и массовые репрессии и подавление демократических свобод осуществлял, но при этом яростно защищал экономический суверенитет своей страны и проводил протекционистскую политику.

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Допустим, эти ошибки Порошенко можно списать на его неумение формировать подобные идеи (хотя в рамках своего Рошена он создал концепцию корпоративного национализма, так почему в масштабах страны не смог?)

Но сейчас, можно уже было сделать свой выбор. Правильный. Если ты оппозиция — формируй альтернативные смыслы.

Но включите Прямой. Там 24 часа в сутки вещают "вульгарные либералы" и инвестбанкиры. Фамилии принципиально не называю, вы их и так знаете.

И они, с..ка, беспрерывно вдалбливают в головы 25% избирателей с ярко выраженным стокгольмским синдромом, что Зеленский — просто плохо продолжает "реформы Порошенко": сдает позиции и не столь решительно продвигается по пути полного уничтожения страны.

И этим Порошенко полностью убивает свои шансы на повторный политический успех.

Я не знаю, кто у него политтехнолог, но тут любому человеку с мозгами понятно, что формула власти для Порошенко: АРМОВИР + Экономический национализм.

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С другой стороны, ошибки Порошенко — это его трабл. Может, все и к лучшему: все равно он не сможет стать украинским Пак Чон Хи. Им становятся или с первого захода, или никогда.

Кстати о Пак Чон Хи.

Непонятно, откуда взялась любовь Порошенко к цитированию Ли Куан Ю. Очевидно, что подобная аналогия хромает на обе ноги и коррупционные скандалы это подтвердили. Ну не похож Порошенко на человека, способного посадить своего подельника.

[ + – ] Ни Порошенко ни Зеленский не смогут стать отечественными Пак Чон Хи и войти в историю творцами украинского экономического чуда.

А вот Пак Чон Хи мог бы стать для него прототипом. Тот тоже пришел к власти на волне студенческих волнений, активно распластывался перед американцами и даже термин "Четвертая республика" при нем возник (принятие новой Конституции) — Ложкин даже не знал, насколько он был близок к истине (или кто там писал тот магнум опус), хотя в своей книге проводил параллель с Францией, а не Южной Кореей.

Та же каша у нас была и в контексте внешнеполитических ставок.

Националистическая доктрина подразумевает дружбу с Республиканской партией США, а Порошенко выбрал демократов, хотя его АРМОВИР для радикального левого крыла Демпартии Америки — это жуткий анахронизм и средневековое мракобесие.

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Самое смешное, что Зеленский, который шел под лозунгом еще большего "либерализма", в итоге, начинает играть в экономический национализм. Но только играть.

Хотя экономический национализм еще может стать доминирующей доктриной у нас (если в Украине сработает инстинкт самосохранения). Но реализовывать ее будут не Зеленский и не Порошенко.

Это должен быть политик, который:

1) органично монтируется с данной концепцией;

2) всегда был ее сторонником;

3) окружен единомышленниками, разделяющими эти идеи;

4) начнет ее реализовывать с первых дней нахождения у власти;

5) способен отстаивать экономический суверенитет в международных отношениях.

Время политиков, делающих не свою работу и формирующих "мир наизнанку" безвозвратно проходит.

Точнее сказать, у нас нет больше ресурса, чтобы давать им время в кредит.

Кредитный лимит на "карточке истории" закончился.

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Публикуется с согласия автора.