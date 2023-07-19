Не калечит, а лечит. Природный сахар смог сделать клетки рака уязвимыми к химиотерапии

Секрет усиления успешности применения химиотерапии может заключаться в сахаре, который содержится в наших любимых фруктах и даже в нашем организме.

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Ученые сделали удивительное открытие: природный сахар, называемый маннозой, может быть потенциально использован для улучшения методов лечения рака. Они обнаружили, что он может вызывать в раковых клетках явление, получившее название "синдром медоносной пчелы", замедляя их рост и делая более восприимчивыми к лечению, пишет New Atlas.

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Манноза — один из видов сахара, который содержится в различных фруктах, а также естественным образом присутствует в нашем организме. В нем она играет важную роль в процессе, называемом гликозилированием. Этот процесс помогает поддерживать структуру белков и позволяет им взаимодействовать с другими молекулами.

Хотя применение этого сахара в медицине было ограничено, некоторые исследования намекали на то, что манноза может замедлять рост некоторых видов рака. Однако до сих пор ученые не знали, какой механизм лежит в основе этого явления. На проведение этого исследования группу специалистов вдохновили наши крохотные и пушистые производители меда — медоносные пчелы.

Ироничнее всего то, что медоносные пчелы не способны перерабатывать маннозу, как это делают люди, и это может быть вредно для них — явление, известное как "синдром медоносной пчелы". Именно этот изъян пчел и лег в основу исследования. Соавтор Хадсон Фриз объяснил свое любопытство желанием изучить связь между этим синдромом и потенциальными противораковыми свойствами маннозы.

Исследователи проводили эксперименты на клетках фибросаркомы человека — редкого вида рака, поражающего соединительные ткани. Они модифицировали эти клетки, чтобы контролировать их метаболизм маннозы. Если лишить эти раковые клетки фермента, необходимого для переработки маннозы, то они не смогут расти так же быстро. Эта слабость сделала их гораздо более восприимчивыми к химиотерапии.

По сути, введение маннозы привело к тому, что раковые клетки стали имитировать синдром медоносной пчелы, тем самым подавляя их способность создавать строительные блоки ДНК и реплицироваться. Это открытие позволяет объяснить противораковое действие маннозы, наблюдаемое в лабораторных условиях.

Хорошей новостью является то, что манноза, естественным образом присутствующая в организме, скорее всего, не будет иметь побочных эффектов при использовании в качестве дополнительного средства лечения рака. Однако авторы подчеркивают необходимость дальнейших исследований, чтобы точно определить типы рака, которые лучше всего поддаются такому методу лечения. Дальнейшие работы в этой области позволят нам стать на шаг ближе к использованию возможностей этого природного сахара в борьбе с раком.

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