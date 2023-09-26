Схуднути, не встаючи з дивана. Новий препарат змушує м'язи тренуватися без нашої участі

Вчені кажуть, що крім здатності спалювати зайві кілограми, ліки потенційно зможуть боротися із серцевими проблемами і навіть діабетом.

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Одним із найефективніших способів спалювання жиру на сьогодні вважаються інтенсивні фізичні тренування, під час яких м'язи наповнюються енергією і збільшуються, а жир спалюється. Але багато людей воліли б мати можливість прибрати ненависні кілограми без поту і зайвої напруги. І дослідники вже просунулися в цьому напрямку, розробивши новий препарат, який може змусити наші м'язи поводитися так, як ніби вони тренувалися, пише New Atlas.

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Дослідницька група з Університету Флориди під керівництвом професора Томаса Берріса виявила сполуку під назвою SLU-PP-332. Ця сполука надсилає повідомлення нашим скелетним м'язам, наприклад, біцепсам або квадрицепсам. Це повідомлення ніби говорить їм: "Гей, поводьтеся так, ніби ми займалися старим добрим кардіо!". У результаті наші м'язи справді підкоряються і починають спалювати жир більш ефективно, як під час бігу або велотренування.

В експериментах на мишах були отримані вражаючі результати. Миші, які отримували цю сполуку, набирали набагато менше жиру, ніж інша група, яка не отримувала її, навіть якщо вони не міняли свої звички в харчуванні та русі. Крім того, ці миші втратили 12% маси тіла і після лікування могли бігати набагато далі не втомлюючись.

Можливо, ви вже чули про такі препарати для зниження ваги, як семаглутид. Але ця нова сполука не схожа на своїх попередників. Тоді як деякі препарати для схуднення уповільнюють травлення, допомагаючи скинути кілограми, SLU-PP-332 націлений на посилення процесу спалювання жирів в організмі, аналогічно до того, як це відбувається під час голодування або тренувань, не зачіпаючи водночас травний процес.

Але в результатах дослідження йдеться не лише про зниження ваги. Науковці вважають, що ці "пігулки для псевдотренувань" можуть розв'язати й інші проблеми зі здоров'ям, які допомагають розв'язати фізичні вправи, — наприклад, діабет або проблеми з серцем. Для тих, хто не може займатися фізичними вправами за станом здоров'я чи з інших причин, це відкриття може стати революційним. Є навіть надія, що такі сполуки можуть поліпшити роботу мозку та загальний психічний стан.

Це відкриття дійсно цікаве, але пам'ятайте, що воно перебуває на ранній стадії, і випробування на людях ще не почалися. Вченим ще належить з'ясувати довгостроковий вплив сполуки на наш організм і розкрити можливі побічні ефекти. Однак сам факт розроблення подібного препарату напевно вже змусив загорітися очі у мільйонів людей у всьому світі, які мріють скинути вагу і потенційно зміцнити здоров'я без будь-яких зусиль.

Раніше Фокус писав про те, як вчені використовували жир всередині нас, щоб спалювати зайві кілограми. Новаторське відкриття підштовхнуло вчених на крок ближче до органічного вирішення проблеми скидання зайвої ваги, без використання пігулок і операцій.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що щоденні фізичні тренування можна стиснути у вихідні, не жертвуючи їхньою ефективністю. Нове дослідження перевертає норми фітнесу з ніг на голову, ставлячи інтенсивні тренування у вихідний в один ряд з тими, хто щодня займається спортом для збереження здоров'я серця.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.