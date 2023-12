Небезпечна їжа чи корисні ласощі: вчені розповіли про користь і шкоду шинки

Шинка є улюбленою їжею мільйонів людей, але вчені стверджують, що не вся вона однакова, і деякі її види можуть зміцнювати наше здоров'я, тоді як інші підривають його.

Коли ми сідаємо за стіл, щоб насолодитися скибочкою шинки, ми обираємо саме її, як популярне м'ясо, улюблене в усьому світі, особливо в такі святкові дні, як Різдво. Але експерти розповіли, що саме відбувається з нашим організмом, при вживанні шинки. Для цього вони розділили всі наявні знання на маленькі шматочки, які легко засвояться нашим мозком, пише Eat This, Not That.

Шинка відома високим вмістом білка, в ній присутні всі дев'ять незамінних амінокислот, що робить її повноцінним білком. І особливо корисно це для нарощування і відновлення м'язів, що важливо як для любителів фітнесу, так і для тих, хто прагне просто підтримувати здорову статуру. Невелика порція в 85 грам містить близько 23 грамів білка, що робить її істотним внеском у ваші щоденні потреби в білку.

Білок, що міститься в шинці, корисний не тільки для нарощування м'язів, а й для контролю ваги. Вживання багатих на білок продуктів, таких як шинка, допоможе вам довше відчувати себе ситим, зменшуючи спокусу перекусити і переїдати. Крім того, що більше у вас м'язів, то більше калорій ви спалюєте, навіть у стані спокою. Однак справа не тільки в білку. Вид шинки та спосіб її обробки відіграють важливу роль у її корисних властивостях.

Незважаючи на те що шинка має корисні властивості, не вся вона однакова. Оброблені сорти, такі як в'ялена або копчена шинка, часто містять багато натрію і нітратів, які були пов'язані з різними проблемами зі здоров'ям, включно з підвищеним ризиком розвитку деяких видів раку. Крім того, такі шинки пов'язані з підвищеним вмістом кінцевих продуктів глікування, які можуть сприяти розвитку хронічних захворювань, таких як діабет і хвороби серця.

Особливу заклопотаність викликає високий вміст натрію в копченій шинці. Усього лише невелика порція може містити значну частину рекомендованої денної норми. Дієти з високим вмістом натрію пов'язані з підвищенням кров'яного тиску і ризиком серцево-судинних захворювань. Тому, якщо у вашому меню є шинка, обирайте свіжу, а не в'ялену або копчену — це більш здоровий варіант.

Незважаючи на ці побоювання, шинка не позбавлена багатьох поживних переваг. Це хороше джерело важливих вітамінів і мінералів, таких як цинк, селен і вітаміни групи В, які відіграють важливу роль у підтримці вашого здоров'я. Ці поживні речовини підтримують все — від імунної системи до обміну речовин.

Якщо вам сподобалася шинка, запечена в меду, подумайте про цукор, який міститься в ній. Хоча він і надає стравам чудового солодкого смаку, він також сприяє збільшенню щоденного споживання цукру, якого найкраще дотримуватися в помірних кількостях, щоб уникнути таких проблем зі здоров'ям, як серцево-судинні захворювання та діабет.

Якщо шинка — обов'язковий атрибут вашої страви, обирайте свіжу шинку. У ній, як правило, менше натрію і немає такої кількості потенційно шкідливих сполук, як у копченій або в'яленій. Вона може бути частиною здорового харчування, якщо вибирати і готувати її з розумом. Вона також містить велику кількість білка і важливих поживних речовин, але для того щоб зрозуміти, як вона впливає на ваше здоров'я, важливо враховувати тип шинки і спосіб її обробки. Будучи поінформованим і роблячи розумний вибір, ви зможете насолоджуватися шинкою як частиною збалансованої та здорової дієти.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.