Надо знать, где нажать. Как на самом деле работают антироссийские санкции (схема)

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Когда закончится война?

Наверное, это сейчас самый частый вопрос, на который окружающие меня люди хотят услышать ответ. Вопрос сложный и кроме военной плоскости ответ на него лежит в плоскости геополитики, дипломатии, экономики и финансов. Безусловно, тут пальма первенства принадлежит военным аналитикам, но плоскость экономики и финансов на фоне бума антироссийских санкций может подтолкнуть РФ к завершению войны. Конечно, если знать куда и как давить.

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Теория санкций

Пропаганда РФ любит говорить о санкциях "коллективного запада". На самом деле, к санкциям активно присоединились Япония, Южная Корея, Тайвань и Сингапур, т.е. не только страны запада, поэтому тут и далее я бы называл всю совокупность санкций не "санкции коллективного запада", а "санкции цивилизованных стран".

Чтобы правильно анализировать эффект от санкций и вести мониторинг за ними, я бы разделил их на несколько направлений:

Торговые санкции (ограничение экспорта и импорта для РФ); Ограничения на привлечение капитала резидентами РФ; Запрет на оказание транспортных услуг (авиация, ж/д, морское сообщение и т.д.) Ограничения перестрахования и страхования рисков из РФ; Ограничения денежных расчетов резидентов РФ, включая запрет на ввоз наличной валюты; Заморозка активов государства РФ и госкомпаний, госбанков РФ; Персональные санкции к госчиновникам и олигархам.

К основным санкциям я бы отнес торговые санкции и ограничения на привлечение капитала. Торговые санкции призваны перекрыть потоки выручки, в т.ч. от продажи углеводородов. Ограничения на привлечение капитала направлены на сокращение капитальных инвестиций и обычно сопровождаются ударом по завозу в страну высоких технологий, которые приходят в экономику вместе с прямыми инвестициями.

К блокирующим санкциям я бы отнес заморозку активов и, конечно, персональные санкции против чиновников и олигархов. Заморозка активов Фонда национального благосостояния и ЗВР ЦБ РФ – это очень сильный удар, раздражающий власти РФ. Персональные санкции против госчиновников и олигархов усиливают блокирующие меры и создают у них личную заинтересованность снять санкции побыстрее. Основная роль блокирующих санкций – аннулировать возможность использовать ранее накопленные резервы, чтобы нельзя было в буквальном смысле "пересидеть" санкции.

К усилителям основных санкций я бы отнес:

— запрет на страхование и перестрахование рисков из РФ. Это очень здорово останавливает любые инвестпроекты, особенно крупные, а также останавливает или тормозит внешнюю торговлю;

— ограничения денежных расчетов резидентов РФ, включая ввоз наличной иностранной валюты, для удовлетворения спроса на сбережения и на расчеты, что тормозит как внешнеэкономическую деятельность, так и импорт капитала.

— запрет на оказание транспортных услуг, например авиаперевозок, ж/д перевозок, косвенно может останавливать все бизнес-процессы, требующие личных встреч или качественных транспортных услуг.

[ + – ] Как работают санкции против РФ Фото: minfin.com.ua

Санкционная борьба

Украинское общество, как правило, ожидает от цивилизованных стран "страшных санкций", которые представляют из себя не просто санкции, а "топор", рубящий всю экономику РФ на капусту. Это эмоции. Не будем забывать о геополитике и экономической дипломатии. Задачи ЕС, США и других стран – остановить кровавую войну в центре Европы, но при этом не забывать о своих гражданах. Это очень хорошо видно на примере торговых санкций. Как только на горизонте замаячил продовольственный кризис – США сразу же отменили санкции по удобрениям из РФ и вводят санкции по отношению к высокотехнологическим компаниям из РФ, включая их менеджмент. Оптимизация торговых санкций – это абсолютно нормальный процесс.

Главный удар цивилизованные страны готовятся сейчас нанести по российскому экспорту углеводородов. Уже апрельская выручка от продажи нефти упадет на 20-25%, этот эффект может быть усилен действиями США, которые объявили о готовности распечатать свой нефтяной резерв. РФ активно рекламировала договоренности о поставках нефти в Индию, но договор до сих пор не подписан, сама российская нефть сейчас стоит около 86 долларов за баррель, при этом Индия хочет дисконт от этой цены в 35 долларов, т.е. цена долгосрочного контракта будет около 50 долларов за баррель.

