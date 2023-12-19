Мужчина заразился смертельно опасным вирусом от крысы: лекарства от него не существует

Открытый учеными штамм поражает легкие, заставляя человека буквально захлебываться жидкостью, а шанс летального исхода составляет 40%.

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У мужчины из города Литл-Рок, Арканзас, недавно был диагностирован потенциально смертельный вирус, известный как хантавирус. Этот вирус, смертность от которого составляет около 40%, обычно распространяется через помет грызунов. Этот случай особенно примечателен тем, что это первый подтвержденный случай хантавируса у человека в этом районе. Исследователи сейчас работают над тем, чтобы определить точный штамм вируса, поразившего мужчину, пишет Daily Mail.

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Поставленный страшный диагноз стал следствием важного открытия, сделанного учеными из Университета Арканзаса. Они выявили новый штамм хантавируса, названный ими вирусом Озарк, который был обнаружен у шипохвостых хлопковых крыс. Обнаруженный вариант вируса считается исключительно опасным.

Хантавирус представляет собой серьезную проблему для здоровья: ежегодно им заболевают около 800 одних лишь американцев, и примерно 300 из этих случаев заканчиваются летальным исходом.

Симптомы хантавирусной инфекции, как объясняет Кристиан Форбс, исследователь из Университета Арканзаса, напоминают тяжелый грипп и могут перейти в более серьезные осложнения, затрагивающие сердце и легкие. Заболевание, известное как хантавирусный легочный синдром, обычно начинается с лихорадки, боли в мышцах и тошноты и может перерасти в затрудненное дыхание и чувство сдавленности в груди.

Это заболевание поражает в первую очередь кровеносные сосуды в легких, вызывая их протекание и наполнение легких жидкостью, что может привести к летальному исходу. Хотя от хантавируса нет специального лекарства или вакцины, практикуемое лечение направлено на поддержание дыхания и гидратации пациента, а также на снятие таких симптомов, как боль и лихорадка. Форбс также отметил, что, хотя хантавирус обычно не передается между людьми, редкие случаи передачи вируса от человека к человеку были зарегистрированы в Чили и Аргентине при использовании другого штамма, называемого вирусом Анд.

Обнаружение вируса Озарк и недавний случай в Литл-Роке подчеркивают постоянную опасность, которую представляют хантавирусы. Это подчеркивает необходимость продолжения исследований и повышения осведомленности об этих вирусах, особенно учитывая их способность вызывать тяжелые заболевания и отсутствие специфического лечения или вакцины.

Ранее Фокус писал о том, грозит ли очередной штамм коронавируса под названием Пирола новой пандемией. Пандемия Covid-19 завершилась уже давно, но мутирующий вновь и вновь вирус до сих пор не ослабляет свое присутствие, в очередной раз явив на свет потенциально опасный вариант.

Также Фокус писал о том, откуда в последнее время появляется столько вирусов. В настоящее время насчитывается около 1,67 миллиона вирусов, заражающих млекопитающих и птиц, которые еще предстоит идентифицировать. Считается, что до 827 000 из них способны заразить человека.

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