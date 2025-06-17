Покровск — в особой цене: почему город так важен для РФ и как его удерживают ВСУ

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В течение минувших суток на 11 направлениях фронта и Курском плацдарме произошло 204 боевых столкновения, 122 раза россияне активировали Покровское, Лиманское и Новопавловское направления.

На Покровском направлении наши защитники остановили 76 атак агрессора в районах населенных Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Шевченко Первое, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Котлино, Новосергиевка, Новоалександровка, Ореховое, Новоукраинка, Андреевка и в сторону Покровска и Алексеевки.

Именно на этом участке фронта россияне несут колоссальные потери.

За январь 2025 года они там потеряли около 7 тыс. человек личного состава. Это безвозвратные потери — так называемые "двухсотые". Такие данные очень показательны и свидетельствуют о масштабе.

Потери оккупантов на Покровском направлении можно сравнить с потерями россиян во время Второй Чеченской войны. По сообщениям главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, только за январь на Покровском направлении уничтожено более 15 000 захватчиков, из которых около 7 000 — безвозвратные потери. А за весь период Второй чеченской войны потери российской армии составили более 6 тысяч.

Если говорить о потерях личного состава за апрель с учетом высокой интенсивности боевых действий, когда фиксируется от 40 до 60 боевых столкновений ежедневно на этом участке фронта, то, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, они составляют от 8 до 10 тыс. человек. Это безвозвратные потери. Если брать общие потери за апрель, включая санитарные (раненые), то цифры доходят до 15-17 тыс.

Причем, с начала наступательной операции России на Покровском направлении, по данным того же ГУР МО Украины, потери оккупантов сопоставимы с численностью личного состава всего Западного военного округа армии РФ.

Иными словами, благодаря успешным действиям Сил обороны Украины на этом направлении утилизированы наиболее боеспособные подразделения российской армии.

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Стоит отметить, что уровень потерь является критическим даже для армии РФ. По данным российской стороны, на данный момент на Покровское направление они перебрасывают фактически неподготовленный личный состав, который прошел боевое слаживание в течение 3-4 недель. Это фактически билет в один конец.

Так, например, потери 15-й так называемой "миротворческой бригады" вооруженных сил Российской Федерации. Это воинская часть 90600, место постоянной дислокации — поселок Рощинский, Самарская область. Следует отметить, что во время боев именно на Покровском направлении данная бригада уже сменила третий личный состав. То есть потери колоссальные.

Отмечается изменение тактики штурмовых групп противника. Российские заградительные отряды минируют пути отхода штурмовых групп, фактически не давая возможности ни отойти, ни вынести раненых с поля боя.

Кроме того, на Покровском направлении оккупанты широко используют мотоциклы, самокаты, баги, легковые автомобили. То есть они уже не рискуют использовать в штурмовых действиях тяжелую бронетехнику, учитывая тотальное преимущество Сил обороны Украины в FPV-дронах.

По данным самой российской армии, до 75% потерь личного состава на Покровском направлении — это результат работы украинских дронов.

Причем, по словам оккупантов, по одной цели украинская сторона может одновременно запускать от 4 до 6 дронов, а российская армия не может позволить себе такое количество БПЛА на одну цель.

Особенно важно отметить: на Покровском направлении сейчас масштабируется применение беспилотников с управлением через оптоволоконный канал. Это именно украинские Силы обороны. И речь уже идет о поражении целей на расстоянии 20 и более километров. А это серьезно расширяет возможности Украины по уничтожению тяжелой бронетехники и личного состава противника.

Несмотря на колоссальные потери в живой силе, российские оккупационные войска не оставляют попыток продвижения в направлении Покровска и выхода на административные границы Донецкой области.

Российские оккупанты не оставляют попыток взять под непосредственный контроль локации Сил обороны Украины на Покровском направлении. После установления контроля над трассами Покровск-Константиновка, Покровск-Межевая, основная задача оккупантов — продвижение по флангам с целью создания оперативного окружения Сил обороны Украины на Покровском направлении.

Продвижение в направлении Малиновки и дальше открывает россиянам путь на другой фланг городов Мирноград и Покровск через поселок Новоэкономическое.

Согласно данным оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", российская армия сейчас безуспешно атакует украинские оборонительные укрепления вблизи Малиновки. Штурмовые действия оккупантов отбили.