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Также очень проблемно заменить европейских покупателей на рынке газа. Ультиматум Путина "газ за рубли" оказался схематозным пшиком. Компаниям было предложено открывать в ЕС счета в Газпромбанке и на них конвертировать евро в рубли, а затем переводить на рублевые счета Газпрома. Россия просто испугалась того, что счета Газпрома в евро будут арестованы, так же как и были арестованы валютные резервы ЦБ РФ и часть денег ФНБ. Не знаю, согласятся ли компании из ЕС на схему "им. Путина", но никакого влияния на валютный рынок она не окажет, ибо нет разницы: меняет ли 100% контрактной оплаты с евро на рубли сам покупатель или это делает Газпром. Правда при текущем валютном регулировании в РФ, если Газпрому понадобится валюта, то ему придется с полученных рублей заплатить 12% комиссии, чтобы такую валюту купить.

Отказаться же от продажи газа в ЕС Газпром не может, от слова совсем. В 2020-2021 гг. поставки газа в ЕС + другие страны региона, не входящие в ЕС, + Турция колебались около отметки в 200 млрд куб. метров. В Китай РФ в 2021 году экспортировала около 48 млрд куб. метров, а продление газопровода до Монголии только в феврале 2022 года было передано для проектных работ. Вырвать 130-170 млрд куб. метров газа из трубы ЕС Россия не сможет лишь по той причине, что их некуда девать. Кроме того, что КНР не нужен такой объем, средняя стоимость газа для КНР в 2021 году была 159 долларов за 1000 кубов, а для ЕС – около 300-350 долларов по длинным контрактам. Т.е. те же объемы будут проданы в Китай по цене в 2-2,5 раза ниже чем в ЕС, и выручка Газпрома соответственно похудеет в 2 раза.

А теперь представьте ситуацию: ЕС не готова отказаться от российских объемов поставок, заместить их будет нечем, а РФ не может не продавать в ЕС, поскольку это ударит по бюджету страны и Китай не является альтернативой ни по цене, ни по объемам. С чего В. Путин взял, что частные немецкие компании не будут бояться, что их счета в евро или в рублях не будут арестованы в момент транзакций в счет замороженных ЗВР ЦБ РФ? По-моему, такие компании еще в большей опасности чем Газпром, ведь еще чуть более месяца назад официальные представители РФ врали, что РФ не собирается нападать на Украину.

Как бы ни решился вопрос оплаты – главное, чтобы потребление газа РФ и российской нефти снизилось, и такое снижение прогнозируется в 2022 и 2023 гг. Снижение стоимости нефти и газа на фоне падения объемов реализации приведет к падению доходов федерального бюджета РФ.

Механика ущерба

1. Процентный риск и торговое эмбарго

Блокирующие и усиливающие санкции нанесли значительный ущерб сбалансированности федерального бюджета. После того как ЦБ РФ поднял ставку до 20%, оказалось, что около 40% (по объемам) кредитов, выданных в РФ, выданы по плавающей ставке, привязанной к ставке ЦБ. При этом, рост ставок с 12-15% до 30-35% был назван рыночной тенденцией. Массовые походы к Мишустину и в Госдуму дали только один эффект – понимание того, что компенсация от роста ставки ЦБ увеличит расходы федерального бюджета.

Вторая проблема – это рост безработицы из-за ухода с рынка компаний из цивилизованных стран. Эта проблема даст о себе широко знать к середине мая – началу июня. Наличие такого временного лага связано с тем, что по российским законам сокращенному персоналу должны выплачивать зарплату еще 1-2 месяца, и за 3 месяца сообщать о неполной рабочей неделе. Автозаводы ГАЗ, ВАЗ, КАМАЗ уже сообщили своим рабочем о будущих проблемах с занятостью. Плачевная ситуация также уже сложилась в авиационной отрасли. Кроме того, ожидается усиление напряженности в банковской сфере и в сегменте страхования.

Логика тут понятна, торговые санкции лишают крупные госмонополии существенной части доходов, одновременно вспомогательные санкции бьют по затратам бюджета. Смогут ли санкции отбросить Газпром в далекие 90-е годы, когда сама компания была убыточной? Это уже зависит от стратегии компании, которую "пишет Путин". Например, в отчет на его нагловатый указ о необходимости платить за газ в рублях, Германия объявила о возможной национализации дочек Газпрома и Роснефти в ЕС. Утрата даже части европейского трафика газа с высокими ценами вполне может привести к убыточной работе Газпрома уже в 2022 году.

