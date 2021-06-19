Українська легкоатлетка порадувала шанувальників гарячим фото (фото)

Українська легкоатлетка Марія Буряк опублікувала гаряче фото, яке не залишило байдужими її передплатників.

Українська легкоатлетка Марія Буряк порадувала своїх шанувальників спекотного літнього фото.

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"Ось і настав спекотне літо", — підписала фотографію на стадіоні українська красуня.

У коментарях до посту шанувальники залишають компліменти: "Який прекрасний … стадіон", "Красуня", "Прекрасна дівчина".

Довідка Фокуса. 20-річна Марія Буряк — чемпіонка України і переможниця міжнародних змагань серед юніорів в бігу на дистанції 200 і 400 метров.Обладает званням майстра спорту України в бігу на 400 метрів з барʼєрами.

У інстаграм-акаунті спортсменки вже понад 45 тисяч підписників. Марія Буряк народилася в Носівці Чернігівської області. З вересня 2019 працює з заслуженим тренером України Олегом Лобановим.

У вересні минулого року Марія Буряк завоювала золото в бігу на 400 метрів з барʼєрами під час змагань на Балканському молодіжному чемпіонаті U20, який проходив у Стамбулі.

Нагадаємо, украінкская легкоатлетка Анна Рижикова виграла срібло на етапі Діамантової ліги, а Марина Бех-Романчук — бронзу.

Раніше Бех-Романчук порадувала шанувальників новими фото в купальнику.

Нагадаємо, що в лютому Українська легкоатлетка Бех-Романчук завоювала "срібло" на першому старті сезону. У кращій спробі на секторі для стрибків у довжину українка показала результат 6,64 м, поступившись першістю німкені Маланка Міхамбо. Для українки цей турнір став першим в нинішньому зимовому сезоні.

Марина Бех-Романчук — срібний призер чемпіонату Європи 2018 року і чемпіонату світу 2019 року. Чемпіонка Універсіади 2019. Чотириразовий чемпіонка України (2015-2018). Чотириразова чемпіонка України в приміщенні (2015-го, 2017, 2018, 2019).