Зеленский обновил состав СНБО: ввел туда Шмыгаля и Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский изменил персональный состав Совета нацбезопасности и обороны. В него ввели министра энергетики Дениса Шмыгаля и министра обороны Михаила Федорова.

Зато из состава СНБО был выведен бывший глава СБУ Василий Малюк. Указ президента №80/2026 был опубликован на сайте Офиса президента.

Это стандартная процедура после кадровых изменений. Согласно сайту СНБО, в состав Совета входит 18 человек, однако там указан и Василий Малюк, которого вывели в соответствии с указом Зеленского. Председателем СНБО является президент Украины.

Напомним, последние изменения в составе СНБО были введены 5 января — тогда вместо экс-главы Офиса президента Андрея Ермака в Совет нацбезопасности ввели нового главу ОП Кирилла Буданова.

Кадровые изменения в Кабмине и СБУ

Напомним, что 13 января Верховная Рада отправила Василия Малюка в отставку с должности председателя СБУ. Сам Малюк заявил, что остается в СБУ, хотя будет работать не на должности главы Службы. В то же время он пообещал работать на благо государства.

Фокус объяснял, почему решение об увольнении Малюка было принято именно сейчас. По словам нардепа Богдана Кицака, Малюк реализовал "фантастические спецоперации" во вражеском тылу, но длительное пребывание на руководящей должности несколько "замыливает" глаз.

14 января Верховная Рада назначила Михаила Федорова на должность министра обороны. За это проголосовали 277 депутатов. В тот же день Рада со второй попытки назначила Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром — министром энергетики.

В СМИ объясняли, что руководя Министерством цифровой трансформации, Федоров предметно занимался вопросами military-tech. К тому же новый глава Минобороны стремился перейти на эту должность. Зато Денис Шмыгаль не хотел покидать пост и сначала тактично отказался от предложения президента Владимира Зеленского перейти в Министерство энергетики после коррупционного скандала.

В первый же день после своего назначения Шмыгаль раскритиковал Киев за то, что столица не подготовилась к отключениям электроэнергии. Он привел в пример Харьков, где местные власти якобы провели лучшую работу.