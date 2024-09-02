Налет на РФ, Покровский кризис, виды на осень: главные военные события недели

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События прошедшей недели можно обобщить так:

Дихотомия "Курск или Покровск" является ошибочной в том плане, что надо обращать внимание одновременно на все направления, а не только на те, которые чаще всего упоминаются в медиа.

Ну, например, на фоне Курской операции рашисты усилили обстрелы гражданской инфраструктуры Сумщины.

Хотя там нет перспективы прямой потери территорий, но есть вполне неиллюзорная перспектива потерять организованную жизнь на этих территориях.

Хотя мы говорим здесь о регионе, вообще-то важном в плане поддержания коммуникаций ВСУ хотя бы на то же Курское направление, ну и о регионе, также обеспечивающем транспортную связность Харьковщины с другими частями Украины.

И здесь даже чисто на человеческом уровне возникает вопрос: ладно, у нас не хватает средств противодействовать вражеским управляемым авиабомбам и баллистическим ракетам; но хотя бы против FPV-дронов, терроризирующих приграничье Сумщины, например, Глухов, можно найти средства противодействия, РЭБ например.

В то же время Курскую операцию и другие активные действия, которые предпринимали Силы обороны Украины в течение последнего месяца, в частности массированный налет на российскую энергетику 1 сентября этого года, следовало проводить хотя бы для того, чтобы показать самим себе — Украина способна себе завоевать то, что в рамках учения Клаузевица формулируется как "цель войны".

Независимо от толкования — или там в оригинале Клаузевиц имел в виду "мир лучше, чем до войны", или же на самом деле он там имел в виду "условия поддержания мира лучше, чем до войны".

Если рассуждать о причинах нашего кризиса на Покровском направлении, то там следует выделять и идеологическую составляющую.

В смысле — рашистские политруки нашли что сказать своим солдатам, почему они должны идти под украинские пулеметы, погибать под их огнем, но так постоянно создавать давление на позиции ВСУ. Особенно в условиях, когда армия РФ продолжает преобладать по количеству имеющихся стволов артиллерии и количеству техники. Потому что с другой стороны, как-то сложно сказать, что сейчас российские войска на поле боя демонстрируют что-то принципиально новое в тактическом плане.

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Зато у нас предыдущие модели "идеологической мобилизации" уже не применяются, а вот новые в работу так и не запустили.

Собственно, здесь только "идеологическим фактором" и можно объяснить, почему на темпы наступления рашистов пока никак не повлиял интенсивный "хлопок" в Ростовской области как важном хабе логистики для войск армии РФ, действующих на Донетчине.

Если рассуждать о перспективах кампании на осень, то здесь сразу надо сделать поправку — мы довольно часто останавливаемся на прогнозах о том, что у россиян в какой-то момент наступит дефицит того или иного ресурса, например, прогноз, что "за месяц армия РФ может исчерпать наступательный потенциал" (не мой).

Но в подобных случаях мы все делаем стандартную ошибку и даже не пытаемся сделать шаг вперед и посчитать, каким образом россияне могут решить проблему нехватки того или иного ресурса.

Поэтому для нас всех и стало неприятными сюрпризами, что, несмотря на ожидания, РФ смогла нарастить темпы производства дальнобойных ракет, или же что ее финансовая система не посыпалась под интенсивным внешним воздействием.

В то же время ну как-то преждевременно раздавать прогнозы о том, насколько в негативном ключе дальше могут развиваться события на Покровском направлении. В текущих условиях это может выйти как деморализация наших военных, сдерживающих давление врага там.

Отдельно следует обратить внимание и на такие новости — "1-й и 2-й армейские корпуса" теперь стали 51-й и 3-й общевойсковыми армиями ВС РФ.

Кроме того, что россияне наконец признали, что это и так исторически были именно их войска, это может быть элементом ставки Кремля на экспансию и инкорпорацию как новое сакральное начало своей государственности.

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