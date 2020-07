Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников проккоментировал что вчерашнее заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Как известно вчера, 27 июля, Песков заявил, что Россия не может выступать гарантом соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта".

"Этот человек (Дмитрий Песков, – ред.) говорит, что они не могут нести ответственность за соблюдение режима тишины и за это перемирие. Я хотел бы уточнить – они не не могут, а они не хотят этого делать, чтобы не демонстрировать, что они действительно имеют прямое отношение к этой гибридной войне", – отметил Резников сегодня во время онлайн-дискуссии "Минский мирный процесс: постепенный успех или политический тупик", которую транслировали на странице Mission of Ukraine to the EU в Facebook.

Читайте также: Митингующие против перемирия зачитали требования к Владимиру Зеленскому

Резников добавил: "Ни для кого не секрет, что все военные вооруженные формирования ОРДЛО по терминологии Минских договоренностей являются составной 1-го и 2-го Армейских корпусов Вооруженных сил РФ, и командование там – это русские офицеры".

"Люди, которые ведут переговоры в Трехсторонний контактной группе, - это одни люди, а люди, которые пишут официальные стейтменты или их комментируют, - это другие люди. Даже если это выходит за подписью одного и того же человека, это точно, все равно авторы разные. И я бы хотел обратить внимание, что высказывания господина, на которого вы ссылаетесь (Пескова - ред.), адресованные, в первую очередь, не Украине. Они, в первую очередь, адресованы обществу в Российской Федерации, непосредственно внутри. Во вторую очередь они адресованы народам европейских стран и других стран. Потому что они пытаются убедить, что санкции нужно с них снимать, потому что они якобы не являются участниками этого военного международного вооруженного конфликта", – сказал вице-премьер.

Напомним, сегодня Дмитрий Песков назвал условие для возвращения России в Совместный центра по контролю и координации (СЦКК) прекращения огня на Донбассе.

Вчера, 27 июля, в полночь начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. При этом, уже сегодня были официальные сообщения об обстрелах.