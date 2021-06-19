Украинская легкоатлетка порадовала поклонников горячим фото (фото)

Украинская легкоатлетка Мария Буряк опубликовала горячее фото, которое не оставило равнодушными ее подписчиков.

Украинская легкоатлетка Мария Буряк порадовала своих поклонников жарким летним фото.

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"Вот и пришло жаркое лето", – подписала фотографию на стадионе украинская красотка.

В комментариях к посту поклонники оставляют комплименты: "Какой прекрасный…стадион", "Красавица", "Прекрасная девушка".

Справка Фокуса. 20-летняя Мария Буряк — чемпионка Украины и победительница международных соревнований среди юниоров в беге на дистанции 200 и 400 метров.Обладает званием мастера спорта Украины в беге на 400 метров с барьерами.

В инстаграм-аккаунте спортсменки уже более 45 тысяч подписчиков. Мария Буряк родилась в Носовке Черниговской области. С сентября 2019 работает с заслуженным тренером Украины Олегом Лобановым.

В сентябре прошлого года Мария Буряк завоевала золото в беге на 400 метров с барьерами во время соревнований на Балканском молодежном чемпионате U20, который проходил в Стамбуле.

Напомним, украинкская легкоатлетка Анна Рыжикова выиграла серебро на этапе Бриллиантовой лиги, а Марина Бех-Романчук – бронзу.

Ранее Бех-Романчук порадовала поклонников новыми фото в купальнике.

Напомним, что в феврале Украинская легкоатлетка Бех-Романчук завоевала"серебро" на первом старте сезона. В лучшей попытке на секторе для прыжков в длину украинка показала результат 6,64 м, уступив первенство немке Малайка Михамбо. Для украинки этот турнир стал первым в нынешнем зимнем сезоне.

Марина Бех-Романчук – серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года и чемпионата мира 2019 года. Чемпионка Универсиады 2019. Четырёхкратная чемпионка Украины (2015—2018). Четырёхкратная чемпионка Украины в помещении (2015, 2017, 2018, 2019).