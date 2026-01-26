Зеленський оновив склад РНБО: ввів туди Шмигаля та Федорова

Президент України Володимир Зеленський змінив персональний склад Ради нацбезпеки та оборони. До нього ввели міністра енергетики Дениса Шмигаля та міністра оборони Михайла Федорова.

Натомість зі складу РНБО було виведено колишнього голову СБУ Василя Малюка. Указ президента №80/2026 було опубліковано на сайті Офісу президента.

Це стандартна процедура після кадрових змін. Відповідно до сайту РНБО, до складу Ради входить 18 людей, однак там зазначено і Василя Малюка, якого вивели відповідно до указу Зеленського. Головою РНБО є президент України.

Нагадаємо, останні зміни у складі РНБО були запроваджені 5 січня — тоді замість ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака до Ради нацбезпеки ввели нового голову ОП Кирила Буданова.

Кадрові зміни в Кабміні та СБУ

Нагадаємо, що 13 січня Верховна Рада відправила Василя Малюка у відставку з посади голови СБУ. Сам Малюк заявив, що залишається в СБУ, хоча працюватиме не на посаді очільника Служби. Водночас він пообіцяв працювати на благо держави.

Відео дня

Фокус пояснював, чому рішення про звільнення Малюка було ухвалене саме зараз. За словами нардепа Богдана Кицака, Малюк реалізував "фантастичні спецоперації" у ворожому тилу, але тривале перебування на керівній посаді дещо "замилює" око.

14 січня Верховна Рада призначила Михайла Федорова на посаду міністра оборони. За це проголосували 277 депутатів. У той же день Рада з другої спроби призначила Дениса Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики.

У ЗМІ пояснювали, що керуючи Міністерством цифрової трансформації, Федоров предметно займався питаннями military-tech. До того ж новий очільник Міноборони прагнув перейти на цю посаду. Натомість Денис Шмигаль не хотів залишати посаду і спочатку тактовно відмовився від пропозиції президента Володимира Зеленського перейти у Міністерство енергетики після корупційного скандалу.

У перший же день після свого призначення Шмигаль розкритикував Київ за те, що столиця не підготувалася до відключень електроенергії. Він навів у приклад Харків, де місцева влада нібито провела кращу роботу.