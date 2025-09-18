ПВО с калькулятором: как Ми-8 за 1500 долларов в час экономит миллионы на перехватах "шахедов"

Related video

Зенитные дроны V.S. легкомоторная авиация и вертолеты

Буквально на днях, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что, чтобы сбить один Shahed-136, применяется до двух зенитных дронов-перехватчиков. В свою очередь стоимость одного зенитного дрона варьируется в пределах 3 тысяч евро. Иными словами, чтобы сбить один Shahed-136 зенитным дроном, затраты могут составить 3–6 тысяч евро, а возможно, и больше.

Важно понимать, что при этом зенитные дроны, хоть и являются в разы более эффективным и экономным средством перехвата, чем самый дешевый ЗРК малого радиуса действия, но также обладают уязвимыми местами, о которых уже давно знают оккупанты, но пока не могут решить эту проблему из-за необходимости менять аэродинамическую схему Shahed-136.

Накануне появилось видео, как пулеметчик вертолета Ми-8 сбил за боевой вылет 6 дронов-камикадзе Shahed-136 и 4 дрона-приманки "Гербера". Примечательно то, что час полета Ми-8 обходится в среднем в 1000–1500 долларов. То есть задача десяти, а то и двадцати зенитных дронов стоимостью от тридцати до шестидесяти тысяч евро выполнил вертолет, час эксплуатации которого обходится около полутора тысяч долларов.

Хочу сразу остудить пыл адептов культа зенитных дронов: я не говорю, что это средство перехвата плохое, я всегда указывал на то, что все средства противодействия необходимо применять комплексно. Зенитные дроны — это действенный выход в вопросах компенсации дефицита средств малого радиуса действия и прикрытия на малых дистанциях. Но для всех нас является критической ошибкой считать, что зенитный дрон — это "Wunderwaffe", а все остальное — пережиток прошлого, особенно легкомоторная авиация.

Важно

Эскадрилья Як-52 против дронов РФ: как работает нестандартная тактика Украины, — WSJ (видео)

Не так давно была крайне жесткая и предельно непрофессиональная критика Як-52, словно пилоты и стрелки этих самолетов кому-то в тарелку с борщом, кхм… А выяснилось не только, что Як-52 системно сбивает не только Орлан-10, но и Shahed-136, но и то, что этот опыт пытаются перенять российские оккупанты! А ведь Як-52 и близко не приспособлен к выполнению боевых миссий. А если бы был самолет приспособленный?

Представим себе Thrush 510G Archangel, AT-6 Wolverine и все тот же пресловутый и эталонный A-29 Super Tucano. Звенья, работающие на упреждение угрозы и перехватывающие Shahed-136 на всех доступных высотах за сотни километров до того, как дроны-камикадзе достигают городов, что позволяло бы разгружать ПВО и, в том числе, расчеты зенитных дронов.

За час полета стоимостью от 500 до 1000 долларов (для A-29 Super Tucano) легкомоторный штурмовик может сбить до 10 воздушных целей благодаря лучшей, нежели у вертолета, скорости, маневренности и аэродинамическим характеристикам. При этом, в отличие от зенитного дрона, это постоянное и универсальное средство противодействия, а не разовое.

Думаю, все, кто умеет считать либо пользоваться калькулятором, не только высчитают экономическую эффективность, но и окупаемость при затратах на авиационную боевую единицу и скорости ее окупаемости в ходе охоты на дроны.

Вместо того чтобы профнепригодно травить легкомоторную авиацию, лучше бы взялись за голову и не мешали расширению авиапарка как самолетов, так и ударных вертолетов.

К слову сказать, этим вопросом следовало бы также заняться странам, граничащим с Россией и находящихся в зоне потенциальных рисков ее вторжения либо проведения гибридных операций, в том числе и с применением дронов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно