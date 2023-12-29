Лекарство от диабета в таблетке: ученые разработали новый способ доставки медикаментов

Многие из нас привыкли, что определенные болезни невозможно излечить чем-либо, кроме болезненных инъекций, но новое открытие ученых обещает в корне изменить эту ситуацию.

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Пептидные препараты, состоящие из коротких цепочек аминокислот, невероятно эффективны в лечении различных заболеваний, подобно инъекциям инсулина, которые используют диабетики. Они действуют мощно, избирательно и, как правило, хорошо переносятся. Однако обычно их приходится вводить, поскольку они недостаточно стабильны, чтобы пережить путешествие через пищеварительную систему, или слишком велики, чтобы легко пройти через клеточные мембраны. Но новое исследование ученых приподнесло решение этой проблемы.

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Команда из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии создала пептид, который можно принимать перорально. Это очень важно, поскольку может значительно облегчить и сделать более удобным прием лекарств для пациентов. Команда сосредоточилась на циклических пептидах, которые известны своей способностью плотно и специфично связываться с мишенями заболеваний. Однако та же стабильность, которая делает их эффективными, также делает их непригодными для перорального приема.

Исследователи использовали хитроумный двухэтапный процесс. Сначала они создали стабильные кольцеобразные пептиды. Затем они модифицировали эти пептиды, чтобы сделать их еще более стабильными и универсальными. Они синтезировали тысячи таких модифицированных циклических пептидов и проверили их на способность ингибировать тромбин — фермент, играющий важнейшую роль в свертывании крови и связанный с такими опасными для жизни состояниями, как инсульт и инфаркт.

Результаты оказались многообещающими. Ученые протестировали новые пептиды на крысах и обнаружили, что значительная часть пептида может всасываться из кишечника в кровь, что значительно превосходит существующие пептиды, принимаемые перорально. Этот прорыв означает, что, возможно, у нас появится более простой метод лечения различных заболеваний с помощью таблеток, а не инъекций, например диабета.

Заглядывая в будущее, команда с оптимизмом смотрит на усовершенствование своего метода для воздействия на еще более сложные процессы заболевания, в частности на те, которые связаны с белково-белковыми взаимодействиями, что часто имеет отношение к таким серьезным заболеваниям, как рак и нейродегенеративные заболевания. Их цель — создать универсальную платформу для разработки новых пероральных лекарств, которые могли бы произвести революцию в лечении различных болезней. Это исследование представляет собой шаг к более простым и доступным методам лечения для пациентов, меняя существующие способы применения и получения лекарств.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали микроскопическую молекулу-врача, способную заменить таблетки и уколы. Прибегнув к гению эволюции и последним технологиям, ученые смогли создать молекулу, которая, если все пойдет по плану, сможет навсегда изменить мир фармацевтики и медицины.

Также Фокус писал о том, что ученые смогли превратить бумажные отходы в лекарства. Ученые превратили бумажные отходы в сырье для производства распространенных болеутоляющих средств и не остановились на этом, в погоне за более экологичным будущим.

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