2. Организация дыр в федеральном бюджете и платежном балансе

Не менее любопытен вопрос того, как санкции влияют на федеральный бюджет РФ. По итогам 2021 года зависимость доходов бюджета РФ от продажи углеводородов составляла 65% (с учетом налогового фактора). Т.е. снижение выручки от продажи нефти и газа на 25-30% приведет к шоковому снижению доходов федерального бюджета примерно на 20-25%. С учетом того, что профицит бюджета РФ составлял около 5%, то перед Минфином уже где-то в августе 2022 года станет острый вопрос – вопрос новых займов и секвестра существующего бюджета. А если учесть, что к премьеру Мишустину уже стоит длинная очередь за льготными кредитными ставками и налоговыми льготами, отраслевыми инъекциями в авиацию импортозамещение и т.д., то падения доходов от продаж нефти и газа на 25-30% вполне должно хватить для разбалансирования федерального бюджета на ощутимом уровне.

Второй момент – это действие санкций на платежный баланс РФ. По итогам успешного для РФ 2021 года профицит платежного баланса составил 120 млрд долларов, а профицит торгового баланса 186 млрд долларов. Отток капитала по финансовому счету в 2021 году составил около 72 млрд долларов. Падение экспортной выручки от продажи нефти и газа на 25-30% приведет к тому, что торговый баланс просядет на 50-60 млрд долларов, но он все равно останется позитивным (около 120-130 млрд долларов). И вот тут начинается самое интересное.

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Внешний долг РФ составляет 481,7 млрд долларов, из которых прямой госдолг – меньше 60 млрд долларов. Т.е. более 420 млрд долларов назанимали государственные Газпромы, Роснефти и, конечно, частники (олигархат). Примерно 150 млрд от этой суммы должно быть погашено частными компаниями в 2022 году или в связи с наступлением срока погашения облигаций, кредитов и других обязательств или досрочно по офертам. Т.е. отток капитала в 150 млрд долларов из РФ вполне возможен, особенно с уходом иностранных компаний. При этом, отток на 150 млрд долларов означает для РФ, что платежный баланс станет отрицательным уже в 2022 году.

Дефицит, по моим оценкам, составит около 20-30 млрд долларов, даже с учетом снижения импорта. Он может быть покрыт остатками ЗВР ЦБ РФ за счет продажи золота. Однако, я думаю, что финансовые власти РФ этот вариант уже просчитали и поэтому посоветовали Путину подписать, на первый взгляд дурноватый, указ, где разрешается погашать внешние долги рублями. Идея правильная, но ее не восприняли на Западе, поскольку смена валюты платежа означает фактический дефолт. Дефолт приводит к тому, что частные и зарубежные компании вынуждены будут гасить обязательства живой валютой, а новые обязательства взять не получится. Т.е. долговой капитал двигается из РФ только в одну сторону: вслед за русским военным кораблем, даже несмотря на указ Путина.

США оставили до 25 мая небольшую лазейку Минфину РФ в форме возможности гасить долги рублями за счет замороженных резервов, но это коснулось только госдолга, и только до 25 мая. Частным же бизнесменам не всегда удается погасить внешние долги, даже если им разрешает спецкомисия при Минфине: у них просто не проходят платежи, если бенефициар заемщика находится в санкционном списке.

3. Уничтожение фондового рынка

После 3 марта, когда стало ясно, что торговля российскими депозитарными расписками не имеет смысла и большая часть их все равно стремится к цене в 1 цент за расписку, торги расписками на акции прекратили. Уже в конце марта Минэкономики РФ вышло с инициативой конвертировать депозитарные расписки в акции и "вернуть их на родину", т.е. на Московскую биржу. Таким образом, российские власти изничтожили центры ликвидности для российских эмитентов в Лондоне и Франкфурте, причем уничтожили не просто возможность привлекать капитал через крупные международные биржи, но и возможность влиять на оценку рыночной стоимости российских компаний иностранцами. Позднее стало ясно, зачем они это сделали, как бы сами потакая санкциям запада.

Когда в третьей декаде марта открылась Московская биржа, частные трейдеры обнаружили, что их торговые приложения не работают. На второй рабочий день биржи приложения заработали, но по объему торгов в 26 млрд рублей (обычно около 500 млрд) было видно, что на рынке происходит что-то странное. Затем стало понятно, что курсы акций просто рисуют крупные игроки. Например, один из эмитентов, который производит удобрения и которого освободили от санкций США, в день освобождения упал в цене.