Сейчас оккупантам удалось вбить клин между украинскими подразделениями на участке от Малиновки до Новооленевки. Ситуация сложная, но дальнейшее продвижение оккупантов удалось остановить. Впрочем, попытки противника расширить этот клин, продвинуться дальше на север, в сторону Константиновки, продолжаются. Бои там носят особенно напряженный характер.

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По словам военного обозревателя К. Машовца, если на первом этапе прорыва в тактической зоне на этом направлении противнику удалось за 2-3 дня вклиниться в оборону ВСУ на глубину до 9 км, то в дальнейшем ему понадобилось более 1,5 недели для полного захвата Елизаветовки и прилегающих к ней участков местности.

"То же происходит и на противоположном фланге прорыва, в районе села Заря. Противник, очевидно, рассчитывал быстро продвинуться к большому селу Яблоновка, расположенному к северу от Зари, вдоль р. Бычок, действуя одновременно с юга (от самой Зари) и по дороге на Бахмут (от Новооленевки). Однако вместо "рывка на Яблоновку" 20-й мсд противника уже около 2-х недель приходится вести затяжные и упорные бои, фактически исключительно за село Заря и за удержание села Романовка", — добавил Машовец.

Оккупанты прекрасно понимают, что возможность штурмовать непосредственно Покровск-Мирноград лобовыми атаками практически сведена к нулю. Там эшелонированная оборона, плюс — городская застройка и наличие весьма серьезной промзоны. Все это, соответственно, приведет к увеличению потерь российских оккупантов

Я напомню, во время боев за Бахмут потери оккупантов составили около 60 тысяч личного состава. Аналогичная ситуация была и во время боев за Курахово. Там потери оккупантов составили, по разным оценкам, до 30 тысяч личного состава. С учетом этих огромных потерь и невозможности их компенсации, сейчас Российская Федерация делает все возможное, чтобы минимизировать подобный негативный сценарий на Покровском направлении. Но, как видим, очень неудачно.

Покровск — это последняя агломерация на пути к административной границе с Донецкой областью. Также из Покровска можно повернуть на север для окружения Краматорска и на юг для дальнейшего продвижения вдоль границы до Запорожской области.

Кроме того, Покровск является стратегически важным городом из-за его роли как узла снабжения, он стоит на перекрестке многих транспортных магистралей, одна из которых ведет к ключевым городам Донецкой области, включая Часов Яр и Константиновку, и содержит железнодорожную станцию регионального значения.

Россия имеет как военную, так и экономическую цель в захвате города. Покровск — это крупный транспортный узел, который дает возможность полного контроля над локациями Сил обороны Украины, кроме того, захват города фактически решает вопрос оккупации западных районов Донецкой области. После захвата Угледара давление оккупантов не случайно усилилось на Кураховское и Покровское направления, поскольку основная задача оккупантов — выход на админграницу Донецкой области, соответственно и в Днепропетровскую область.

По мнению Олега Жданова, если наши военные подготовили рубеж обороны на этих господствующих высотах, то мы сможем задержать противника.

"У меня есть надежда, что если мы подготовили рубеж обороны на этих господствующих высотах, а он там просто напрашивается, судя по особенности местности, то войска, когда туда дойдут, просто сядут и у нас будет шанс продержаться дольше. Я не говорю 100% что мы удержим Покровск, но задержать противника и нанести ему максимальное огневое поражение шансы есть", — резюмировал Олег Жданов.

Покровск интересен оккупантам и с экономической точки зрения, стоит добавить, что любая война — это война за ресурсы. Кроме того, там есть крупнейшие залежи лития в Европе, возле населенного пункта Шевченко, поэтому такие ожесточенные бои за этот населенный пункт. Плюс в Покровском районе есть залежи коксующегося угля, которым обеспечивали украинскую металлургию. Соответственно взятие под контроль шахтоуправления российскими оккупантами снизит работоспособность металлургических заводов в Запорожской и Днепропетровской областях. По оценкам специалистов, производство продукции может снизиться с 7,5 до 2,5 миллиона тонн, а это — непоступления в бюджет и социальное напряжение на контролируемых ВСУ территориях, потому что металлургические заводы — это рабочие места для десятков тысяч украинцев

Бои за Покровск — это бои не только военного значения, но соответственно РФ пытается решить вопрос контроля над полезными ископаемыми.

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