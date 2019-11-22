"Украинагейт" в США: У Зеленского оценили риски и возможности

2019-11-22 14:34:00

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Советник президента сообщил, что Владимир Зеленский может провести  встречу с Дональдом Трампом в конце 2019 или в начале 2020 года

Упоминание Украины в расследовании по делу об импичменте президента США Дональда Трампа несет для страны, как угрозы, так и возможности. Об этом заявил внештатный советник президента Игорь Новиков в интервью TheBabel.

По его словам, существует риск того, что представители украинской власти станут в США "токсичными", и тогда будет сложно организовывать какие-либо встречи или переговоры, но в то же время, открываются и новые возможности. В истории США еще не было такого количества упоминаний Украины. Новиков считает, что контекст этих упоминаний выглядит как "нейтрально-позитивный".

 "Мы получили открытое признание, что президент Зеленский в глазах американской политической элиты и мира  – реформатор, а не псевдореформатор, как называют предыдущих правителей Украины",  – заявил он.

Он отметил, что учитывая сложившиеся обстоятельства, Владимир Зеленский может провести  встречу с Дональдом Трампом в конце 2019 или в начале 2020 года. 

"Сложно переоценить важность встречи в Овальном кабинете. Для любого политика любого государства это важный сигнал о поддержке со стороны США. Президенту Трампу сегодня не хватает времени на прагматичную, продуктивную политику. Скандал с импичментом отнимает много времени",  – сказал Новиков.

По его мнению, визит пока висит в воздухе, но непременно состоится.

"Мне кажется, есть два возможных варианта: конец этого года либо начало следующего, после окончания слушаний в Конгрессе",  – сказал Новиков.

Он также прокомментировал ситуацию с назначением посла Украины в США. 

"Этот процесс запущен и зависит не только от нас  – в него вовлечены две страны",  – сказал Новиков.

Он сообщил, что по его данным, на этот пост есть одна кандидатура  – Владимир Ельченко.

Как ранее сообщал Фокус:

  • На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
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