Не калічить, а лікує. Природний цукор зміг зробити клітини раку вразливими до хіміотерапії

Секрет посилення успішності застосування хіміотерапії може полягати в цукрі, який міститься в наших улюблених фруктах і навіть у нашому організмі.

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Вчені зробили дивовижне відкриття: природний цукор, званий маннозою, може бути потенційно використаний для поліпшення методів лікування раку. Вони виявили, що він може викликати в ракових клітинах явище, що отримало назву "синдром медоносної бджоли", сповільнюючи їхній ріст і роблячи більш сприйнятливими до лікування, пише New Atlas.

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Манноза — один із видів цукру, який міститься в різних фруктах, а також природним чином присутній у нашому організмі. У ньому вона відіграє важливу роль у процесі, званому глікозилюванням. Цей процес допомагає підтримувати структуру білків і дозволяє їм взаємодіяти з іншими молекулами.

Хоча застосування цього цукру в медицині було обмежене, деякі дослідження натякали на те, що манноза може сповільнювати ріст деяких видів раку. Однак досі вчені не знали, який механізм лежить в основі цього явища. На проведення цього дослідження групу фахівців надихнули наші крихітні та пухнасті виробники меду — медоносні бджоли.

Найіронічніше те, що медоносні бджоли не здатні переробляти маннозу, як це роблять люди, і це може бути шкідливо для них — явище, відоме як "синдром медоносної бджоли". Саме ця вада бджіл і лягла в основу дослідження. Співавтор Хадсон Фріз пояснив свою цікавість бажанням вивчити зв'язок між цим синдромом і потенційними протираковими властивостями маннози.

Дослідники проводили експерименти на клітинах фібросаркоми людини — рідкісного виду раку, що вражає сполучні тканини. Вони модифікували ці клітини, щоб контролювати їхній метаболізм маннози. Якщо позбавити ці ракові клітини ферменту, необхідного для переробки маннози, то вони не зможуть рости так само швидко. Ця слабкість зробила їх набагато більш сприйнятливими до хіміотерапії.

По суті, введення манози призвело до того, що ракові клітини стали імітувати синдром медоносної бджоли, тим самим пригнічуючи їхню здатність створювати будівельні блоки ДНК і реплікуватися. Це відкриття дає змогу пояснити протиракову дію манози, що спостерігається в лабораторних умовах.

Доброю новиною є те, що манноза, яка природним чином присутня в організмі, найімовірніше, не матиме побічних ефектів під час використання як додаткового засобу лікування раку. Однак автори наголошують на необхідності подальших досліджень, щоб точно визначити типи раку, які найкраще піддаються такому методу лікування. Подальші роботи в цій галузі дадуть нам змогу стати на крок ближче до використання можливостей цього природного цукру в боротьбі з раком.

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