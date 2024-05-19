Игра на поражение. Как и почему российская пропаганда влияет на союзников Украины
Спецслужбы США констатируют, что в последнее время РФ значительно активизировала свои усилия по дезинформации в отношении Украины и ее высших должностных лиц. Какой ключевой цели пытается достичь Кремль и насколько ему это удается, выяснял Фокус.
О том, что Россия существенно активизировала свои усилия по дезинформации, чтобы дискредитировать Украину, сообщает CNN. По оценке американской разведки, которую получил телеканал и которую подтвердил на условиях анонимности чиновник из Белого дома, РФ воспользовалась событиями последних недель, чтобы значительно разжечь критику в отношении возможностей официального Киева и в частности президента Владимира Зеленского.
"Хотя Россия распространяла дезинформацию об украинском президенте еще до начала полномасштабной войны, последние данные разведки США показывают, что она, безусловно, растет", — отметил неназванный чиновник из администрации Байдена.
Российская дезинформация делает упор на двух темах — отходе украинских сил из Авдеевки и отсрочке президентских выборов в Украине. Отступление ВСУ Россия пытается подать как шаг, который является не стратегическим решением, а преследует "другие мотивы" (какие именно — собеседник CNN не детализировал. — Ред.). А говоря о выборах, Москва пытается раздуть тезис о нелегитимности Зеленского.
Собеседник CNN пояснил, что США "всерьез обеспокоены влиянием российской дезинформации не на Украину, а на ее союзников, так как оно может подорвать поддержку официального Киева".
Спецслужбы Соединенных Штатов считают, что за нынешней кампанией стоят российские разведывательные службы, а распространяется дезинформация через СМИ, подставные сайты и соцсети.
"Мы рассматриваем это как естественную эволюцию или логическое развитие российской тактики. Мы не только видим, что эти дезинформационные усилия растут, но и ожидаем, что они будут продолжать расти", — резюмировал собеседник CNN.
Эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены в том, что недооценивать "дезинформационный" фактор в контексте полномасштабной войны никоим образом нельзя.
Путин пользуется демократическими ценностями на чужих территориях
"Влияние российской пропаганды, дезинформации, а также других гибридных механизмов, в том числе коррумпирование мировых политиков разного рода, создание и подогрев необходимых позиций через серьезные СМИ, которые ранее были для нас образцом взвешенного журналистского подхода, действительно имеет место", — отмечает в разговоре с Фокусом политолог Олег Лесной.
По его словам, в последнее время немало авторитетных медиа довольно часто делают, скажем так, неоднозначные выводы из очевидной ситуации.
"Россияне, и здесь я должен их похвалить, очень качественно, как говорят артиллеристы, работают по территориям, сначала тщательно изучая ситуацию, а затем используя болевые точки общества той или иной страны. И, что весьма показательно, там вообще нет "ушей" Российской Федерации, поскольку там, если мы говорим, например, о США, есть определенная проблема отдельного штата, которая стоит на первом месте для избирателей и для политиков. И вот россияне активно "качают" эту тему, часто доводя ее до абсурда", — отмечает Олег Лесной.
По его убеждению, кейс голосования в Конгрессе вопроса за выделение помощи Украине наглядно продемонстрировал, что некоторые американские законодатели "действительно живут в этом иллюзорном мире и действительно верят в то, что заливает в их уши российская пропаганда".
"Например, вопрос биолабораторий, который у нас ничего, кроме смеха, не вызывает, вполне себе зашел в американский политический дискурс. И в результате все это действительно может иметь влияние на принятие решений не только относительно помощи Украине, но и ее авторитета в целом. Очень классно также зашла в тех же США религиозная тема, где Украине навязали образ государства, которое борется с христианами и с традиционными ценностями как таковыми. Поэтому я полностью согласен с тезисом, что россияне не только могут влиять, но и влияют на мысли политиков самого высокого уровня", — подчеркивает политолог.
Кроме того, акцентирует Олег Лесной, у россиян есть "очень серьезный агентурный аппарат на Западе".
"Они навербовали много экспертов, а также, возможно, политиков и людей, которые формируют мнение политиков, и в результаты советники "перепрошились" в русофилов и рассказывают постоянно, как нужно "Родину любить" очень качественно. Причем их не обязательно покупать — некоторые из них используются в качестве полезных идиотов", — констатирует политолог, добавляя, что вся эта палитра инструментария действительно является достаточно действенной.
