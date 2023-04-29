Безопасность на огороде. Кардиолог при работе на своем участке

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Знаю, что у украинской хозяйки обработан каждый уголок земли и на нем, если и не растут какие-нибудь овощи, то цветы обязательно.

Психологи утверждают, что посадить зерно, ухаживать за растением, смотреть, как оно растет и получить плод — лучший из видов психотерапии.

Для людей, живущих в сельской местности, физический труд, по-видимому, не вызывает особых проблем.

Мое сообщение касается больше горожан, которые сейчас выезжают на дачи или загородные домики. Это в основном люди постарше, еще и не совсем здоровые, которые в зимний период были малоактивны, а в этот тяжелый для всех год многие совсем не покидали свои квартиры.

Для того чтобы физические нагрузки были безопасными и приносили пользу, следует соблюдать некоторые простые правила. Напоминаю о них, потому что уже получила звоночек от своего 73-летнего пациента, которого после трудовых "подвигов" на даче госпитализировали:

для нетренированных людей с сердечно-сосудистой патологией, ожирением, сахарным диабетом, курением не рекомендуются физические нагрузки не регулируемые по времени и интенсивности, особенно статические (подъем тяжести в покое) и наклоны туловища. Они сопровождаются повышением среднесуточного АД и увеличивают риск развития аритмий, приступов стенокардии;

при высокой температуре и влажности воздуха необходимо ограничиться легкими пешеходными прогулками в ранние утренние и вечерние часы;

не забывать пить достаточное количество воды, простой воды, но пить ее по желанию, не устанавливать какие-либо суточные нормативы, у каждого своя потребность. Пациентам с кардиальной патологией не нужно ограничивать прием воды, следует уменьшать потребление соли;

забыть в жару об употреблении любых алкогольных напитков, за исключением ДНЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ! Тогда поднимем бокал вместе! Верю, что это скоро;

Пусть общение с природой будет вам в радость! Фото: Getty Images

наслаждайтесь созерцанием природы, пением птиц, свежим воздухом, звездным небом и т.д.;

больше листовой зелени и других зеленых овощей с каждым приемом пищи. Когда жарко, увеличивается потоотделение, теряется много калия, магния и нужно их восполнять;

но и о белке не забывайте. Лучше если это будет не красное мясо, а яйца, сыр, рыба, курица;

при варикозной болезни нижних конечностей не забывайте одевать компрессионные чулки, в положении сидя подставляйте невысокую лавочку под ноги для возвышенного положения и хорошего венозного и лимфооттока;

не прекращайте прием назначенных медикаментов, вместе с врачом сформируйте аптечку и возьмите с собой;

утром и вечером нужно контролировать АД, пациентам с сахарным диабетом — глюкозу крови (тонометр, глюкометр, термометр добавьте в аптечку).

Нужно прекратить какие-либо физические нагрузки при появлении одышки, учащенного сердцебиения или аритмии, болевом синдроме в грудной клетке. Адекватно оценивайте свое состояние и при необходимости своевременно обращайтесь к врачу.

Пусть общение с ПРИРОДОЙ будет всем вам на радость.

Будьте здоровы!

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