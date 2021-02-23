Соратники Стерненко анонсировали новую акцию под ОП, которая начнется в субботу

Протестующие рассказали, что акция будет "бессрочной" и продлится до того момента, пока осужденного не освободят.

На Telegram-канале Sternenko появился анонс новой акции в поддержку осужденного Сергея Стерненко. Она должна начаться под Офисом президента в 12:00 в субботу, 27 февраля.

"Спасибо, что вышли на улицы своих городов, чтобы поддержать Сергея Стерненко. Сегодня нам удалось собрать многотысячные акции по всей Украине и за рубежом. Однако власть не до конца поняла, что времена бесправия и произвола заканчиваются. Поэтому мы не собираемся останавливаться и объявляем бессрочную акцию протеста, которая продлится до того момента, пока Сергей Стерненко не будет на свободе", — сообщается на канале.

Также у него рассказали, что сегодня они будут оставаться на Банковой "столько, сколько нужно".

Издание "Страна" сообщило, что сегодняшняя акция в поддержку Стерненко заканчивается, а ее участники начинают расходиться по домам.

Отметим, сегодня, 23 февраля, акция в поддержку Стерненко под ОП началась в 20:00. Во время митинга произошли столкновения с правоохранителями, которые не пускали протестующих на территорию администрации Зеленского. Сообщалось о том, что полицейские применяли слезоточивый газ. Как минимум один протестующий пострадал.

В Нацполиции заявили о том, что во время акции были задержаны 17 сторонников Стерненко за якобы "активное нарушение правопорядка". В МВД сообщили, что несколько силовиков получили травмы разной степени тяжести.

Митинги в поддержку Стерненко проходили также в Харькове и более, чем в 20 городах Украины, в Польше (Варшава, Краков), США (Чикаго) и Испании (Малага).

Напомним, 23 февраля Приморский райсуд Одессы осудил Сергея Стерненко на 7 лет и 3 месяца за похищение депутата Одесского горсовета с целью получения 300 гривен выкупа. У осужденного конфискуют половину всего имущества. После оглашения решения суда под зданием произошли стычки с полицией. Активисты пытались заблокировать выезд Стерненко в СИЗО. Партия "Голос" из-за решения суда анонсировала сбор подписей за отставку генпрокурора Венедиктовой.

В Офисе президента отреагировали на решение суда заявлением о том, что Зеленский не вмешивался в рассмотрение уголовного дела. А адвокаты Стерненко подали заявление на имя руководителя Одесского СИЗО с просьбой перевести его в Киев из-за "угрозы жизни и здоровью осужденному".