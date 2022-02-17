Промежуточные итоги. Почему "вторжение" не началось, но игра вокруг Украины не закончилась

Читать посты про "завтра война" было тревожно, читать сегодня посты "а я же говорил" — смешно, читать посты про "зраду" главнокомандующих — стыдно за авторов, верить спринтерским постам про "победу" — опасно.

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Ничего не началось, но и ничего не закончилось.

Наверное, меня сегодня больше обычного задевает неспособность некоторых знакомых хоть на день ожидания нападения прекратить глумление над главнокомандующим.

Наверное, нам самим надо, наконец, определиться: отказываться от минских соглашений или настаивать на их безальтернативности. Я бы попробовал найти альтернативу. Самое время.

Хотелось бы разумной спокойной позиции относительно наших партнеров и союзников: что-то среднее между осанной и проклятиями.

Важно

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С ясным пониманием, в чем наши интересы совпадают, а в чем — нет. Где мы можем рассчитывать на поддержку, а где — нет.

Важно

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Хотелось бы осознания национальных интересов и их отличия от этнических. Хотелось бы перейти от пожеланий смерти временному Путину к созданию условий для собственного всестороннего роста. Чтобы заработать деньги —много денег — на самолеты и современную ПВО. И на флот.

А главное — на достойную, разнообразную, спокойную жизнь рядом с беспокойными соседями.

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