Гудбай, Пиночет. Почему самые скандальные выборы в Чили завершились победой леворадикала

Во времена правления диктатора его волей государству была навязана модель максимально свободного рынка и правоконсервативная идеология. Хотя эта конструкция держалась на военных штыках сторонников генерала, положительная динамика экономического развития, которая была следствием его правления, не способствовала резким изменениям в дальнейшем развитии. Поэтому в течение трех десятилетий чилийцы выбирали умеренных право- и левоцентристов. До тех пор, пока в 2021 году во втором туре не сошлись два антагониста: праворадикал, сын сбежавшего в Чили после Второй мировой войны члена НСДАП – Хосе Каст и сын хорвата и каталонки, студенческий активист леворадикал Габриэль Борич.

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[ + – ] Во времена правления Пиночета Чили была навязана модель максимально свободного рынка и правоконсервативная идеология Фото: pexels.com

Второй тур выборов стал для чилийцев настоящей "битвой добра и зла" (естественно, "добро" и "зло" каждый из лагерей понимал по-своему).

Единственное, что смягчало противостояние – это относительно низкая явка, около 47% в первом туре и чуть более 55% во втором. То есть половина жителей страны волеизъявление проигнорировала. Зато пришедшие были искренне убеждены, что их кандидат поведет страну к светлому будущему, а его оппонент – воплощение абсолютного зла на земле.

Граждане Чили еще до диктатуры Аугусто Пиночета, как и в большинстве стран региона, были достаточно четко разделены по политическим убеждениям на правых и левых. Во времена правления хунты левые были либо просто уничтожены, либо запуганы и лишены возможности высказываться. При этом, как было сказано выше, после падения военного режима уровень жизни чилийцев был одним из самых высоких в Латинской Америке (не случайно так часты упоминания о "чилийском экономическом чуде").

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Экономика Чили в последние годы развивалась лучше, чем в других государствах региона. Однако свободная рыночная экономика не способствовала гармоничному распределению благ среди населения. Такое положение вещей вполне прогнозируемо и считается в экономической теории основным минусом этой модели, поскольку приводит к увеличению социальной дифференциации.

Отсутствие государственных фондов образования, пенсий и доступной медицины способствовало тому, что к 2021 году проблемы в этих областях стали для избирателей самыми актуальными.

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Людей волновала не зарплата: заработать в Чили есть возможности. Однако в этой стране трудно получить качественное образование, если ты не из богатой семьи (ведь учеба платная, обучение в вузах все еще достаточно дорого, чтобы быть доступным для большинства населения), а в случае потери трудоспособности вас ждут сомнительные перспективы. То есть, краеугольным камнем для чилийцев на выборах была уверенность в завтрашнем дне и забота о будущем молодежи. При таких обстоятельствах казалось, что для лидера студенческих протестов прошлого десятилетия, леворадикального популиста путь к президентству усыпан цветами на красной ковровой дорожке.

Однако некоторые из проблем, которые беспокоили чилийцев, открывали возможности и для правого кандидата. Криминогенная ситуация, особенно в провинциях, также была среди ключевых для электората. Увеличение уровня преступности по мнению многих напрямую связано с наплывом мигрантов из более бедных Колумбии и Венесуэлы (экономический коллапс, постигший последнюю за время правления левого правительства, тоже способствовал популярности правых).

Другая значимая проблема — противостояние чилийских фермеров с коренными индейцами в южных регионах страны. Все вместе это привело к тому, что праворадикал Хосе Каст выиграл первый тур.

[ + – ] Разлом по идеологическому принципу проходит в Чили между жителями мегаполисов и провинцией Фото: pexels.com

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Таким образом во втором туре выборов обозначилось лобовое противостояние антагонистических идеологий. И каждый кандидат отличился скандальными заявлениями. Хосе Каст, который апеллирует к идеологическому единству с другими правыми режимами, в частности, президентом Бразилии Жаиром Болсонару, заявил: "Будь жив Пиночет, он бы голосовал за меня!". Габриэль Борич же, напротив, всячески подчеркивал свою приверженность харизматичным кубинским лидерам Фиделю и Раулю Кастро.

По сути, избирательные программы кандидатов в отличие от, например, Франции, соответствуют классике левых и правых взглядов.

Хосе Каст выступает за нерегулируемую рыночную экономику, уменьшение налогов, минимизацию социальных расходов, жесткую миграционную политику.

выступает за нерегулируемую рыночную экономику, уменьшение налогов, минимизацию социальных расходов, жесткую миграционную политику. Габриэль Борич обещает государственное финансирование медицины и образования; создание программы государственного пенсионного обеспечения. Традиционно он лояльно относится к мигрантам.

Водоразделом между кандидатами также стало отношение к ЛГБТ, которых Каст откровенно презирает и ненавидит — и понятно, что Борич выступает защитником прав всех меньшинств.

Не придумывали велосипеды кандидаты и в отношении к вакцинации. Габриэль Борич считает вакцинацию единственным выходом в борьбе с пандемией Covid-19. Хосе Каст называет ковид едва ли не выдуманной болезнью.

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Тектонический разлом по идеологическому принципу проходит в Чили, как и во многих странах, между жителями мегаполисов (они чаще поддерживают левых) и провинцией, а также сельской местностью, которые на последних выборах во многих странах голосуют за консерваторов. Жители бедных районов огромных городов нуждаются в государственной поддержке, чтобы выжить в этой сложной среде. В мегаполисы обычно приезжает и большинство мигрантов, которые, по понятным причинам, не могли поддержать праворадикала.

Маленькие городки и деревни с их фермерскими хозяйствами по своей сути являются для правых "землей мечты". Поэтому здесь их идеи имеют мощную основу.

Следует помнить, что второй тур – это борьба не рейтингов популярности, а антирейтингов кандидатов. Очевидно, что чилийское общество еще не готово к радикальным общественным трансформациям. А артикулированная левыми потребность в доступном образовании, медицине и пенсионном обеспечении явно перевесила недовольство мигрантами и нравственными трансформациями — темами, на которых традиционно выезжают правые.

Во 2-м туре кандидат от левой коалиции Габриэль Борич одержал победу, набрав по предварительным данным 55,87 % голосов. Хосе Антонио Каст признал свое поражение и поздравил Борича с победой. Борич в свои 35 лет станет самым молодым президентом Чили за всю историю страны. Едва заступив на пост новый президент уже заявил о готовности полностью пересмотреть нынешнюю экономическую модель страны, что вызвало большую обеспокоенность в правом лагере.

Теперь, после трех десятков лет переходного периода, в Чили готовы окончательно отказаться от наследия Аугусто Пиночета и утвердиться как государство с левой общественной конструкцией. Насколько жизнеспособной окажется и форма общественного устройства сможет показать только время.