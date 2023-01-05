Мамин симпатяга. Ученые воссоздали лицо 19-летнего парня из Средневековья, убитого мечом (фото)

Более 700 лет назад жизнь молодого мужчины оборвали четыре удара мечом по голове.

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В результате нового исследования, итальянские ученые смогли узнать, как именно убили молодого мужчину более 700 лет назад в маленьком городке на сере Италии. И в этом им помогла реконструкция лица и тела жертвы убийства, пишет Live Science.

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Останки убитого молодого человека археологи обнаружили еще 16 лет назад в церкви городка Сан-Бьяджо-ин-Читтильо на севере Италии. Хотя сама церковь была построена в 8 веке нашей эры, скелет обнаружили в гробнице, которая была размещена в той части церкви, которая была построена в 11 веке. Первоначальный анализ останков показал, что жертва убийства была похоронена здесь не позже 1260 года.

В 2008 году ученые провели первое исследование скелета и обнаружили на теле наличие давних травм. Но новое исследование итальянских ученых показало, что мужчине, которому на момент смерти было от 19 до 24 лет, нанесли гораздо больше увечий. Также ученые смогли воссоздать последовательность древнего трагического события.

По словам Кьяры Тези из Университета Инсубрии, Италия, молодому человеку, личность которого до сих пор не установлена, нанесли 4 удара мечом по голове, в результате чего тот скончался. Тези и ее коллеги проанализировали скелетные останки жертвы убийства с помощью компьютерной томографии костей и черепа, что позволило также создать реконструкцию его лица.

[ + – ] По словам Кьяры Тези из Университета Инсубрии, Италия, молодому человеку, личность которого до сих пор не установлена, нанесли 4 удара мечом по голове, в результате чего тот скончался. Тези и ее коллеги проанализировали скелетные останки жертвы убийства с помощью компьютерной томографии костей и черепа, что позволило также создать реконструкцию его лица Фото: Live Science

По словам Тези, скорее всего убийца застал мужчину врасплох и первый удар, как полагают ученые стальным мечом, был нанесен мужчине спереди. Затем тот решил убежать, но убийца его догнал и ударил мечом сзади в области уха и затылка. Именно здесь были обнаружены самые глубокие травмы.

"Мы считаем, что мужчина упал, лежал лицом вниз, и убийца нанес решающий смертельный удар в область затылка, что привело к неминуемой смерти. Это действительно очень жестокое убийство для которого должен был быть очень серьезный мотив, ведь убийца точно хотел смерти своей жертвы", — говорит Тези.

[ + – ] ходе исследования ученые также выяснили, что некоторые более ранние травмы свидетельствуют о том, что убитый мужчина вероятно принимал участие в боевых действиях. А особенности расположения его правой лопатки говорят о том, что он часто пользовался луком, причем делал он это с самого раннего возраста Фото: Live Science

Результаты исследования показывают, что характер нанесенных ударов говорит о том, что использовалось только одно оружие, то есть меч, и убийца был один.

"Пока что нам не удалось установить личность убитого, но скорее всего он мог принадлежать к очень влиятельной семье, которая и основала церковь, где похоронили этого мужчину", — говорит Тези.

В ходе исследования ученые также выяснили, что некоторые более ранние травмы свидетельствуют о том, что убитый мужчина вероятно принимал участие в боевых действиях. А особенности расположения его правой лопатки говорят о том, что он часто пользовался луком, причем делал он это с самого раннего возраста.

"С помощью реконструкции лица этого мужчины мы смогли понять, каким образом были нанесены удары и как они повлияли на уже разложившиеся мягкие ткани жертвы", — говорит Тези.

Как уже писал Фокус, недавно ученые создали реконструкцию лица известного христианского святого, который жил еще в 13 веке и имел очень большую голову.

Также Фокус писал о том, что ученые воссоздали лицо мужчины, который получил удар топором по голове во время одной из самых жестоких битв 14 века.