Гра на ураження. Як і чому російська пропаганда впливає на союзників України

Спецслужби США констатують, що останнім часом РФ значно активізувала свої зусилля з дезінформації стосовно України та її вищих посадових осіб. Якої ключової мети намагається досягти Кремль і наскільки йому це вдається, з’ясовував Фокус.

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Про те, що Росія суттєво активізувала свої зусилля з дезінформації, аби дискредитувати Україну, повідомляє CNN. За оцінкою американської розвідки, яку отримав телеканал і яку підтвердив на умовах анонімності чиновник із Білого дому, РФ скористалася подіями останніх тижнів, щоб значно розпалити критику щодо спроможностей офіційного Києва та зокрема президента Володимира Зеленського.

"Хоча Росія поширювала дезінформацію про українського президента ще до початку повномасштабної війни, останні дані розвідки США демонструють, що вона, безумовно, зростає", — зазначив неназваний посадовець із адміністрації Байдена.

Російська дезінформація робить наголос на двох темах — відході українських сил із Авдіївк та відтермінуванні президентських виборів в Україні. Відступ ЗСУ Росія намагається подати як крок, що є не стратегічним рішенням, а переслідує "інші мотиви" (які саме — співрозмовник CNN не деталізував. — Ред.). А говорячи про вибори, Москва намагається роздути тезу про нелегітимність Зеленського.

Співрозмовник CNN пояснив, що США "всерйоз стурбовані впливом російської дезінформації не на Україну, а на її союзників, тому що він може підірвати підтримку офіційного Києва".

Спецслужби Сполучених Штатів вважають, що за нинішньою кампанією стоять російські розвідувальні служби, а поширюється дезінформація через ЗМІ, підставні сайти й соцмережі.

"Ми розглядаємо це як природну еволюцію або логічний розвиток російської тактики. Ми не тільки бачимо, що ці дезінформаційні зусилля зростають, але й очікуємо, що вони продовжуватимуть зростати", — резюмував співрозмовник CNN.

Експерти, із якими поспілкувався Фокус, переконані в тому, що недооцінювати "дезінформаційний" фактор у контексті повномасштабної війни жодним чином не можна.

Путін користується демократичними цінностями на чужих територіях

"Вплив російської пропаганди, дезінформації, а також інших гібридних механізмів, зокрема корумпування світових політиків різного штибу, створення та підігрівання необхідних позицій через серйозні ЗМІ, які раніше були для нас взірцем зваженого журналістського підходу, дійсно має місце", — зазначає в розмові з Фокусом політолог Олег Лісний.

За його словами, останнім часом чимало авторитетних медіа досить часто роблять, скажімо так, неоднозначні висновки з очевидної ситуації.

Росія суттєво активізувала свої зусилля з дезінформації, щоб дискредитувати Україну Фото: Associated Press

"Росіяни, і тут я маю їх похвалити, дуже якісно, як кажуть артилеристи, працюють по територіях, спочатку ретельно вивчаючи ситуацію, а потім використовуючи больові точки суспільства тієї чи іншої країни. І, що вельми показово, там узагалі немає "вух" Російської Федерації, оскільки там, якщо ми говоримо, наприклад, про США, є певна проблема окремого штату, яка стоїть на першому місці для виборців і для політиків. І ось росіяни активно "гойдають" цю тему, часто доводячи її до абсурду", — наголошує Олег Лісний.

На його переконання, кейс голосування в Конгресі питання за виділення допомоги Україні наочно продемонстрував, що деякі американські законотворці "дійсно живуть у цьому ілюзорному світі і справді вірять у те, що заливає в їхні вуха російська пропаганда".

"Наприклад, питання біолабораторій, яке в нас нічого, крім сміху, не викликає, цілком собі зайшло в американський політичний дискурс. І в результаті все це дійсно може мати вплив на ухвалення рішень не тільки стосовно допомоги Україні, а й її авторитету загалом. Дуже класно також зайшла в тих же США релігійна тема, де Україні нав’язали образ держави, яка бореться з християнами та традиційними цінностями як такими. Тому я повністю погоджуюся з тезою, що росіяни не тільки можуть впливати, а й впливають на думки політиків найвищого рівня", — підкреслює політолог.

Також, акцентує Олег Лісний, у росіян є "дуже серйозний агентурний апарат на Заході".

"Вони навербували багато експертів, а також, можливо, політиків і людей, які формують думку політиків, і в результаті радники "перепрошилися" в русофілів і розповідають повсякчас, як потрібно "Родину любить" дуже якісно. До того ж їх не обов’язково купувати — деякі з них використовуються як корисні ідіоти", — констатує політолог, додаючи, що вся ця палітра інструментарію справді достатньо дієва.

"І тут уже питання до політичного керівництва тієї чи іншої країни про те, чи готове воно відповідати на ці виклики, які є елементом гібридної війни не тільки проти України, а й проти них? Очевидно, що Путін знищив у себе на території всі паростки демократичних інституцій і дуже якісно користується демократичними цінностями на території інших держав, які в цьому режимі існують постійно", — підсумовує Олег Лісний.

Російська інформаційна отрута — надзвичайно небезпечна

Зі свого боку, політолог Олег Саакян у розмові з Фокусом робить такий акцент: "Інформаційний вплив Росії передусім направлений на широкі верстви населення й на ті його частини, які є найвразливішими з точки зору можливості впливу на їхню свідомість. Так Росія змінює електоральний ландшафт інших держав, роблячи складнішим процес ухвалення рішень європейськими політиками".

На думку експерта, здебільшого російська активність спрямована на те, щоби, по-перше, активізувати групи, які можуть бути симпатиками російських наративів, по-друге, посилити розколи між радикальними частинами суспільства й, по-третє, знижувати рівень довіри до інституцій у західних суспільствах у цілому, безвідносно до тематик.

Інформаційний вплив Росії передусім направлений на широкі верстви населення

"Саме так російська інформаційна отрута дійсно є серйозною загрозою. Зауважу, що ця отрута направлена не на те, щоб зірвати окремо взяте рішення, здійснюючи певні маніпуляції з людиною, яка його ухвалює, а на те, щоб знищити простір можливостей для ухвалення правильних рішень, роблячи їх украй складними, токсичними або неприйнятними", — наголошує Олег Саакян.

На його переконання, російські інформаційні війська — "це авангард і гордість путінського режиму".

"І це дійсно один із напрямків, де Росії вдалося досягти серйозних успіхів, що значно допомагає їй у реалізації своїх інтересів. Тому я би не недооцінював загрози від російської інформаційної активності. До речі, на самих початках повномасштабного вторгнення західний інформаційний простір продемонстрував резистивність і випрацював елементи антидоту від російської пропаганди. Ключовий із них — це презумпція недовіри до російських медіа та російських джерел інформації, що відповідно збільшувало часові межі доступу до цієї інформації, попутно зменшуючи можливості РФ нав’язувати свої інтерпретації. Наразі потрібно згадати про цей механізм, який помітно амортизувався", — наголошує політолог.

Також, на думку Олега Саакяна, мають активніше діяти західні спецслужби в плані ідентифікації російських мереж розповсюдження інформації та боротьби не з інформацією, "оскільки це може бути дуже тонкою кригою між свободою слова та свободою брехні", а саме з цифровими та механічними інструментами, що дозволяють розповсюджувати російську дезінформацію.

Варто зауважити, що паралельно з дезінформаційною активністю РФ використовує й інші інструменти впливу. Зокрема, агентство Bloomberg повідомляє, що російська військова розвідка активно працювала над тим, щоб використати так звані "мирні" демонстрації в Німеччині в межах ширшої операції, спрямованої на те, щоб вплинути на громадську думку у ФРН і підірвати підтримку України.

Як стверджують співрозмовники агентства, однією з організацій, на яку спрямована діяльність підрозділу психологічних операцій росрозвідки, є Alternative Kinder Zukunft (AKiZ) і її фотовиставка "Діти війни".

Зауважимо, що зазначена фотовиставка відкрилася в німецькому Кельні ще влітку 2022 року. На її сайті йдеться, що цей довготривалий захід має на меті привернути увагу до страждань дітей у зонах бойових дій. Виставка вже об’їздила такі міста як Гамбург, Берлін, Франкфурт-на-Майні, а також була показана в Бельгії, Франції, Іспанії та Італії.

Bloomberg констатує, що AKiZ використовує свою платформу для проведення кампанії проти НАТО й систематичного тиражування закликів до припинення постачань зброї в Україну. Були організовані мітинги за мир у кількох німецьких містах, зокрема в Берліні та Рамштайні, де розташована штаб-квартира військово-повітряного командування НАТО.

Вельми показово, що на сайті організації також поширюються короткометражні фільми, присвячені пам’яті дітей, які, як стверджується, "були вбиті внаслідок українських операцій на Донбасі".

Російська Федерація, констатує Bloomberg, також продовжує кампанії зі впливу на журналістів і політиків, які симпатизують їй, "зокрема шляхом організації преспоїздок на окуповані території України".