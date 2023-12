Опасная пища или полезное лакомство: ученые рассказали о пользе и вреде ветчины

Ветчина является излюбленной пищей миллионов людей, но ученые утверждают, что не вся она одинакова и некоторые ее виды могут укреплять наше здоровье, в то время как другие подрывают его.

Когда мы садимся за стол, чтобы насладиться ломтиком ветчины, мы выбираем именно ее, как популярное мясо, любимое во всем мире, особенно в такие праздничные дни, как Рождество. Но эксперты рассказали, что именно происходит с нашим организмом, при употреблении ветчины. Для этого они разделили все имеющиеся знания на маленькие кусочки, которые легко усвоятся нашим мозгом, пишет Eat This, Not That.

Ветчина известна высоким содержанием белка, в ней присутствуют все девять незаменимых аминокислот, что делает ее полноценным белком. И особенно полезно это для наращивания и восстановления мышц, что важно как для любителей фитнеса, так и для тех, кто стремится просто поддерживать здоровое телосложение. Небольшая порция в 85 грамм содержит около 23 граммов белка, что делает ее существенным вкладом в ваши ежедневные потребности в белке.

Белок, содержащийся в ветчине, полезен не только для наращивания мышц, но и для контроля веса. Употребление богатых белком продуктов, таких как ветчина, поможет вам дольше чувствовать себя сытым, уменьшая соблазн перекусить и переедать. Кроме того, чем больше у вас мышц, тем больше калорий вы сжигаете, даже в состоянии покоя. Однако дело не только в белке. Вид ветчины и способ ее обработки играют важную роль в ее полезных свойствах.

Несмотря на то что ветчина обладает полезными свойствами, не вся она одинакова. Обработанные сорта, такие как вяленая или копченая ветчина, часто содержат много натрия и нитратов, которые были связаны с различными проблемами со здоровьем, включая повышенный риск развития некоторых видов рака. Кроме того, такие ветчины связаны с повышенным содержанием конечных продуктов гликирования, которые могут способствовать развитию хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца.

Особую озабоченность вызывает высокое содержание натрия в копченой ветчине. Всего лишь небольшая порция может содержать значительную часть рекомендуемой дневной нормы. Диеты с высоким содержанием натрия связаны с повышением кровяного давления и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, если в вашем меню есть ветчина, выбирайте свежую, а не вяленую или копченую — это более здоровый вариант.

Несмотря на эти опасения, ветчина не лишена многих питательных достоинств. Это хороший источник важных витаминов и минералов, таких как цинк, селен и витамины группы В, которые играют важную роль в поддержании вашего здоровья. Эти питательные вещества поддерживают все — от иммунной системы до обмена веществ.

Если вам приглянулась ветчина, запеченная в меду, подумайте о сахаре, который содержится в ней. Хотя он и придает блюдам восхитительно сладкий вкус, он также способствует увеличению ежедневного потребления сахара, которое лучше всего соблюдать в умеренных количествах, чтобы избежать таких проблем со здоровьем, как сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Если ветчина — обязательный атрибут вашего блюда, выбирайте свежую ветчину. В ней, как правило, меньше натрия и нет такого количества потенциально вредных соединений, как в копченой или вяленой. Она может быть частью здорового питания, если выбирать и готовить ее с умом. Она также содержит большое количество белка и важных питательных веществ, но для того чтобы понять, как она влияет на ваше здоровье, важно учитывать тип ветчины и способ ее обработки. Будучи информированным и делая разумный выбор, вы сможете наслаждаться ветчиной как частью сбалансированной и здоровой диеты.

