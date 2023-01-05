Мамин симпатяга. Вчені відтворили обличчя 19-річного хлопця із Середньовіччя, вбитого мечем (фото)

Понад 700 років тому життя молодого чоловіка обірвали чотири удари мечем по голові.

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У результаті нового дослідження італійські вчені змогли дізнатися, як саме вбили молодого чоловіка понад 700 років тому в маленькому містечку на півночі Італії. І в цьому їм допомогла реконструкція обличчя й тіла жертви вбивства, пише Live Science.

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Останки вбитої молодої людини археологи виявили ще 16 років тому в церкві містечка Сан-Б'яджо-ін-Чіттільйо на півночі Італії. Хоча сама церква була побудована у 8 столітті нашої ери, скелет виявили в гробниці, яка була розміщена в тій частині церкви, що була збудована в 11 столітті. Початковий аналіз решток показав, що жертву вбивства поховали не пізніше 1260 року.

У 2008 році вчені провели перше дослідження скелета й виявили на тілі наявність давніх травм. Але нове дослідження італійських учених показало, що чоловікові, якому на момент смерті було від 19 до 24 років, завдали набагато більше каліцтв. Також учені змогли відтворити послідовність давньої трагічної події.

За словами К'яри Тезі з Університету Інсубрії, що в Італії, молодику, особу якого досі не встановили, завдали 4 удари мечем по голові, внаслідок чого він помер. Тезі та її колеги проаналізували скелетні рештки жертви вбивства за допомогою комп'ютерної томографії кісток і черепа, що дозволило також створити реконструкцію його обличчя.

[ + – ] За словами К'яри Тезі з Університету Інсубрії, що в Італії, молодику, особу якого досі не встановили, завдали 4 удари мечем по голові, внаслідок чого він помер. Тезі та її колеги проаналізували скелетні рештки жертви вбивства за допомогою комп'ютерної томографії кісток і черепа, що дозволило також створити реконструкцію його обличчя. Фото: Live Science

За словами Тезі, швидше за все, вбивця застав чоловіка зненацька і першого удару сталевим мечем, як вважають учені, завдав чоловікові спереду. Потім той вирішив втекти, але вбивця його наздогнав і вдарив мечем ззаду в області вуха та потилиці. Саме тут були виявлені найглибші травми.

"Ми вважаємо, що чоловік упав, лежав обличчям вниз, і вбивця завдав вирішального смертельного удару в область потилиці, що призвело до неминучої смерті. Це справді дуже жорстоке вбивство, для якого мав бути дуже серйозний мотив, адже вбивця точно хотів смерті своєї жертви", — каже Тезі.

[ + – ] У ході дослідження вчені також з'ясували, що деякі ранні травми свідчать про те, що вбитий чоловік, імовірно, брав участь у бойових діях. А особливості розташування його правої лопатки говорять про те, що він часто користувався луком, причому робив він це з раннього віку. Фото: Live Science

Результати дослідження показують, що характер завданих ударів говорить про те, що використовувалася лише одна зброя, тобто меч і вбивця був один.

"Поки що нам не вдалося встановити особу вбитого, але, найімовірніше, він міг належати до дуже впливової родини, яка і заснувала церкву, де поховали цього чоловіка", — каже Тезі.

У ході дослідження вчені також з'ясували, що деякі ранні травми свідчать про те, що вбитий чоловік, імовірно, брав участь у бойових діях. А особливості розташування його правої лопатки говорять про те, що він часто користувався луком, причому робив він це з раннього віку.

"За допомогою реконструкції обличчя цього чоловіка ми змогли зрозуміти, як були завдані удари та як вони вплинули на м'які тканини жертви, що вже розклалися", — каже Тезі.

Як уже писав Фокус, нещодавно вчені створили реконструкцію обличчя відомого християнського святого, який жив ще в 13 столітті й мав дуже велику голову.

Також Фокус писав про те, що вчені відтворили обличчя чоловіка, який отримав удар сокирою по голові під час однієї з найжорстокіших битв 14 століття.