Чоловік заразився смертельно небезпечним вірусом від щура: ліків від нього не існує

Відкритий ученими штам вражає легені, змушуючи людину буквально захлинатися рідиною, а шанс летального результату становить 40%.

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У чоловіка з міста Літл-Рок, Арканзас, нещодавно було діагностовано потенційно смертельний вірус, відомий як хантавірус. Цей вірус, смертність від якого становить близько 40%, зазвичай поширюється через послід гризунів. Цей випадок особливо примітний тим, що це перший підтверджений випадок хантавірусу у людини в цьому районі. Дослідники зараз працюють над тим, щоб визначити точний штам вірусу, що вразив чоловіка, пише Daily Mail.

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Поставлений страшний діагноз став наслідком важливого відкриття, зробленого вченими з Університету Арканзасу. Вони виявили новий штам хантавірусу, названий ними вірусом Озарк, який був виявлений у шипохвостих бавовняних щурів. Виявлений варіант вірусу вважається винятково небезпечним.

Хантавірус є серйозною проблемою для здоров'я: щорічно на нього хворіють приблизно 800 одних лише американців, і приблизно 300 із цих випадків закінчуються летальним результатом.

Симптоми хантавірусної інфекції, як пояснює Крістіан Форбс, дослідник з Університету Арканзасу, нагадують важкий грип і можуть перейти в більш серйозні ускладнення, що зачіпають серце і легені. Захворювання, відоме як хантавірусний легеневий синдром, зазвичай починається з лихоманки, болю в м'язах і нудоти, і може перерости в утруднене дихання і відчуття здавленості в грудях.

Це захворювання вражає насамперед кровоносні судини в легенях, спричиняючи їх протікання і наповнення легенів рідиною, що може призвести до летального результату. Хоча від хантавірусу немає спеціальних ліків або вакцини, лікування, що практикується, спрямоване на підтримання дихання і гідратації пацієнта, а також на зняття таких симптомів, як біль і лихоманка. Форбс також зазначив, що, хоча хантавірус зазвичай не передається між людьми, рідкісні випадки передання вірусу від людини до людини було зареєстровано в Чилі та Аргентині за умови використання іншого штаму, який називають вірусом Анд.

Виявлення вірусу Озарк і нещодавній випадок у Літл-Роке підкреслюють постійну небезпеку, яку становлять хантавіруси. Це наголошує на необхідності продовження досліджень і підвищення обізнаності про ці віруси, особливо з огляду на їхню здатність спричиняти важкі захворювання та відсутність специфічного лікування або вакцини.

Раніше Фокус писав про те, чи загрожує черговий штам коронавірусу під назвою Пірола новою пандемією. Пандемія Covid-19 завершилася вже давно, але вірус, що мутує знов і знов, досі не послаблює свою присутність, вкотре явивши на світ потенційно небезпечний варіант.

Також Фокус писав про те, звідки останнім часом з'являється стільки вірусів. Наразі налічується близько 1,67 мільйона вірусів, що заражають ссавців і птахів, які ще належить ідентифікувати. Вважається, що до 827 000 з них здатні заразити людину.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.