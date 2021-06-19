Українська легкоатлетка порадувала шанувальників гарячим фото (фото)
Українська легкоатлетка Марія Буряк опублікувала гаряче фото, яке не залишило байдужими її передплатників.
Українська легкоатлетка Марія Буряк порадувала своїх шанувальників спекотного літнього фото.
"Ось і настав спекотне літо", — підписала фотографію на стадіоні українська красуня.
У коментарях до посту шанувальники залишають компліменти: "Який прекрасний … стадіон", "Красуня", "Прекрасна дівчина".
Довідка Фокуса. 20-річна Марія Буряк — чемпіонка України і переможниця міжнародних змагань серед юніорів в бігу на дистанції 200 і 400 метров.Обладает званням майстра спорту України в бігу на 400 метрів з барʼєрами.
У інстаграм-акаунті спортсменки вже понад 45 тисяч підписників. Марія Буряк народилася в Носівці Чернігівської області. З вересня 2019 працює з заслуженим тренером України Олегом Лобановим.
У вересні минулого року Марія Буряк завоювала золото в бігу на 400 метрів з барʼєрами під час змагань на Балканському молодіжному чемпіонаті U20, який проходив у Стамбулі.
Нагадаємо, украінкская легкоатлетка Анна Рижикова виграла срібло на етапі Діамантової ліги, а Марина Бех-Романчук — бронзу.
Раніше Бех-Романчук порадувала шанувальників новими фото в купальнику.
Нагадаємо, що в лютому Українська легкоатлетка Бех-Романчук завоювала "срібло" на першому старті сезону. У кращій спробі на секторі для стрибків у довжину українка показала результат 6,64 м, поступившись першістю німкені Маланка Міхамбо. Для українки цей турнір став першим в нинішньому зимовому сезоні.
Марина Бех-Романчук — срібний призер чемпіонату Європи 2018 року і чемпіонату світу 2019 року. Чемпіонка Універсіади 2019. Чотириразовий чемпіонка України (2015-2018). Чотириразова чемпіонка України в приміщенні (2015-го, 2017, 2018, 2019).