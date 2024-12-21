Реванш Усик — Фьюри: онлайн-трансляция боя в Саудовской Аравии

Тайсон Фьюри основательно готовился к поединку с Александром Усиком, в течение трех месяцев он не был в кругу семьи и даже не разговаривал с женой. Михаил Мудрик, которому грозит дисквалификация, прибыл в Саудовскую Аравию поддержать соотечественника.

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В субботу, 21 декабря, состоится бой-реванш Александра Усика, который в статусе объединенного чемпиона в супертяжелом весе будет противостоять Тайсону Фьюри.

Бой принимает Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Фокус ведет прямую трансляцию реванша Усик — Фьюри. Начало поединка – в 01:00 воскресенья, 22 декабря.

Онлайн-трансляция реванша Усик — Фьюри

Бокс. Супертяжелый вес

Бой за пояса WBA, WBO, WBC

Эр-Рияд, Kingdom Arena

Рефери: Роберто Рамирес-младший (Пуэрто-Рико)

Александр Усик – Тайсон Фьюри

6 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Вингер "Челси" Михаил Мудрик прибыл на Kingdom Arena поддержать соотечественника. 23-летний футболист пока временно отстранен от футбола из-за обнаружившегося его организме запрещенного вещества — мельдония.

Искусственный интеллект отдает преимущество Усику

В ходе боя-реванша Усик — Фьюри, по оценкам ChatGPT, у украинского боксера будет преимущество. Искусственный интеллект проанализировал предыдущий поединок и данные обоих боксеров.

ИИ аргументировал соотношение сил рядом причин, среди прочего техническое мастерство, физическая готовность и психологическое преимущество. По этим показателям Усик выглядит сильнее.

"Прогнозирую, что Александр Усик имеет немного больше шансов на победу, чем Тайсон Фьюри", — написал ChatGPT.

Усику запретили целовать крест

Из последних новостей из расположениях боксеров — Александру Усику запретили ритуал с целованием креста перед боем. Во время майской победы пользователи социальных сетей приняли крест за ингалятор. Ингаляторы во время боксерских боев под строгим запретом и считаются допингом.

Усик — Фьюри: жена британца пожаловалась на строгий график подготовки мужа

Проиграв первый бой, Фьюри решил отстраниться от семьи на 12 недель в отчаянной попытке вернуть свои титулы.

"Это была длительная подготовка, не был с женой и детьми на протяжении трех месяцев. Я не говорил с Пэрис вообще в течение трех месяцев. Ни слова. Я многим пожертвовал. Но все это окупится, если я выиграю, 100%", — объяснил 36-летний "Цыганский король".

Сейчас Пэрис уже приехала в Эр-Рияд, чтобы поддержать мужа.

"Он отстранялся от семейной жизни на несколько месяцев, поставил себя в очень серьезные условия и выглядит очень и очень целеустремленным", — заявила жена Фьюри.

Усик — Фьюри: когда и где смотреть реванш

Права на показ боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри принадлежат медиасервису Megogo. Трансляция вечера бокса стартует в 18:50 по киевскому времени. Бой и весь файткард будут доступны по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и пр.

Главный бой вечера начнется 22 декабря примерно в 1:00. Поединок "Усик — Фьюри" также покажет сервис DAZN, первый поединок андеркарда будет доступен с 19:00 по киевскому времени. Среди прочего, на ринг выйдут украинские боксеры Сергей Богачук, Даниэль Лапин и Андрей Новицкий.

Напомним, что промоутер Усика обвинил Фьюри в грубом нарушении правил перед боем-реваншем.

Также сообщалось, что Усик и Фьюри провели самую длинную дуэль взглядов в истории бокса.