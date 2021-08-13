Политики "не той системы". Что нужно Порошенко для успешного реванша и почему он этого не делает
Экономический национализм еще может стать доминирующей доктриной в Украине. Но реализовывать ее будут не Зеленский и не Порошенко. У страны больше нет ресурса, чтобы давать время в кредит политикам, неспособным отстаивать экономический суверенитет в международных отношениях.
Каждый раз, когда я случайно включаю Прямой канал, я понимаю причины поражения Порошенко и фундаментальные факторы, которые не позволят ему вновь прийти к власти.
И каждый раз, ошибочность его стратегии вызывает у меня недоумение. Объясню почему.
В идеологическом плане, Порошенко — классический политик правого толка: Армия, Мова, Вира. В таком случае, логично формировать экономическую доктрину развития страны на базе экономического национализма. Так делали все лидеры, которые в своих странах претендовали на роль "отца нации".
Понятно, что в реал-политик действия Порошенко в 2014-2019 годах были диаметрально противоположны доктрине экономического национализма — он осуществил полную сдачу экономического суверенитета.
Кто-то скажет, что это цена поддержки Запада. А я тогда в ответ замечу — а как же история Пак Чон Хи в Южной Корее? Лидера, создавшего феномен "корейского экономического чуда".
Он и с США дружил, и с коммунизмом боролся, и с Северной Кореей воевал, и войска во Вьетнам в поддержку американских марионеток посылал, и массовые репрессии и подавление демократических свобод осуществлял, но при этом яростно защищал экономический суверенитет своей страны и проводил протекционистскую политику.Важно
Допустим, эти ошибки Порошенко можно списать на его неумение формировать подобные идеи (хотя в рамках своего Рошена он создал концепцию корпоративного национализма, так почему в масштабах страны не смог?)
Но сейчас, можно уже было сделать свой выбор. Правильный. Если ты оппозиция — формируй альтернативные смыслы.
Но включите Прямой. Там 24 часа в сутки вещают "вульгарные либералы" и инвестбанкиры. Фамилии принципиально не называю, вы их и так знаете.
И они, с..ка, беспрерывно вдалбливают в головы 25% избирателей с ярко выраженным стокгольмским синдромом, что Зеленский — просто плохо продолжает "реформы Порошенко": сдает позиции и не столь решительно продвигается по пути полного уничтожения страны.
И этим Порошенко полностью убивает свои шансы на повторный политический успех.
Я не знаю, кто у него политтехнолог, но тут любому человеку с мозгами понятно, что формула власти для Порошенко: АРМОВИР + Экономический национализм.Важно
С другой стороны, ошибки Порошенко — это его трабл. Может, все и к лучшему: все равно он не сможет стать украинским Пак Чон Хи. Им становятся или с первого захода, или никогда.
Кстати о Пак Чон Хи.
Непонятно, откуда взялась любовь Порошенко к цитированию Ли Куан Ю. Очевидно, что подобная аналогия хромает на обе ноги и коррупционные скандалы это подтвердили. Ну не похож Порошенко на человека, способного посадить своего подельника.
А вот Пак Чон Хи мог бы стать для него прототипом. Тот тоже пришел к власти на волне студенческих волнений, активно распластывался перед американцами и даже термин "Четвертая республика" при нем возник (принятие новой Конституции) — Ложкин даже не знал, насколько он был близок к истине (или кто там писал тот магнум опус), хотя в своей книге проводил параллель с Францией, а не Южной Кореей.
Та же каша у нас была и в контексте внешнеполитических ставок.
Националистическая доктрина подразумевает дружбу с Республиканской партией США, а Порошенко выбрал демократов, хотя его АРМОВИР для радикального левого крыла Демпартии Америки — это жуткий анахронизм и средневековое мракобесие.Важно
Самое смешное, что Зеленский, который шел под лозунгом еще большего "либерализма", в итоге, начинает играть в экономический национализм. Но только играть.
Хотя экономический национализм еще может стать доминирующей доктриной у нас (если в Украине сработает инстинкт самосохранения). Но реализовывать ее будут не Зеленский и не Порошенко.
Это должен быть политик, который:
1) органично монтируется с данной концепцией;
2) всегда был ее сторонником;
3) окружен единомышленниками, разделяющими эти идеи;
4) начнет ее реализовывать с первых дней нахождения у власти;
5) способен отстаивать экономический суверенитет в международных отношениях.
Время политиков, делающих не свою работу и формирующих "мир наизнанку" безвозвратно проходит.
Точнее сказать, у нас нет больше ресурса, чтобы давать им время в кредит.
Кредитный лимит на "карточке истории" закончился.
Публикуется с согласия автора.