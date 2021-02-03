ТОП 7 самых громких открытий "инопланетной жизни", обернувшихся полным провалом

За всю историю научных исследований эксперты делали множество заявлений о внеземной жизни, которые не прошли проверку временем.

Первая заповедь ученого, столкнувшегося с заявлениями об инопланетной жизни, звучит так: "Не делай вывод об "инопланетянах" на основании недостающих данных". За всю историю человечества ни одно "открытие" внеземной жизни не смогло пройти этот простой тест, пишет Forbes.

Вот семь самых громких "научных" заявлений об инопланетянах, которые так и не подтвердились дополнительными исследованиями.

Персиваль Лоуэлл и каналы на Марсе

В 1800-х годах итальянский астроном Джованни Скиапарелли, использовавший первые телескопы, описал сеть каналов (canali, – итал.), которые соединяли светлые и темные области Марса. При переводе его трудов на английский язык были допущены неточности, и слово "canali" превратилось в английское "canals", употребляющееся для каналов искусственного происхождения.

После этого, американский бизнесмен и астроном Персиваль Лоуэлл нанес на карту сотни этих "марсианских каналов", утверждая, что они предназначены для переноса воды из полярных шапок в экваториальные области и были созданы разумными марсианами. В серии популярных книг Лоуэлл продвигал свои идеи, и неверное трактование Скиапарелли, широкой публике.

Фото: SSPL

Удивительно, но как оказалось, на Марсе вообще нет никаких каналов.

"Сеть пересекающихся линий, покрывающих поверхность Марса, была результатом человеческой склонности видеть закономерности даже там, где их нет. Глядя на группу размытых темных пятен, человеческий глаз стремится соединить их прямыми линиями. Это было продемонстрировано многими лабораторными и полевыми экспериментами", – говорится в заявлении NASA.

Обнаружение жизни на Марсе миссией Mars Viking

Спускаемый аппарат Viking собрал марсианский материал и провел серию биологических тестов, результаты которых оказались неожиданными.

Ученые увидели относительно высокую химическую активность грунта, что объяснили следами жизнедеятельности микроорганизмов. Например, эксперимент по газообмену выявил 15-кратное превышение выделения кислорода по сравнению с ожидаемыми данными. В ходе этого эксперимента часть пробы грунта загружалась в резервуар с питательной жидкостью, в которой имелись радиоактивные атомы. Анализатор детектировал выделявшиеся газы и обнаружил увеличение диоксида углерода, почти такое же, как при анализе биологически активных образцов земной почвы.

В течение десятилетий ученые, учавствовавшие в этом эксперименте, выступали за биологическую интерпретацию результатов. И только после миссии Phoenix Mars в 2008 году, которая обнаружила перхлораты на Марсе, убежденность исследователей пошатнулась.

Тогда эксперимент Viking повторили с земным грунтом, взятым в Чили. К нему добавили перхлораты, и результат в целом оказался похож на те, что получила марсианская миссия.

Ключевое открытие было сделано в 2013 году, когда астробиолог Ричард Куинн доказал, что если перхлорат облучается гамма-лучами (который распространены на Марса), то получается гипохлорит. Он полностью воспроизводит результаты эксперимента, проведенного на Марсе.

В конце концов, инопланетная жизнь была полностью исключена из повестки дня.

Внеземной сигнал "Wow!"

15 августа 1977 года радиотелескоп "Большое ухо" в штате Огайо уловил сильный радиосигнал. Он длился всего 72 секунды, но был мощнее всего, что когда-либо фиксировали радиотелескопы.

Пораженный своим открытием Джерри Эйман обвел соответствующую группу символов на распечатке и подписал сбоку "Wow!". Именно его пометка и дала название радиосигналу. Тогда многие предположили, что радиотелескоп уловил сигнал от разумной инопланетной жизни.

Фото: BIG EAR RADIO OBSERVATORY AND NORTH AMERICAN ASTROPHYSICAL OBSERVATORY (NAAPO)

Сигнал возник на частоте 1420,4556 мегагерц, что идентично излучению водорода на частоте 1420,4058 мегагерц. Но, что наиболее важно, сотни последующих наблюдений не смогли зафиксировать ничего подобного.

Теперь ученые знают, что кратковременные радиосигналы – обычное явление, связанное с множеством астрономических источников. Эксперты не исключают, что когда-нибудь смогут уловить сигнал "Wow!" от разумных инопланетян, но для его подтверждения потребуются более убедительные доказательства.

Микроорганизмы в марсианском метеорите

Метеорит ALH 84001 был найден 27 декабря 1984 года в горах Алан Хиллс в Антарктиде. Позже в 1996 году группа ученых из NASA заявила, что обнаружила в метеорите окаменевшие микроскопические структуры, напоминающие окаменелые бактерии.

Правда, анализ образцов, на основе которого были сделаны громкие заявления, был довольно прост. По сути, ученые посмотрели на метеорит в электронный микроскоп, и увидели в нем микрочастицы, которые визуально были похожи на окаменелости микроорганизмов.

Фото: NASA, FROM 1996

Открытие показалось настолько важным, что о нем сообщил тогдашний президент США Билл Клинтон в 1996 году.

Но при более внимательном рассмотрении заключение ученых оказалось слишком оптимистичным. Некоторые структуры действительно напоминали простые земные бактерии или их придатки. Но сам метод был недостаточным для подобных однозначных утверждений.

Чтобы это доказать, минералог Д.К. Голден продемонстрировал, что многие элементы, якобы свидетельствующие о существовании марсианской жизни, такие как кристаллы магнетита, могут быть воссозданы в лаборатории при абсолютно неорганических условиях.

Марсоход Curiosity и метан на Красной планете

Марсоход NASA в самом начале своей миссии зафиксировал выбросы метана на поверхности Марса. Последующие наблюдения показали, что подобные выбросы чаще наблюдаются на планете в весенние периоды.

Казалось, что Марс нагревается и микроорганизмы, спящие под поверхностью почвы просыпаются, метаболизируя питательные вещества и выделяя метан в качестве отходов.

Фото: NASA/JPL-CALTECH/SAM-GSFC/UNIV. OF MICHIGAN

Но на деле все может оказаться намного проще, подземные воды, оттаивающие из-за повышения температуры, запускают химическую реакцию в почве.

Новый марсоход NASA Perseverance отчасти предназначен для того, чтобы раскрыть природу этих сезонных выбросов метана на Марсе. Будут это марсианские микробы или простая химическая реакция, ученые получат ответ в ближайшие несколько лет.

Следы жизни на Венере

В прошлом году группа ученых заявила, что обнаружила в облаках Венеры газ фосфин, который на Земле имеет биологическое происхождение.

Исследователи утверждали, что фосфин на Венеры был обнаружен на больших высотах, где условия, помимо кислотности, близки к земным по температуре и давлению. Поскольку фосфин на Земле вырабатывается только органическим путем, ученые предположили, что и на Венере его создают микроорганизмы в облаках.

Но при повторном анализе собственных данных ученые обнаружили, что количество фосфина может быть меньше изначальной оценки.

И только в прошлом месяце группа независимых астроном пришла к выводу, что сигнал на Венере шел не от фосфина, а от неорганического и распространенного на Венере диоксида серы.

Корабль пришельцев Оумуамуа

В 2017 году в Солнечной системе впервые был зафиксирован межзвездный объект 1I/Оумуамуа. Первоначально Оумуамуа считался кометой, но спустя неделю он был переклассифицирован как астероид.

Такое заключение было сделано на основе размера объекта, его отражательной способности и цвете и спектре. Но его движение через Солнечную систему было достаточно странны, на выходе в межзвездное пространство Оумуамуа начал ускоряться. Именно эта особенность заставляет некоторых ученых до сих пор считать, что Оумуамуа – инопланетная технология.

Подавляющее большинство экспертов утверждают, что объект ускорялся так, как это делают кометы, выпускающие газ.

Но споры в научном сообществе все еще ведутся, например, профессор из Гарварда Ави Леб утверждает, что объект Оумуамуа был создан разумной цивилизацией.