Игра на поражение. Как и почему российская пропаганда влияет на союзников Украины

Спецслужбы США констатируют, что в последнее время РФ значительно активизировала свои усилия по дезинформации в отношении Украины и ее высших должностных лиц. Какой ключевой цели пытается достичь Кремль и насколько ему это удается, выяснял Фокус.

Related video

О том, что Россия существенно активизировала свои усилия по дезинформации, чтобы дискредитировать Украину, сообщает CNN. По оценке американской разведки, которую получил телеканал и которую подтвердил на условиях анонимности чиновник из Белого дома, РФ воспользовалась событиями последних недель, чтобы значительно разжечь критику в отношении возможностей официального Киева и в частности президента Владимира Зеленского.

"Хотя Россия распространяла дезинформацию об украинском президенте еще до начала полномасштабной войны, последние данные разведки США показывают, что она, безусловно, растет", — отметил неназванный чиновник из администрации Байдена.

Российская дезинформация делает упор на двух темах — отходе украинских сил из Авдеевки и отсрочке президентских выборов в Украине. Отступление ВСУ Россия пытается подать как шаг, который является не стратегическим решением, а преследует "другие мотивы" (какие именно — собеседник CNN не детализировал. — Ред.). А говоря о выборах, Москва пытается раздуть тезис о нелегитимности Зеленского.

Собеседник CNN пояснил, что США "всерьез обеспокоены влиянием российской дезинформации не на Украину, а на ее союзников, так как оно может подорвать поддержку официального Киева".

Спецслужбы Соединенных Штатов считают, что за нынешней кампанией стоят российские разведывательные службы, а распространяется дезинформация через СМИ, подставные сайты и соцсети.

"Мы рассматриваем это как естественную эволюцию или логическое развитие российской тактики. Мы не только видим, что эти дезинформационные усилия растут, но и ожидаем, что они будут продолжать расти", — резюмировал собеседник CNN.

Эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены в том, что недооценивать "дезинформационный" фактор в контексте полномасштабной войны никоим образом нельзя.

Путин пользуется демократическими ценностями на чужих территориях

"Влияние российской пропаганды, дезинформации, а также других гибридных механизмов, в том числе коррумпирование мировых политиков разного рода, создание и подогрев необходимых позиций через серьезные СМИ, которые ранее были для нас образцом взвешенного журналистского подхода, действительно имеет место", — отмечает в разговоре с Фокусом политолог Олег Лесной.

По его словам, в последнее время немало авторитетных медиа довольно часто делают, скажем так, неоднозначные выводы из очевидной ситуации.

Россия существенно активизировала свои усилия по дезинформации, чтобы дискредитировать Украину Фото: Associated Press

"Россияне, и здесь я должен их похвалить, очень качественно, как говорят артиллеристы, работают по территориям, сначала тщательно изучая ситуацию, а затем используя болевые точки общества той или иной страны. И, что весьма показательно, там вообще нет "ушей" Российской Федерации, поскольку там, если мы говорим, например, о США, есть определенная проблема отдельного штата, которая стоит на первом месте для избирателей и для политиков. И вот россияне активно "качают" эту тему, часто доводя ее до абсурда", — отмечает Олег Лесной.

По его убеждению, кейс голосования в Конгрессе вопроса за выделение помощи Украине наглядно продемонстрировал, что некоторые американские законодатели "действительно живут в этом иллюзорном мире и действительно верят в то, что заливает в их уши российская пропаганда".

"Например, вопрос биолабораторий, который у нас ничего, кроме смеха, не вызывает, вполне себе зашел в американский политический дискурс. И в результате все это действительно может иметь влияние на принятие решений не только относительно помощи Украине, но и ее авторитета в целом. Очень классно также зашла в тех же США религиозная тема, где Украине навязали образ государства, которое борется с христианами и с традиционными ценностями как таковыми. Поэтому я полностью согласен с тезисом, что россияне не только могут влиять, но и влияют на мысли политиков самого высокого уровня", — подчеркивает политолог.

Кроме того, акцентирует Олег Лесной, у россиян есть "очень серьезный агентурный аппарат на Западе".

"Они навербовали много экспертов, а также, возможно, политиков и людей, которые формируют мнение политиков, и в результаты советники "перепрошились" в русофилов и рассказывают постоянно, как нужно "Родину любить" очень качественно. Причем их не обязательно покупать — некоторые из них используются в качестве полезных идиотов", — констатирует политолог, добавляя, что вся эта палитра инструментария действительно является достаточно действенной.

