Украина разрывает еще одно соглашение в рамках СНГ, – указ
Договор был подписан 25 января 2000 года в Москве.
Президент Владимир Зеленский поддержал выход Украины из договора о проведении согласованной монопольной политики между странами СНГ. Глава государства подписал соответствующий закон.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Как отметили в ОП, выход из этого договора СНГ защитит украинские национальные экономические интересы.
"Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину", – пояснили у президента.
Отмечается, что договор был подписан 25 января 2000 года в Москве и ратифицирован украинским парламентом законом от 16 января 2003 года. Решение о выходе из этого договора Рада приняла 5 ноября 2020 года.
Напомним, в июле 2019 года украинская сторона заявила о пересмотре всех соглашений в рамках СНГ и окончательно покинула координационные органы Содружеста. Сразу после этого Кабмин вышел из оборонного соглашения стран-членов СНГ, а вслед за этим – из договора об охране секретов изобретений СССР.
Недавно Кабинет министров одобрил выход Украины сразу из двух соглашений с СНГ по гуманитарному сотрудничеству.
Правительство также одобрило выход Украины из "Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств – участников СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности".