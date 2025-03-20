Путин ЗАЭС не отдаст: какую опасность несет план Трампа по управлению АЭС Украины

В Белом доме заявляют, что во время недавнего телефонного разговора Зеленского и Трампа, среди прочего, поднимался и вопрос отечественных атомных электростанций и их возможного управления со стороны США. Может ли это стать, как уверяют в Вашингтоне, стать своеобразной гарантией безопасности для Украины от российской агрессии, выяснял Фокус .

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В совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майка Волца по итогам разговора президентов Зеленского и Трампа говорится о том, что лидеры обсудили вопросы электроснабжения и атомных электростанций Украины. "Он (Трамп — ред.) сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезными в управлении этими станциями благодаря своему опыту в области электроэнергетики и коммунальных услуг. Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры в целом", — отметили Рубио и Волтц.

Несколько ранее в администрации Трампа заявляли, что имеют особую заинтересованность в обсуждении судьбы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая расположена на оккупированной Россией украинской территории.

Владимир Зеленский обсудил с Трампом возможность помощи США в восстановлении ЗАЭС

Между тем президент Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с Дональдом Трампом обсудил возможность помощи США только в восстановлении ЗАЭС. "Я сказал, что только деоккупации станции недостаточно, потому что там должна быть инфраструктура — водо обеспечение, технический персонал и еще очень много шагов для того, чтобы за полтора-два с половиной года станция начала приносить деньги, электричество для людей. Это мое видение. То есть, да, можно модернизировать, вкладывать деньги. Конечно, это все можно обсуждать, но мы говорили только об одной станции", — подчеркнул глава государства.

Как вопрос возвращения ЗАЭС ставит Украину на растяжку

Подчеркнув, что заявления Белого дома относительно украинских АЭС пока носят общий характер, политолог Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом констатировал: "Если же отталкиваться от заявлений президента Зеленского, то мы поймем, что речь шла только о Запорожской АЭС и инвестициях в нее для возобновления работы после длительного простоя. И если говорить конкретно о ЗАЭС, то одно дело, когда американский бизнес получит какую-то долю в компании и совсем другое — наличие рисков от того, что через свое управление американцы попытаются поставлять электроэнергию с ЗАЭС на временно оккупированные территории Украины, что абсолютно не воспринимает официальный Киев".

Трамп уверен, что Соединенные Штаты могут быть "очень полезными" в управлении атомными электростанциями Украины Фото: Getty Images

Эксперт убежден, что вхождение американцев в ЗАЭС и в конце концов, курирование ими поставок электроэнергии на временно оккупированные территории — это не предложение Трампа, а требование Путина: "Кремль стремится сбросить бремя ЗАЭС с "Росатома", понимая, что тема чрезвычайно специфическая и сложная и не факт, что Запорожскую АЭС вообще удастся запустить после трех лет простоя в режиме холодной остановки. То есть, у Путина есть два варианта. Первый — вцепиться мертвой хваткой в ЗАЭС и делать все, чтобы она работала на российскую энергосистему. Для этого собственно продолжается форсированное строительство российской высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) к Запорожской АЭС. Что же касается второго варианта, то он заключается в том, что под управлением американцев ЗАЭС будет поставлять электроэнергию на временно оккупированные территории".

Оба варианта, считает Игорь Чаленко, вполне устраивают Путина, потому что так или иначе генерация и, соответственно, поставки энергии будут идти на нужды Российской Федерации. В этой ситуации, резюмирует политолог, Украину ставят на определенную растяжку.

"Картина выглядит так, что Киеву предлагается вроде бы вернуть ЗАЭС, но при этом по факту станция будет работать на российского оккупанта. Собственно в этом кроются огромные риски. Почему? Запорожская АЭС нам вне всякого сомнения нужна, ведь это 6 гигаватт мощности и одна из основ нашей объединенной энергосистемы. Но хотим ли мы, чтобы ЗАЭС работала на нужды российского оккупанта — вопрос риторический. Поэтому все эти "атомные" движения вокруг ЗАЭС на самом деле очень опасны", — отмечает эксперт.