Получается, что правительство РФ де-факто удалило российских эмитентов с крупных европейских бирж и единственным местом, где теперь определяются (рисуются) цены, стала Московская биржа. Делалось это с одной целью: не допустить чтобы резкое падение реальных курсов ценных бумаг перекочевало в балансы обычных и инвестиционных банков. Ведь после этого начался бы массовый поток дефолтов в банковском секторе, да и ФНБ серьезно бы похудел. Впрочем, ЦБ РФ разрешил кредитным организациям какое-то время не публиковать отчетность, фактически засекретив ее. Однако рынок не обманешь и по нему уже гуляет "черный список из 50 банков, которым жить осталось от силы полгода.

Результирующая работа санкционного механизма

Санкции цивилизованных стран уже действуют на экономику РФ. Как минимум, они привели к разрушению устоявшейся структуры отраслевых рынков и лишили возможности ликвидировать последствия торговых санкций и санкций на рынке капитала за счет ранее накопленных резервов.

Экономические власти РФ сопротивляются и стараются отдалить неизбежное. Действие кризиса на рынке занятости, а также влияние процентного и кредитного риска на банковский сектор и заемщиков требует времени – оно имеет отсроченный эффект, который приобретет видимые черты за 6-9 месяцев. Поэтому санкции сейчас могут казаться недостаточно эффективными. Но поверьте, они очень эффективны. И даже если сегодня не видно массовых дефолтов или протестов безработных, они провоцируют серьезный "движняк" в высоких кабинетах: ростовские кролиководы, череповецкие металлурги, союзы зерно-трейдеров и т.п. ясно дают понять, что привычный уклад жизни спокойной богатой экономики нарушен и она двигается к коллапсу.

Поэтому все, что сейчас делают власти РФ, – это пытаются оттянуть экономическую катастрофу, надеясь измотать Украину войной. Может быть, они бы и смогли это сделать, если бы не два фактора:

Огромные объемы арестованных активов РФ в цивилизованных странах

Экономический ущерб для глобальной экономики от войны в Украине, который затронул относительно нейтральные страны.

Глобальный коллапс от Путина

Если вы думаете, что самый большой риск от войны в Украине – это повышение цен на энергоносители в регионе (в основном для ЕС", то вы глубоко ошибаетесь. Три сотни компаний вынуждены были бросать бизнес в РФ, некоторые это сделали, просто оставив все оборудование в РФ. У таких структур реализованный риск по отношению ко вложенному капиталу достиг 100%.

Второй по значимости риск для региона – продовольственный кризис. Самыми крупными покупателями пшеницы у РФ были Турция и Израиль. Украина активно снабжала мукой Африку. Блокировка украинских портов уже привела к росту стоимости хлеба в Камеруне на 40%. Украина и РФ производят 30% мировых запасов пшеницы, 20% – кукурузы и от 75% до 80% мировых запасов подсолнечного масла. Сейчас в портах Украины заблокировано 94 судна с продовольствием. Перестройка логистики на вывоз в Балтийский и Черноморский регионы через порты Румынии требует времени. А вот сокращение на 15-17% посевных площадей в Украине логистикой не побороть. Глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли уже заявил, что война в Украина создает катастрофу, влияющую на местное сельское хозяйство и глобальные запасы продовольствия и зерна, не виданную со времен Второй мировой войны. Самой Украине голод не грозит, а вот страны Африки вполне могут почувствовать острую нехватку продовольствия, рост цен они уже ощущают.

Заставляют задуматься и беспорядки в Эквадоре. Так, недавний бунт фермеров был связан с падением цен на бананы из-за невозможности доставить их в РФ из-за санкций. РФ покупает 20% всего урожая бананов в Эквадоре. Отсутствие контейнерных перевозок остановило закупки. Думаю, что таких сюрпризов как с Эквадором насобирается еще с десяток, когда бизнес, не имеющий никакого отношения к Украине, теряет выручку, продукцию, время и деньги.

В целом, от авантюры Путина может пострадать 3-4 десятка стран. Те, кто может пострадать больше всего, формально или неформально уже предложили свои страны как площадку для мирных переговоров. Довольно сильная турецкая или израильская дипломатия могут сыграть решающую роль в переговорах. Но нужно отдавать себе отчет, что они очень заинтересованы в том, чтобы продовольственный кризис в нашем регионе не разрастался.

