Украина разрывает еще одно соглашение в рамках СНГ, – указ

Договор был подписан 25 января 2000 года в Москве.

Президент Владимир Зеленский поддержал выход Украины из договора о проведении согласованной монопольной политики между странами СНГ. Глава государства подписал соответствующий закон.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отметили в ОП, выход из этого договора СНГ защитит украинские национальные экономические интересы.

"Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину", – пояснили у президента.

Отмечается, что договор был подписан 25 января 2000 года в Москве и ратифицирован украинским парламентом законом от 16 января 2003 года. Решение о выходе из этого договора Рада приняла 5 ноября 2020 года.

Напомним, в июле 2019 года украинская сторона заявила о пересмотре всех соглашений в рамках СНГ и окончательно покинула координационные органы Содружеста. Сразу после этого Кабмин вышел из оборонного соглашения стран-членов СНГ, а вслед за этим – из договора об охране секретов изобретений СССР.

Недавно Кабинет министров одобрил выход Украины сразу из двух соглашений с СНГ по гуманитарному сотрудничеству.

Правительство также одобрило выход Украины из "Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств – участников СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности".