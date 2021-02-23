Соратники Стерненка анонсували нову акцію під ОП, яка почнеться в суботу

Протестувальники розповіли, що акція буде "безстроковою" і триватиме до того моменту, поки засудженого не звільнять.

На Telegram-каналі Sternenko з'явився анонс нової акції на підтримку засудженого Сергія Стерненка. Вона повинна початися під Офісом президента о 12:00 в суботу, 27 лютого.

"Спасибі, що вийшли на вулиці своїх міст, щоб підтримати Сергія Стерненка. Сьогодні нам вдалося зібрати багатотисячні акції по всій Україні та за кордоном. Однак влада не до кінця зрозуміла, що часи безправ'я і свавілля закінчуються. Тому ми не збираємося зупинятися і оголошуємо безстрокову акцію протесту, яка триватиме до того моменту, поки Сергій Стерненко НЕ буде на свободі ", — повідомляється на каналі.

Також у нього розповіли, що сьогодні вони залишатимуться на Банковій "стільки, скільки потрібно".

Видання "Страна" повідомило, що сьогоднішня акція на підтримку Стерненка закінчується, а її учасники починають розходитися по домівках.

Зазначимо, сьогодні, 23 лютого, акція на підтримку Стерненка під ОП почалася о 20:00. Під час мітингу відбулися зіткнення з правоохоронцями, які не пускали протестувальників на територію адміністрації Зеленського. Повідомлялося про те, що поліцейські застосовували сльозогінний газ. Принаймні один протестувальк постраждав.

У Нацполіції заявили про те, що під час акції затримали 17 прихильників Стерненка за нібито "активне порушення правопорядку". У МВС повідомили, що кілька силовиків отримали травми різного ступеня тяжкості.

Мітинги на підтримку Стерненка проходили також у Харкові та більше ніж у 20 містах України, в Польщі (Варшава, Краків), США (Чикаго) та Іспанії (Малага).

Нагадаємо, 23 лютого Приморський райсуд Одеси засудив Сергія Стерненка на 7 років і 3 місяці за викрадення депутата Одеської міськради з метою отримання 300 гривень викупу. У засудженого конфіскують половину всього майна. Після оголошення рішення суду під будівлею відбулися сутички з поліцією. Активісти намагалися заблокувати виїзд Стерненка в СІЗО. Партія "Голос" через рішення суду анонсувала збір підписів за відставку генпрокурора Венедиктової.

В Офісі президента відреагували на рішення суду заявою про те, що Зеленський не втручався у розгляд кримінальної справи. А адвокати Стерненка подали заяву на ім'я керівника Одеського СІЗО з проханням перевести його до Києва через "загрози життю і здоров'ю засудженого".