Выводы

Итак, санкции работают и работают неплохо. Первоначально они не были продуманными и возникали хаотичным образом, о чем говорит их последующая оптимизация. Тем не менее, весь комплекс санкций разумен и направлен на подавление экспорта РФ, технологического импорта, лишения компаний из РФ возможности привлекать капитал в валюте и т.д.

Пережив курс в 200 рублей за доллар, в РФ все еще не осознали, что это лишь первый санкционный удар, сработавший на человеческой психологии и склонности населения пост-советских стран к паническим закупкам впрок.

Далее мы увидим, как в мае 2022 года начинает реализовываться риск резкого снижения деловой активности и рост безработицы. Профессиональным продавцам сложной техники для строителей, добывающих компаний или холодильного оборудования местные власти в РФ уже готовы предложить вакансии дворников, электриков или сантехников. Посмотрим, что из этого выйдет.

Примерно в августе можно будет ощутить, как резко начинает падать качество кредитных портфелей в банках, а процентный риск превращается в кредитный. К тому времени даст о себе знать нефтяное эмбарго и отток капитала.

К концу года санкции окажут прямое влияние на платежный баланс и федеральный бюджет РФ. Вероятнее всего, в сентябре Минфину РФ придется признать, что бюджету нужен капитальный секвестр. Если платежный баланс еще есть шансы как-то подкрепить за счет запретов на вывоз капитала от ЦБ, то бюджет в этой ситуации остается очень слабым местом путинской экономики.

Очень слабым местом для РФ остается и вопрос денег. Войну в Украине планировали из расчета на 3-7 дней. Все, что произошло потом – это незапланированные расходы, которые теперь должны финансироваться из бюджета с падающими доходами.

Поэтому у Путина не так много денег на войну с Украиной. Видно это и по данным о заметных задержках зарплаты в Крыму (даже военнослужащим), и по тому, как нехотя военные РФ забирают трупы своих сослуживцев: ведь за каждый труп его родственникам нужно заплатить около 15 млн рублей, а это, при уже имеющихся потерях в 17600 человек, составляет около 3,2 млрд долларов по биржевому курсу.

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Более того, тратить все на войну в Украине Путин не может, есть же еще вопросы Карабаха, Абхазии, Курильских островов, опять-таки возник вопрос польского Кенигсберга. Есть и более давние, почти забытые истории. Например, "китайский Крым" – 64 деревни на границе с КНР и республика Тува, которые для КНР перестали быть спорными в 1991 году после подписания соглашения с РФ. И как знать, как после всех этих событий на такой договор посмотрит Китай.

Вот почему сейчас Москве очень нужны деньги. Им нужно не только бороться с санкциями, и противостоять государствам, которые не хотят продовольственного кризиса в европейском регионе, но и как-то восстанавливать потери, понесенные их военными в Украине. Потери в технике, в ракетах и других вооружениях. Сегодня в рамках огромной территории РФ мобильность и боеспособность ее армии очень сильно подорваны.

В публичных выступлениях Путина, Лаврова и других чиновников чувствуется, что самой болезненной и неожиданной санкцией остается именно заморозка золотовалютных резервов ЦБ РФ. Опускание курса доллара с 200 до 100 рублей обошлось РФ почти в 40 млрд долларов, а значит, в распоряжении ЦБ осталось около 150-160 млрд, из которых 135 млрд. – это не очень ликвидное благодаря санкциям золото.

На сегодняшний день у руководства РФ нет понимания, что арестованные 400-450 млрд долларов ЗВР и еще около 100 млрд активов российских госчиновников едва хватит чтобы компенсировать те безобразия, которые они натворили в Украине.

Скажу более, сейчас такого понимания пока нет ни у трейдеров, ни у профессиональных аналитиков. Они считают, что ЗВР будут разморожены ЕС, США, Японией и Швейцарией сразу же, как только закончиться война.

У Путина абсолютно нет понимания того, что каждый выстрел, каждая ракета или бомба, выпущенные по Украине, несут разрушения и смерть, которые будут вычтены из арестованных активов чиновников РФ и валютных резервов Центробанка. И вот когда ему это пояснят, война закончится на протяжении недели, и скорее всего на выгодных для Украины условиях. А пока российские пропагандисты апеллируют к опыту Ирана и рассказывают о невозможности ареста резервов.

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