"И здесь уже вопрос к политическому руководству той или иной страны о том, готово ли оно отвечать на эти вызовы, которые являются элементом гибридной войны не только против Украины, но и против них? Очевидно, что Путин уничтожил у себя на территории все ростки демократических институтов и очень качественно пользуется демократическими ценностями на территории других государств, которые в этом режиме существуют постоянно", — заключает Олег Лесной.

Российский информационный яд — чрезвычайно опасный

В свою очередь политолог Олег Саакян в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Информационное влияние России прежде всего направлено на широкие слои населения и на те его части, которые являются наиболее уязвимыми с точки зрения возможности влияния на их сознание. Таким образом Россия меняет электоральный ландшафт других государств, усложняя процесс принятия решений европейскими политиками".

По мнению эксперта, в основном российская активность направлена на то, чтобы, во-первых, активизировать группы, которые могут быть симпатиками российских нарративов, во-вторых, усилить расколы между радикальными частями общества и, в-третьих, снижать уровень доверия к институтам в западных обществах в целом, безотносительно к тематикам.

Информационное воздействие России прежде всего направлено на широкие слои населения

"Именно так российский информационный яд действительно представляет собой серьезную угрозу. Замечу, что этот яд направлен не на то, чтобы сорвать отдельно взятое решение, осуществляя определенные манипуляции с человеком, который его принимает, а на то, чтобы уничтожить пространство возможностей для принятия правильных решений, делая их крайне сложными, токсичными или неприемлемыми", — отмечает Олег Саакян.

По его убеждению, российские информационные войска — "это авангард и гордость путинского режима".

"И это действительно одно из направлений, где России удалось достичь серьезных успехов, что значительно помогает ей в реализации своих интересов. Поэтому я бы не недооценивал угрозы от российской информационной активности. Кстати, в самом начале полномасштабного вторжения западное информационное пространство продемонстрировало резистивность и выработало элементы антидота от российской пропаганды. Ключевой из них — это презумпция недоверия к российским медиа и российским источникам информации, что соответственно увеличивало временные рамки доступа к этой информации, попутно уменьшая возможности РФ навязывать свои интерпретации. Сейчас нужно вспомнить об этом механизме, который заметно амортизировался", — отмечает политолог.

Кроме этого, по мнению Олега Саакяна, должны более активно действовать западные спецслужбы в плане идентификации российских сетей распространения информации и борьбы не с информацией, "поскольку это может быть очень тонким льдом между свободой слова и свободой лжи", а именно с цифровыми и механическими инструментами, позволяющими распространять российскую дезинформацию.

Стоит заметить, что параллельно с дезинформационной активностью РФ использует и другие инструменты влияния. В частности, агентство Bloomberg сообщает, что российская военная разведка активно работала над тем, чтобы использовать так называемые "мирные" демонстрации в Германии в рамках более широкой операции, направленной на то, чтобы повлиять на общественное мнение в ФРГ и подорвать поддержку Украины.

Как утверждают собеседники агентства, одной из организаций, на которую направлена деятельность подразделения психологических операций росразведки, является Alternative Kinder Zukunft (AKiZ) и ее фотовыставка "Дети войны".

Заметим, что указанная фотовыставка открылась в немецком Кельне еще летом 2022 года. На ее сайте говорится, что это длительное мероприятие имеет целью привлечь внимание к страданиям детей в зонах боевых действий. Выставка уже объездила такие городх как Гамбург, Берлин, Франкфурт-на-Майне, а также была показана в Бельгии, Франции, Испании и Италии.

Bloomberg констатирует, что AKiZ использует свою платформу для проведения кампании против НАТО и систематического тиражирования призывов к прекращению поставок оружия в Украину. Были организованы митинги за мир в нескольких немецких городах, в частности в Берлине и Рамштайне, где расположена штаб-квартира военно-воздушного командования НАТО.

Весьма показательно, что на сайте организации также распространяются короткометражные фильмы, посвященные памяти детей, которые, как утверждается, "были убиты в результате украинских операций на Донбассе".

Российская Федерация, констатирует Bloomberg, также продолжает кампании по воздействию на журналистов и политиков, которые симпатизируют ей, "в том числе путем организации пресс-поездок на оккупированные территории Украины".