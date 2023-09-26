Похудеть, не вставая с дивана. Новый препарат заставляет мышцы тренироваться без нашего участия

Ученые говорят, что помимо способности сжигать лишние килограммы, лекарство потенциально сможет бороться с сердечными проблемами и даже диабетом.

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Одним из самых эффективных способов сжигания жира на сегодня считаются интенсивные физические тренировки, при которых мышцы наполняются энергией и увеличиваются, а жир сжигается. Но многие люди предпочли бы иметь возможность убрать ненавистные килограммы без пота и лишнего напряжения. И исследователи уже продвинулись в этом направлении, разработав новый препарат, который может заставить наши мышцы вести себя так, как будто они тренировались, пишет New Atlas.

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Исследовательская группа из Университета Флориды под руководством профессора Томаса Берриса обнаружила соединение под названием SLU-PP-332. Это соединение посылает сообщение нашим скелетным мышцам, например, бицепсам или квадрицепсам. Это сообщение как бы говорит им: "Эй, ведите себя так, как будто мы занимались старым добрым кардио!". В результате наши мышцы действительно повинуются и начинают сжигать жир более эффективно, как во время бега или велотренировки.

В экспериментах на мышах были получены впечатляющие результаты. Мыши, получавшие это соединение, набирали гораздо меньше жира, чем другая группа, не получавшая его, даже если они не меняли свои привычки в питании и движении. Кроме того, эти мыши потеряли 12% массы тела и после лечения могли бегать гораздо дальше не уставая.

Возможно, вы уже слышали о таких препаратах для снижения веса, как семаглутид. Но это новое соединение не похоже на свих предшественников. В то время как некоторые препараты для похудения замедляют пищеварение, помогая сбросить килограммы, SLU-PP-332 нацелен на усиление процесса жиросжигания в организме, аналогично тому, как это происходит при голодании или тренировках, не затрагивая при этом пищеварительный процесс.

Но в результатах исследования речь идет не только о снижении веса. Ученые считают, что эти "таблетки для псевдотренировок" могут решить и другие проблемы со здоровьем, которые помогают решить физические упражнения — например, диабет или проблемы с сердцем. Для тех, кто не может заниматься физическими упражнениями по состоянию здоровья или иным причинам, это открытие может стать революционным. Есть даже надежда, что такие соединения могут улучшить работу мозга и общее психическое состояние.

Это открытие действительно интересно, но помните, что оно находится на ранней стадии и испытания на людях еще не начались. Ученым еще предстоит выяснить долгосрочное влияние соединения на наш организм и раскрыть возможные побочные эффекты. Однако сам факт разработки подобного препарата наверняка уже заставил загореться глаза у миллионов людей по всему миру, мечтающих скинуть вес и потенциально укрепить здоровье бее каких-либо усилий.

Ранее Фокус писал о том, как ученые использовали жир внутри нас, чтобы сжигать лишние килограммы. Новаторское открытие подтолкнуло ученых на шаг ближе к органическому решению проблемы сброса лишнего веса, без использования таблеток и операций.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, что ежедневные физические тренировки можно ужать в выходные, не жертвуя их эффективностью. Новое исследование переворачивает нормы фитнеса с ног на голову, ставя интенсивные тренировки в выходной в один ряд с теми, кто ежедневно занимается спортом для сохранения здоровья сердца.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.