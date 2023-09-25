Збереже пам'ять і ясність у віці. Найпопулярніший напій виявився ключем до здорової старості

Напій, що переживає не найкращий період через глобальне потепління і дає заряд бадьорості мільйонам людей зранку, схоже, також сприяє зміцненню здоров'я нашого мозку.

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Схоже, що у любителів підбадьорливого ранкового напою з'явився ще один аргумент на його користь. Недавнє дослідження показало, що особлива сполука, яка міститься в кавових зернах, може сприяти поліпшенню пам'яті та здатності до навчання з віком. Дослідники з Університету Цукуба (Японія) зосередили свою увагу на з'єднанні під назвою тригонелін, яке в природному вигляді міститься в кавових зернах у великій кількості, пише New Atlas.

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З віком багато хто з нас помічає, що наше мислення стає не таким гострим, як раніше. Це природна частина старіння, яка часто характеризується сповільненням процесу розв'язання проблем, зниженням ефективності мислення та ослабленням пам'яті. Оскільки населення в усьому світі живе довше, вчені зацікавлені в пошуку шляхів мінімізації когнітивних порушень, пов'язаних із віком.

Дослідники перевірили дію тригонеліну на мишах, спеціально виведених для швидкого старіння та прояву ознак зниження когнітивних здібностей, таких як втрата пам'яті. Протягом 30 днів мишам щодня давали пероральну дозу цієї сполуки, а потім проводили тести на просторове навчання і пам'ять. Ці навички допомагають запам'ятовувати розташування предметів і орієнтуватися в навколишньому середовищі. У людини цими здібностями значною мірою керує частина мозку, звана гіпокампом, яка з віком зменшується і сприяє зниженню когнітивних здібностей.

Результати дослідження показали, що у мишей, які отримували тригонелін, помітно покращилися здібності до просторового навчання і пам'яті порівняно з тими, хто не отримував цю речовину. Щоб зрозуміти, чому це сталося, дослідники звернули пильнішу увагу на активність генів у гіпокампі мишей. Вони виявили, що тригонелін, мабуть, впливає на кілька ключових процесів, включно з розвитком нервової системи, виробництвом енергії в клітинах і запаленням.

Що ще цікавіше, тригонелін, мабуть, знижує рівень нейрозапалення, що дуже добре, оскільки подібне хронічне запалення часто пов'язане зі зниженням когнітивних здібностей. Крім того, ця сполука підвищує рівень найважливіших нейротрансмітерів — хімічних речовин, які допомагають клітинам нашого мозку взаємодіяти одна з одною.

Що ж це означає для нас? Дослідження дає змогу припустити, що тригонелін може бути використаний як добавка для профілактики або лікування когнітивних порушень у людей похилого віку. Слід зазначити, що це дослідження проводилося на мишах, тому для підтвердження його результатів на людях необхідні додаткові дослідження.

Якщо ви хочете отримувати більше тригонеліну зі свого раціону, то він міститься не тільки в каві: його також можна знайти в насінні пажитника і японській редьці. Але для тих, хто любить щодня пити каву, стандартний італійський еспресо містить у середньому 42,4 мг тригонеліну. Він міститься навіть у каві без кофеїну, тож за бажання можна обійтися без підбадьорливого ефекту і все одно насолодитися її корисними властивостями.

Це дослідження показує, що природна сполука, яка міститься в такому звичайному і звичному для нас продукті, як кава, може істотно вплинути на здоров'я мозку з віком. Його результати лише проклали дорогу для майбутніх досліджень, але потенціал для нового способу вирішення проблем когнітивного старіння вже є, і він може вміститися в маленьку чашку смачного напою.

Раніше Фокус писав про продукт, додавання якого до кави може зробити її ще кориснішою. Всього один інгредієнт у невеликій кількості здатний значно посилити протизапальні властивості напою.

Також Фокус писав про користь однієї чашки кави перед інтенсивними тренуваннями. Численні дослідження показали, що споживання кофеїну може підвищити фізичну витривалість під час високоінтенсивних вправ, таких як біг, їзда на велосипеді або плавання.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.