"И здесь уже вопрос к политическому руководству той или иной страны о том, готово ли оно отвечать на эти вызовы, которые являются элементом гибридной войны не только против Украины, но и против них? Очевидно, что Путин уничтожил у себя на территории все ростки демократических институтов и очень качественно пользуется демократическими ценностями на территории других государств, которые в этом режиме существуют постоянно", — заключает Олег Лесной.
Российский информационный яд — чрезвычайно опасный
В свою очередь политолог Олег Саакян в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Информационное влияние России прежде всего направлено на широкие слои населения и на те его части, которые являются наиболее уязвимыми с точки зрения возможности влияния на их сознание. Таким образом Россия меняет электоральный ландшафт других государств, усложняя процесс принятия решений европейскими политиками".
По мнению эксперта, в основном российская активность направлена на то, чтобы, во-первых, активизировать группы, которые могут быть симпатиками российских нарративов, во-вторых, усилить расколы между радикальными частями общества и, в-третьих, снижать уровень доверия к институтам в западных обществах в целом, безотносительно к тематикам.
"Именно так российский информационный яд действительно представляет собой серьезную угрозу. Замечу, что этот яд направлен не на то, чтобы сорвать отдельно взятое решение, осуществляя определенные манипуляции с человеком, который его принимает, а на то, чтобы уничтожить пространство возможностей для принятия правильных решений, делая их крайне сложными, токсичными или неприемлемыми", — отмечает Олег Саакян.
По его убеждению, российские информационные войска — "это авангард и гордость путинского режима".
"И это действительно одно из направлений, где России удалось достичь серьезных успехов, что значительно помогает ей в реализации своих интересов. Поэтому я бы не недооценивал угрозы от российской информационной активности. Кстати, в самом начале полномасштабного вторжения западное информационное пространство продемонстрировало резистивность и выработало элементы антидота от российской пропаганды. Ключевой из них — это презумпция недоверия к российским медиа и российским источникам информации, что соответственно увеличивало временные рамки доступа к этой информации, попутно уменьшая возможности РФ навязывать свои интерпретации. Сейчас нужно вспомнить об этом механизме, который заметно амортизировался", — отмечает политолог.
Кроме этого, по мнению Олега Саакяна, должны более активно действовать западные спецслужбы в плане идентификации российских сетей распространения информации и борьбы не с информацией, "поскольку это может быть очень тонким льдом между свободой слова и свободой лжи", а именно с цифровыми и механическими инструментами, позволяющими распространять российскую дезинформацию.
Стоит заметить, что параллельно с дезинформационной активностью РФ использует и другие инструменты влияния. В частности, агентство Bloomberg сообщает, что российская военная разведка активно работала над тем, чтобы использовать так называемые "мирные" демонстрации в Германии в рамках более широкой операции, направленной на то, чтобы повлиять на общественное мнение в ФРГ и подорвать поддержку Украины.
Как утверждают собеседники агентства, одной из организаций, на которую направлена деятельность подразделения психологических операций росразведки, является Alternative Kinder Zukunft (AKiZ) и ее фотовыставка "Дети войны".
Заметим, что указанная фотовыставка открылась в немецком Кельне еще летом 2022 года. На ее сайте говорится, что это длительное мероприятие имеет целью привлечь внимание к страданиям детей в зонах боевых действий. Выставка уже объездила такие городх как Гамбург, Берлин, Франкфурт-на-Майне, а также была показана в Бельгии, Франции, Испании и Италии.
Bloomberg констатирует, что AKiZ использует свою платформу для проведения кампании против НАТО и систематического тиражирования призывов к прекращению поставок оружия в Украину. Были организованы митинги за мир в нескольких немецких городах, в частности в Берлине и Рамштайне, где расположена штаб-квартира военно-воздушного командования НАТО.
Весьма показательно, что на сайте организации также распространяются короткометражные фильмы, посвященные памяти детей, которые, как утверждается, "были убиты в результате украинских операций на Донбассе".
Российская Федерация, констатирует Bloomberg, также продолжает кампании по воздействию на журналистов и политиков, которые симпатизируют ей, "в том числе путем организации пресс-поездок на оккупированные территории Украины".