Анализируя в целом вероятный приход американцев в украинскую атомную сферу, политолог отметил: "Это очень неплохой вариант с точки зрения миноритарного присутствия, потому что не следует забывать о том, что нам нужно строить большое количество реакторов на замену тем, срок годности которых подходит к концу. Соответственно, здесь, мягко говоря, не будут лишними американские средства и инвестиции. Поэтому, вариант достаточно неплохой и такой, который позволит не привлекать к этому процессу украинских налогоплательщиков. Но станет ли приход американцев сам по себе гарантией безопасности от дальнейшей агрессии РФ — конечно же нет".

Почему американское управление украинскими АЭС не является гарантией безопасности Киеву

Комментируя Фокусу вероятное американское присутствие в украинской атомной сфере, политолог Дмитрий Левусь подчеркнул следующее: "Поскольку заявления относительно украинских АЭС со стороны Белого дома звучат пока достаточно абстрактные, в этой ситуации понятно здесь только одно: Дональд Трамп очень упорно хочет заработать на Украине и видит это в самых разных форматах, которые так или иначе предусматривают захват украинской собственности. Показательно, что Трамп упорно движется в этом направлении, не предлагая взамен реальных гарантий безопасности для Украины. Все эти разговоры, которые мы слышали при обсуждении украинско-американского соглашения о недрах, что, мол, одно лишь присутствие американцев в Украине в виде собственников, это априори гарантия — пустой бред. Достаточно лишь взглянуть, например, на завод "Coca-Cola", который пострадал в первые же дни войны и на многие другие американские предприятия, получившие ракетно-пушечные "приветы" от Путина".

Важно

Атомные станции заинтересовали Трампа: поможет ли это Украине вернуть ЗАЭС

Отталкиваясь от указанного, эксперт констатировал, что атомные инициативы Соединенных Штатов, о которых, в частности, говорится по итогам разговора Зеленского с Трампом в совместном заявлении Рубио и Волца, вполне укладываются в традиционную политику Белого дома по "вездесущему поиску выгоды без каких-либо обязательств с американской стороны, или артистической имитации этих обязательств".

Наряду с тем, предполагает Дмитрий Левусь, Путин таки может согласиться вернуть Украине ЗАЭС в случае вхождения в управление американской стороны. "Но следует понимать, что возвращение Запорожской АЭС в чистом виде Путин никак не обеспечит. Я в этом убежден на 200%, потому что Москва, давая согласие на что-либо, в конце концов это все обставляет многими "Но" и кучей требований. Это мы наглядно увидели в истории с 30-дневным перемирием — идеей Трампа с которой все еще продолжают носиться. И здесь будет такая же ситуация. Даже если формально из Энергодара и самой ЗАЭС будут вроде бы выведены российские войска, это не означает, что территория вокруг атомной электростанции не будет находиться под контролем РФ", — отметил политолог, добавив, что Россия однозначно будет требовать поставки с Запорожской АЭС электроэнергии на нужды России.

Выразив определенный скепсис относительно вероятного компромисса вокруг ЗАЭС, Дмитрий Левусь констатировал, что американское присутствие в украинском ядерном секторе в целом не может быть предохранителем от российской агрессии. Такой предохранитель, считает эксперт, мог бы иметь определенный эффект в ситуации, когда американские военные непосредственно охраняли бы те или иные украинские объекты, США установили там системы ПВО/ПРО и четко очертили, каким образом будут действовать в случае угрозы. А поскольку соответствующие компоненты в риторике администрации Трампа отсутствуют, то, заключает Дмитрий Левусь, все тематические разговоры Белого дома намного аморальнее и хуже пустопорожнего по сути своей Будапештского меморандума.