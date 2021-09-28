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Мнения Бой "Джошуа-Усик"

Спорт — это политика. Почему Усик в российском телевизоре — это проигрыш Украины

Спорт был и остается частью государственной политики. Он использовался, используется и будет использоваться с целью пропаганды. Государство было и остается основным заказчиком такой пропаганды.

Юрий Гаврилечко
Юрий Гаврилечко
эксперт "Украинской фабрики мысли"
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Боксер Усик
Фото: Boxing Scene | Спорт всегда был и остается частью государственной политики.

Тяжелый текст о спорте и политике в свете победы Александра Усика и сопутствующей вакханалии набрасывания на вентилятор со всех сторон.

Телевизор формирует виртуальный мир и может долгое время выигрывать у холодильника, даря власти возможность делать практически что угодно в реальности. Но когда в холодильнике — пусто, а за просмотр телевизора требуют денег да еще и за эти деньги показывают рекламу… то общество быстро вспоминает, что что-то пошло не так… и… здравствуй, социальный взрыв. Иногда он же и бунт. Голодный, например. Или подкармливаемый из-за кордона.

Итак, спорт всегда был частью политики. Начиная с принципа, заложенного в основание Олимпиад в Древней Греции о прекращении войн на время соревнований и прорубания (буквально) дыр в стене вместо ворот, в которые входили в свои города-государства победители оных, до нардепов-спортменов и спортсменов-мэров современности (киевский кейс в помощь сомневающимся)

Спорт использовался, используется и будет использоваться с целью пропаганды. Государство было и остается основным заказчиком такой пропаганды.

Тут можно вспомнить и классику в виде "Олимпии" Лени Рифеншталь, и отказ США принимать участие в Олимпиаде-80, а СССР — в Олимпиаде-84 и т.д.

Спорт был и остается частью государственной политики. Причем, не только информационной. Напомню, у нас есть Минмолодьспорта, а в тех же США, где обучение в ВУЗах стоит чемодан денег, для молодых спортсменов находится особый стипендиальный фонд и разного рода гранты. И их как бы не больше в сумме и по объему, чем грантов для молодых ученых.

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Трансляция ряда спортивных соревнований, именно потому что СПОРТ — часть госполитики, либо организуется либо оплачивается государством. Какие это соревнования — это уже зависит от предпочтений в той или иной стране.

Коммерциализация спорта есть везде. Но профессиональный спорт нигде не остается без госдотаций и прямой поддержки. Причем, не только сам спорт, а и масса "околоспортивных" тем, от диетологии до фармакопеи.

Если кто не в курсе, то спортивная и военная фармакопеи очень сильно связаны друг с другом. А допинговые войны — уже не первое десятилетие являются соревнованиями на государственном, а не на частно-коммерческом уровне.

Победы "своих" чемпионов использовали и используют не только в рекламе еды/тряпок/гаджетов, а как элемент пропаганды превосходства той или иной политической системы или образа жизни.

Государства вкладываются в физкультурно-спортивную инфраструктуру, так как без нее профиспорта не бывает

Если какое государство все вышеизложенное сознательно игнорирует, начиная играть в игру "спорт вне политики" + "рынок все порешает", то… так и происходит: спортсмены этого государства "меняют флаг" и отправляются туда, где "спорт-это политика" + "госфинансирование спорта рекордов, как часть этой политики".

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А теперь пару слов относительно трансляции и денег на нее…

Любая монетизация видеоконтента это или подписка или бабло с рекламы. Попытки срубить денег с того и другого сразу — это жлобство и результат монополии. Карается или пиратским траффиком или… тем, что тот же самый контент, но уже в своих интересах покажут… соседи, например. Как это и произошло при трансляции боя Усик-Джошуа

Если популярный спортивный поединок/матч/чемпионат не транслируют собственные каналы, то это сделают чужие каналы -неважно частные или контролируемые государством. И "окучат" аудиторию так, как им это надо. После чего… этот самый чужой канал получит максимально лояльную аудиторию из ваших граждан, окучивание которой продолжится и в дальнейшем.

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