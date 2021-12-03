Деньги для роста. Где их взять и как Украине вырваться из ловушки отсталости
По индексу человеческого капитала Украина — одна из самых отсталых стран Европы, на уровне Албании. Хуже нас только Молдова. Какие чувства у вас вызывает подобная информация? Стыдно быть настолько отсталыми, имея такой потенциал для развития.
Что позволено Юпитеру, то не позволено Украине. В роли Юпитера, в данном случае, выступает Европа.
На карте индекса человеческого капитала по состоянию на 2018-й год, Украина — одна из самых отсталых стран Европы, на уровне Албании. Хуже нас была тогда только Молдова.
Какие чувства у вас вызывает подобная информация? Лично у меня лишь одни — стыдно быть настолько отсталыми, имея такой потенциал для развития.
Нам часто говорят, что у страны нет денег на динамичный экономический рост. Мол, кто будет покупать украинское. Но в том то и дело, что деньги у нас есть. Причем, свои, а не заемные.
По данным системы ProZorro ежедневно государство осуществляет бюджетные закупки на сумму 3 млрд грн, а среднегодовой объем таких платежей достигает 572 млрд грн.
Более 20 млрд. дол. в год — это слишком мало для создания стимулов роста и реиндустриализации экономики? Настолько мало, что нужно побираться, вымаливая у МВФ 700 млн. дол. в виде кредита?
Даже робкие попытки ввести закон о локализации продукции под госзакупки вызывают у "советников" ожесточенное сопротивление. Замахнулись на "святое", на соглашение об Ассоциации с ЕС и ЗСТ.
Украина готова снизить в законопроекте уровень локализации с 25-40% на старте до 10%, но и это не подходит.
Можно сделать не совсем верный вывод о том, что Европе нужен наш внутренний рынок, как проходной двор. Но мы слишком неплатежеспособны для ЕС, чтобы они зацикливались на 35 млн. украинцев.
Наш рынок им важен, но он не самоцель. В первую очередь, им нужны консервация нашей сырьевой специализации и деиндустриализация.
Тут вспоминается Давид Рикардо и его теория относительных и абсолютных конкурентных преимуществ в системе "свободной" торговли. Когда англичане, основываясь на относительном преимуществе в виде технологизации, продают сукно, а Португалия, основываясь на абсолютном преимуществе в виде климата, продает вино. Результат развития по такой схеме двух упомянутых стран в 19 веке известен.Важно
Мне нравится мир-системный анализ Валлерстайна, одного из ключевых мыслителей современности.
Он выделял три группы стран:
- Капиталистическое ядро, которое присваивает монополию на промышленное развитие.
- Сырьевые страны в виде периферии.
- Полупериферия, нечто среднее между периферией и ядром.
Полупериферия промышленно развита, но несамостоятельна финансово.
Украина сегодня — это полупериферия капиталистического ядра в виде ЕС.
Теория периферийного капитализма полностью объясняет все наши проблемы.
Основные черты того капитализма:
- Сырьевой, компрадорский и зависимый характер экономики (банановая республика, проклятие ресурсов, ФрансАфрика).
- Специализация, недиверсифицированность (монокультурность) экономики в условиях мирового разделения труда ("Бедный Юг").
- Олигархическая система правления, коррупция гос.учреждений (Кумовской капитализм, Клептократия, Мафиозное государство).
- Неразвитый внутренний рынок в условиях нищеты подавляющей части населения: утечка мозгов, трудовая миграция, бегство капитала.
- Депопуляция.
- Политическая нестабильность, рост социальной напряженности.
- Деиндустриализация.
В Украине в наличии все семь пунктов. Глобальная торговля превратилась для нас в игру с "нулевой суммой" и "теорию зависимости".
В рамках либерального движения товаров без таможенных барьеров в виде пошлин и квот, оказалось, что единственные наши товары, которые нам позволено продавать на глобальном рынке — это кукуруза, подсолнечное масло и железная руда. Даже металл вскоре — "вычеркиваем".
Но гипотеза Пребиша-Зингера на основе анализа данных мировой торговли с 1650-го года (подтвержденная в МВФ, кстати), показала, что страны, продающие сырье, теряют в относительном выражении ценовой фактор по сравнению с государствами, производящими готовые товары.
Сейчас это разделение еще сильнее усилилось — проигрывают те, кто производит простые товары, а выигрывают те, что сложные. А мы даже до простых товаров уже не доходим, скатываясь к примитивному сырью.Важно
Вспоминается Артур Лаффер и его фраза: "Вам придется делать то, что делали в Европе 100 лет назад, а не сейчас".
Или знаменитый приницип США времен 19 века: "Не делайте то, что вам говорят делать англичане, а делайте то, что англичане делали сами".
А сто лет назад Европа занималась жестким протекционизмом.
Настолько жестким, что у нашего торгпреда Качки волосы встали бы дыбом.
Один из современных африканских мыслителей Кваме Нкрума в своей книге "Неоколониализм, как последняя стадия империализма" написал о методах восстановления империалистического господства в формате неоколониализма: "навязывание "оборонительных" соглашений и открытие военных баз, поддержка марионеточных правительств, экономический контроль посредством финансовой и технической "помощи" и займов, неравноправные условия торговли и удушение местного хозяйства международными корпорациями, идеологическая пропаганда и тому подобное".Важно
Нкрума высказал, на первый взгляд простую, но интересную мысль: "Единственный способ не стать неоколониальной страной — это не быть ею".
Кажется — очень просто. На самом деле — это и есть сама соль.
Не нужно все время говорить о независимости и рвать вышиванку на груди на эфирах, доказывая свою патриотичность. Нужно просто быть самостоятельными. В политике, в мыслях, в действиях.
И видеть простые причинно-следственные связи: бездумное открытие национального рынка — торговый дефицит — новые кредиты — вечная угроза дефолта — утрата самостоятельности.
Латиноамериканизация. Вот только страны Латинской Америки потихоньку справляются с этими вызовами. И пресловутый Гондурас, так любимый нашими остряками, тоже.
Так какую не ту страну назвали …..?