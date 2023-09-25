Сохранит память и ясность в возрасте. Самый популярный напиток оказался ключом к здоровой старости

Напиток, переживающий не самый лучший период из-за глобального потепления и дающий заряд бодрости миллионам людей сутра, похоже, также способствует укреплению здоровья нашего мозга.

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Похоже, что у любителей бодрящего утреннего напитка появился еще один аргумент в его пользу. Недавнее исследование показало, что особое соединение, содержащееся в кофейных зернах, может способствовать улучшению памяти и способности к обучению с возрастом. Исследователи из Университета Цукуба (Япония) сосредоточили свое внимание на соединении под названием тригонеллин, которое в естественном виде содержится в кофейных зернах в большом количестве, пишет New Atlas.

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С возрастом многие из нас замечают, что наше мышление становится не таким острым, как раньше. Это естественная часть старения, которая часто характеризуется замедлением процесса решения проблем, снижением эффективности мышления и ослаблением памяти. Поскольку население во всем мире живет дольше, ученые заинтересованы в поиске путей минимизации когнитивных нарушений, связанных с возрастом.

Исследователи проверили действие тригонеллина на мышах, специально выведенных для быстрого старения и проявления признаков снижения когнитивных способностей, таких как потеря памяти. В течение 30 дней мышам ежедневно давали пероральную дозу этого соединения, а затем проводили тесты на пространственное обучение и память. Эти навыки помогают запоминать расположение предметов и ориентироваться в окружающей обстановке. У человека эти способности в значительной степени управляются частью мозга, называемой гиппокампом, которая с возрастом уменьшается и способствует снижению когнитивных способностей.

Результаты исследования показали, что у мышей, получавших тригонеллин, заметно улучшились способности к пространственному обучению и памяти по сравнению с теми, кто не получал это вещество. Чтобы понять, почему это произошло, исследователи обратили более пристальное внимание на активность генов в гиппокампе мышей. Они обнаружили, что тригонеллин, по-видимому, влияет на несколько ключевых процессов, включая развитие нервной системы, производство энергии в клетках и воспаление.

Что еще более интересно, тригонеллин, по-видимому, снижает уровень нейровоспаления, что очень хорошо, поскольку подобное хроническое воспаление часто связано со снижением когнитивных способностей. Кроме того, это соединение повышает уровень важнейших нейротрансмиттеров — химических веществ, которые помогают клеткам нашего мозга взаимодействовать друг с другом.

Что же это значит для нас? Исследование позволяет предположить, что тригонеллин может быть использован в качестве добавки для профилактики или лечения когнитивных нарушений у стареющих людей. Следует отметить, что данное исследование проводилось на мышах, поэтому для подтверждения его результатов на людях необходимы дополнительные исследования.

Если вы хотите получать больше тригонеллина из своего рациона, то он содержится не только в кофе: его также можно найти в семенах пажитника и японской редьке. Но для тех, кто любит ежедневно пить кофе, стандартный итальянский эспрессо содержит в среднем 42,4 мг тригонеллина. Он содержится даже в кофе без кофеина, так что при желании можно обойтись без бодрящего эффекта и все равно насладиться его полезными свойствами.

Данное исследование показывает, что природное соединение, содержащееся в таком обычном и привычном нам продукте, как кофе, может оказать существенное влияние на здоровье мозга с возрастом. Его результаты лишь проложили дорогу для будущих исследований, но потенциал для нового способа решения проблем когнитивного старения уже есть, и он может уместиться в маленькую чашку вкусного напитка.

Ранее Фокус писал о продукте, добавление которого в кофе может сделать его еще полезнее. Всего один ингредиент в небольшом количестве способен значительно усилить противовоспалительные свойства напитка.

Также Фокус писал о пользе одной чашки кофе перед интенсивными тренировками. Многочисленные исследования показали, что потребление кофеина может повысить физическую выносливость во время высокоинтенсивных упражнений, таких как бег, езда на велосипеде или плавание.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.