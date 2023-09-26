Смертельная цена красоты. Популярный предмет интерьера все чаще губит своих создателей

Проведя новое исследование, ученые выяснили, что молодые рабочие в районе 30 лет часто расплачиваются своими легкими, а порой и жизнью, за свой и без того непростой труд.

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Силикоз может показаться редким заболеванием, о котором вы никогда не слышали, но он все чаще становится вполне реальной и смертельно опасной проблемой. Это неизлечимое заболевание легких в первую очередь поражает рабочих, подвергающихся воздействию опасных концентраций кремнеземной пыли при резке столешниц. Согласно новому исследованию, от этого заболевания страдают люди в возрасте 20, 30 и 40 лет, а некоторые даже погибают от него к 30 годам, пишет The Mirror.

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Представьте себе молодого, активного человека, которому в один день стало невыносимо трудно дышать из-за воздействия производственных отходов. Такова история 27-летнего Леобардо Сегура Меза, отца, который раньше вел активный образ жизни, а теперь борется за каждый вздох. Рассказывая свою историю, он подчеркнул мрачную реальность того, что единственным возможным выходом является пересадка легких. Но с ростом числа заболевших работников легких попросту может не хватить.

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пролили свет на всю серьезность ситуации. Согласно результатам их исследований, 20% калифорнийских рабочих, у которых силикоз развился в результате работы со столешницами, умерли. Средний возраст ушедших из жизни составлял всего 46 лет. Более того, диагностика силикоза представляется сложной задачей. Более чем половине заболевших первоначально был поставлен ошибочный диагноз бактериальной пневмонии или туберкулеза. Еще хуже то, что к моменту постановки правильного диагноза более чем у трети этих работников в легких уже образовались серьезные рубцы.

К счастью, инициативные представители общественности не остаются в стороне. Они обращаются к рабочим, отстаивая необходимость усиления мер безопасности, таких как использование мокрых пил и разрешенных респираторов, для снижения воздействия кремниевой пыли. Также, на данный момент власти штата планируют разработать чрезвычайные правила, и даже обсуждается возможность запрета продажи и установки столешниц из искусственного камня с высоким содержанием кремнезема.

Однако здесь мнения разделились. Одни считают, что существующие нормы безопасности просто нуждаются в более строгом соблюдении, другие полагают, что столешницы из искусственного камня, которые сегодня занимают более 60% рынка, по своей сути слишком рискованны.

Для потребителей, которым нравится внешний вид их столешниц из искусственного камня, цена, которую другие платят за красоту, может стать неожиданностью. Многие попросту не знают о том, что этот популярный материал опасен для здоровья. В связи с продолжающейся дискуссией необходимо уделять первостепенное внимание безопасности работников и информировать всех о существующих рисках.

Ранее Фокус писал о запуске проекта по лечению заболеваний легких при помощи генной терапии. Развивающаяся канадская биотехнологическая компания, целью которой является создание генной терапии для лечения моногенных и приобретенных заболеваний легких, собирается начать клиническую проверку своей новой генной тропной AAV терапии для легких.

Также Фокус писал о том, что в некоторых случаях отек легких может развиться после плавания в открытой воде. Состояние, при котором жидкость скапливается в легких, официально называемое отеком легких, является относительно малоизвестной опасностью, связанной с плаванием в открытой воде, предупреждают врачи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.