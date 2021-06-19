Украинская легкоатлетка порадовала поклонников горячим фото (фото)
Украинская легкоатлетка Мария Буряк опубликовала горячее фото, которое не оставило равнодушными ее подписчиков.
Украинская легкоатлетка Мария Буряк порадовала своих поклонников жарким летним фото.
"Вот и пришло жаркое лето", – подписала фотографию на стадионе украинская красотка.
В комментариях к посту поклонники оставляют комплименты: "Какой прекрасный…стадион", "Красавица", "Прекрасная девушка".
Справка Фокуса. 20-летняя Мария Буряк — чемпионка Украины и победительница международных соревнований среди юниоров в беге на дистанции 200 и 400 метров.Обладает званием мастера спорта Украины в беге на 400 метров с барьерами.
В инстаграм-аккаунте спортсменки уже более 45 тысяч подписчиков. Мария Буряк родилась в Носовке Черниговской области. С сентября 2019 работает с заслуженным тренером Украины Олегом Лобановым.
В сентябре прошлого года Мария Буряк завоевала золото в беге на 400 метров с барьерами во время соревнований на Балканском молодежном чемпионате U20, который проходил в Стамбуле.
Напомним, украинкская легкоатлетка Анна Рыжикова выиграла серебро на этапе Бриллиантовой лиги, а Марина Бех-Романчук – бронзу.
Ранее Бех-Романчук порадовала поклонников новыми фото в купальнике.
Напомним, что в феврале Украинская легкоатлетка Бех-Романчук завоевала"серебро" на первом старте сезона. В лучшей попытке на секторе для прыжков в длину украинка показала результат 6,64 м, уступив первенство немке Малайка Михамбо. Для украинки этот турнир стал первым в нынешнем зимнем сезоне.
Марина Бех-Романчук – серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года и чемпионата мира 2019 года. Чемпионка Универсиады 2019. Четырёхкратная чемпионка Украины (2015—2018). Четырёхкратная чемпионка Украины в помещении (2015, 2017, 2018, 2019).